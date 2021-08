Von der Runde der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin an diesem Dienstag soll ein deutlicher Appell für das Impfen ausgehen. Für Geimpfte und Genesene soll daher im Herbst gelten, dass ihre Freiheiten vollständig zurückkehren – mit kleinen Ausnahmen wie der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr oder im Einzelhandel. Das geht aus der Beschlussvorlage des Kanzleramtes für die Schaltkonferenz hervor, die dem Tagesspiegel am Montagabend vorlag.

Demnach werden Geimpfte und Genesene „von bundes- und landesrechtlichen Regelungen, die Testauflagen vorsehen, ausgenommen“, heißt es in dem Papier, über das die Runde beraten wird. Noch im August sollen solche Testauflagen für praktisch alle Veranstaltungen und Einrichtungen eingeführt werden, bei denen Menschen außerhalb des privaten Bereichs mit anderen zusammenkommen.

In dem Papier werden Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime genannt, Kultur- und Sportveranstaltungen, Gottesdienste, „körpernahe Dienstleistungen“, Sport in Studios oder Hallen. Zudem sollen Testpflichten in der Innengastronomie und bei Beherbergungsbetrieben vorgeschrieben sein. Antigen-Schnelltests sollen nicht älter als 24 Stunden, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden sein.

Für Nicht-Geimpfte bedeutet dies sozusagen eine permanente Testung, wollen sie am öffentlichen Leben teilnehmen. Für Geimpfte und Genesene reicht die Vorlage des Nachweises. Unklar ist noch, ab welchen Inzidenzen diese Vorschriftgelten soll.

Basisschutzmaßnahmen wie Abstand halten, die Maskenpflicht im Handel und in öffentlichen Verkehrsmitteln solle weiterhin für alle gelten. Wer Symptome habe, solle weiterhin unbedingt zuhause bleiben und sich testen lassen. Auch Geimpfte können sich mit dem Coronavirus infizieren und andere anstecken.

Ab Oktober keine kostenlosen Tests mehr

Im Oktober wird zudem das Angebot kostenloser Bürgertests auslaufen, sodass Ungeimpfte dann regelmäßig bezahlen müssten. Ausgenommen davon sind nur Personen, die nicht geimpft werden können, sowie Schwangere, Jugendliche und Kinder.

Geimpfte und Genesene sollen auch von bestimmten Quarantänepflichten befreit werden. Symptomlose Kontaktpersonen von Infizierten müssen dann nicht mehr in Quarantäne, wenn sie geimpft sind. Geimpfte und Genesene sollen auch von der Quarantänepflicht nach Rückreisen aus dem Ausland befreit werden. Daraus ist auch zu folgern, dass eventuelle Schließungen von Einrichtungen und Kontaktbeschränkungen für sie dann nicht mehr gelten müssten.

Als weitere Maßnahmen sind vorgesehen, bei Innenveranstaltungen, aber auch in Bars und Clubs, nur feste Sitzplätze zuzulassen - so sollen Superspreading-Events vermieden werden. Trotz der Testpflichten soll es den Ländern erlaubt bleiben, für solche Ereignisse auch die Teilnehmerzahlen zu begrenzen.

Ziel der harten Unterscheidung in Immunisierte und Nicht-Immunisierte ist es, zu einer höheren Impfquote zu kommen. Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hatte sich im CDU-Präsidium für ein „besonnenes, aber entschlossenes Handeln“ aus. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sagte, es gehe darum, im Herbst einen weiteren Lockdown zu vermeiden. Von den Bund-Länder-Beratungen müsse daher vor allem ein „großer und geschlossener Impfappell“ ausgehen.

Verständigung auf Inzidenzwerte unklar

Ob sich die Runde auch auf ein neues Stufensystem bei den Inzidenzwerten verständigen kann, blieb unklar. Die im Infektionsschutzgesetz bisher vorgesehenen Warnschwellen von 35, 50 und 100 Infektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen haben laut Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ausgedient. Geplant ist, die Inzidenz durch Belegungsquoten in Kliniken und lokale Impfquoten zu ergänzen. Die Belastung des Gesundheitssystems soll laufend beobachtet werden. Weitere Maßnahmen sind laut dem Papier erst vorgesehen, „falls die Anstrengungen beim Impfen und Testen nicht ausreichen, um das weitere Infektionsgeschehen zu kontrollieren“.

Das sind die wichtigsten Diskussionspunkte für die Konferenz von Bund und Ländern:

Nicht nur die Inzidenz : Länderchefs wie Laschet wollen Corona-Maßnahmen sollen angesichts steigender Impfzahlen auch an Faktoren wie Klinik-Belegung binden.

: Länderchefs wie Laschet wollen Corona-Maßnahmen sollen angesichts steigender Impfzahlen auch an Faktoren wie Klinik-Belegung binden. „2G“ oder „3G“: Geimpfte, Genesene, Getestete – wer bekommt Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Veranstaltungen oder der Gastronomie?

– wer bekommt Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Veranstaltungen oder der Gastronomie? Wer bezahlt? Ministerpräsidenten wollen ein Ende der kostenlosen Tests .

. Ausnahmen für die Jüngeren: Kanzleramt möchte „Lolli-Tests“ an Kitas und Schulen, um einen sicheren Präsenzbetrieb zu ermöglichen.

Geimpfte, Genesene, Getestete – Länder uneins bei der Frage „2G“ oder „3G“

Der 1. FC Köln will als erster Bundesligist nur noch Geimpfte und Genesene in sein Fußballstadion lassen. Besonders die CSU macht Druck, notfalls Geimpfte und Genesene besserzustellen als nur Getestete, um Infektionsrisiken zu minimieren - Laschet lehnt das ab. CSU-Generalsekretär Markus Blume betonte bei „Bild Live“, wenn es zu „drastisch steigenden Neuinfektionen“ kommen sollte, könnte es bei Menschen, die nicht geimpft oder genesen, sondern nur getestet sind, zu Einschränkungen kommen. „Wir wissen ja, dass Tests und gerade die Schnelltests definitiv nicht das Sicherheits- und Zuverlässigkeitsniveau haben, das wir eigentlich bräuchten“, sagte er.

Auch der regionale Impffortschritt oder auch eine Differenzierung nach Altersgruppen könnten stärker bei der Frage von mehr „Freiheit“ eine Rolle spielen. Darauf hat Berlin in den Beratungen Wert gelegt. Aber eben auch die Einstufungen „3G“ und „2G“. Damit ist gemeint, ob der Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, Veranstaltungen oder der Gastronomie allen Geimpften, Genesenen und Getesteten möglich ist, oder ob Getestete außen vor bleiben.

Nach Ansicht von Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sollten Geimpfte, Genesene und Getestete weiterhin gleich behandelt werden. „Dass staatlich verordnet nur noch Geimpfte und Genesene beispielsweise in Innenräume von Restaurants dürfen, halte ich für ausgesprochen schwierig. Das wäre de facto eine Impfpflicht durch die Hintertür“, sagte der FDP-Politiker dem „Hamburger Abendblatt“. „An der aktuellen Drei-G-Strategie aus geimpft, genesen, getestet sollte man festhalten.“

Garg glaubt nicht, dass man zurückhaltende und skeptische Menschen von einer Impfung überzeugt, in dem man sie unter Druck setzt. „Man muss sie stattdessen überzeugen von den unglaublichen Vorteilen einer Impfung: Das sind der Schutz der eigenen Gesundheit, der Schutz der Menschen, die einem am allerwichtigsten sind und der Dienst an der Gemeinschaft.“

Auch in SPD-Kreisen ist man eher gegen eine 2G-Linie.

Will mit seinem Corona-Plan punkten: Armin Laschet (Archivbild) Foto: dpa/Martin Götz

Kommt ein bundesweites Ampelsystem?

Ungeachtet einiger Differenzen besteht immerhin eine Übereinstimmung, Corona-Maßnahmen (die ja nach Auslaufen der Bundesnotbremse immer noch bis zu teilweisen Lockdowns reichen könnten) nicht mehr allein an die Infektionszahlen, also die Sieben-Tage-Inzidenz zu binden. Bei der Ende Juni ausgelaufenen „Bundesnotbremse“ galt ein Maßnahmen-Automatismus bei einer Inzidenz von mehr als 100 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen – immer auf der Ebene der Stadt- und Landkreise. Das Infektionsschutzgesetz sieht zudem erste allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Beschränkungen schon bei Inzidenzen von 35 und 50 vor.

Doch ist dieses Stufenmodell wegen der relativ hohen Impfquote fragwürdig geworden. „Wir benötigen ein abgestimmtes Vorgehen, das die Verhältnismäßigkeit wahrt – darauf haben uns zuletzt auch die Gerichte immer wieder hingewiesen“, sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dem Tagesspiegel.

So hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg vorige Woche entschieden, „dass im Hinblick auf das Fortschreiten der Immunisierung der Bevölkerung und der damit verbundenen weitgehenden Beschränkung des Infektionsgeschehens auf weniger vulnerable (jüngere) Gruppen eine Anpassung der Schwellenwerte an die geänderte Sachlage erforderlich sei“. Auf Grundlage der derzeit geltenden Schwellenwerte „könnten schwerwiegende Grundrechtseingriffe nur noch für einen kurzen Übergangszeitraum gerechtfertigt werden“.

Im Kreis der Länderchefs wird seit Wochen darauf gedrungen, auch die Klinikbelegung als Kriterium in eine mögliche bundesweite Regelung aufzunehmen - das hat Laschet mit seinem Plan nun noch einmal unterstrichen. Einige Länder pochen hier noch einmal auf eine Differenzierung: Corona-Fälle, die im Krankenhaus landen, und zusätzlich noch die Belegung auf den Intensivstationen.

Allerdings gilt die Inzidenz als vorauslaufender Wert nach wie vor als wichtiges Kriterium – nicht zuletzt das Robert-Koch-Institut hat in den internen Beratungen in der vorigen Woche darauf gedrungen. Aber als alleiniger Maßstab hat die Inzidenz „ausgedient“, wie es CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt formuliert.

Ob es demnächst auch ein bundesweites Ampelsystem geben wird, das sich an solchen Parametern orientiert (wie in Berlin oder Mecklenburg-Vorpommern), hat sich bislang noch nicht abgezeichnet.

Die meisten Länderchefs wünschen sich von der Runde am Dienstag ein Signal, um die Impfbereitschaft nach den Ferien nochmals in Schwung zu bringen. „In der Ministerpräsidentenkonferenz müssen wir besprechen, wie wir noch mehr Menschen zum Impfen motivieren können, um einen Anstieg der Infektionszahlen im Herbst und Winter zu vermeiden“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Impfen ist und bleibt unser wichtigstes Instrument im Kampf gegen die Pandemie.“

Aber bis zuletzt gab es unterschiedliche Auffassungen, wie das konkret aussehen könnte. Bayern oder Sachsen etwa hätten nichts dagegen, mit forschen „2G“-Regeln Getestete früher auszuschließen. Je mehr Geimpfte, desto weniger Lockdown, lautet die Devise.

Aber Unions-Kanzlerkandidat Laschet, will keine Nachteile für Ungeimpfte. Ähnlich sieht es Weil. „Ich halte die 3G-Regel für ein probates und angemessenes Mittel, um den Schutzstandard in besonders gefährdeten Bereichen hoch zu halten, also dort, wo beispielsweise viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen.“ Allerdings ist es möglich, dass Schnelltests künftig nicht mehr genügen, sondern nur noch PCR-Tests.

Ministerpräsidenten wollen keine Gratistests mehr

Ein zweiter Ansatz ist, Tests generell nicht mehr kostenlos anzubieten - hier zeichnet sich eine schnelle Einigung ab. Das Kanzleramt denkt dabei an einen Termin Anfang Oktober. „Ich halte es ausdrücklich für richtig, dass Ungeimpfte ab dem Herbst ihre Tests selbst bezahlen müssen. Bis dahin hatte jeder die Möglichkeit, sich kostenfrei impfen zu lassen“, sagte der niedersächsische Regierungschef Weil dem Tagesspiegel. Natürlich müssen Personen ausgenommen sein, die sich etwa aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sagte Weil. Umgekehrt zeichnet sich ab, dass es zu keiner Testpflicht für Geimpfte kommen soll, wie sie die Veranstaltungsbranche wünscht.

Ähnlich wie Weil äußerte sich auch Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne). „Auf Dauer wird die öffentliche Hand die Tests nicht finanzieren können. Das ist auch eine Frage von fairer Lastenverteilung, denn es gibt ja ein kostenfreies Impfangebot für alle“, sagte Kretschmann der „Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten“.

Dabei geht es nur um jene, für die es eine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt - also nach derzeitigem Stand keine Kinder - und bei denen keine medizinischen Gründe dagegen sprechen.

Schülerin einer dritten Klasse in NRW beim „Lolli-Test“ Foto: dpa/Roland Weihrauch

Kanzleramt möchte „Lolli-Tests“ für die Kleinen

Und auch für die Jungen wird es Ausnahmen geben. An den Schulen und Kitas soll zudem zum Start nach den Ferien verbreitet der „Lolli-Test“ angeboten werden – so wünscht es sich jedenfalls das Kanzleramt. Der ist bei Kindern und Eltern beliebter als der unangenehme Test durch die Nase.

Aber bei den „Lolli-Tests“ gibt es offenbar Logistikprobleme – ganz ohne Schnelltests wird es wohl auch im Herbst nicht gehen.