Wie geht es in Zukunft für Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und CDU-Chef politisch weiter? Klar ist: In etwa einem Monat wird er nicht mehr Chef der Staatskanzlei in Düsseldorf sein. Im Zuge des Bundestagswahlkampfes hat er ein „Rückfahrticket“ nach Düsseldorf ausgeschlossen. Laschet wird für die NRW-Landtagswahl am 15. Mai 2022 nicht erneut antreten. Damit steht die Frage im Raum, mit welchem Laschet-Erben die CDU bei der Landtagswahl antreten will.

Das "Handelsblatt" berichtete am Dienstag unter Berufung auf Teilnehmer einer Sitzung des CDU-Landesvorstands, dieser habe sich auf Verkehrsminister Hendrik Wüst als Nachfolger geeinigt. Die Runde sei sich in dieser Frage einig „wie sonst selten“ gewesen. Laschet wolle nun den Prozess „am Wochenende moderieren“. Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur fielen in der Landesvorstandssitzung nur wenige Nachfolgernamen – und am häufigsten der von Wüst.

Doch das Dementi zum "Handelsblatt"-Bericht folgte schnell: "Die Meldung ist falsch. Es bleibt bei dem gestern verabredeten Vorgehen und einer Entscheidung in den Gremien", heißt es aus der CDU-Spitze in Nordrhein-Westfalen mit Verweis auf die Landesvorstandsitzung am Montagabend.

Dabei gilt Wüst durchaus als haushoher Favorit. Der 46-jährige Münsterländer war zwar nie ein enger Laschet-Vertrauter. Der Chef der NRW-Mittelstandsvereinigung und Wirtschaftsliberale kann aber auf einen wichtigen Umstand verweisen: Er ist Landtagsabgeordneter. Und nur als solcher kann er laut NRW-Verfassung auch Ministerpräsident werden. Bei Heimatministerin Ina Scharrenbach und Innenminister Herbert Reul, die ebenfalls als mögliche Laschet-Nachfolger gelten, ist dies nicht der Fall.

Aus Sicht der NRW-CDU könnte es zudem erstrebenswert erscheinen, mit einem Amtsbonus aus der Staatskanzlei in den Wahlkampf zu ziehen. So könnte nach der Landesverfassung der nächste Ministerpräsident in der Landtagssitzung vom 26. Oktober bestimmt werden. Genau an dem Tag konstituiert sich auch der neue Bundestag.

Genau hier liegt die Krux: Laschet wird ihm als Abgeordneter angehören. Er hat zwar nicht für ein Direktmandat in Aachen kandidiert, wird aber über die Landesliste in den Bundestag einziehen. Und weil die Mitgliedschaft in einer Landesregierung einerseits und im Bundestag andererseits nicht miteinander vereinbar sind, wird er also spätestens dann sein Amt als NRW-Ministerpräsident niederlegen müssen.

Der Generalsekretär der NRW-CDU, Josef Hovenjürgen, dementierte indes, dass bereits jetzt über die Nachfolge von Laschet im bevölkerungsreichsten Bundesland entschieden worden sei. „Der Fahrplan für die inhaltliche und personelle Neuaufstellung steht: Auf dem Landesparteitag am 23. Oktober 2021 in Bielefeld wählen wir einen neuen Landesvorstand“, erklärte er.

Bereits „in dieser und der kommenden Woche“ wolle der scheidende Ministerpräsident aber Gespräche über die weiteren Personalfragen führen. Laschet will demnach zeitig einen Vorschlag vorlegen, „der dem Erfolg der NRW-CDU auch in Zukunft garantiert“.

Doch auch in Berlin wächst in den Reihen der Union der Druck auf Laschet. Vor allem gibt es Widerstand gegen seine Strategie, trotz der historischen Niederlage bei der Bundestagswahl auf Sondierungen mit Grünen und FDP zu setzen. Am Dienstag kommen die Fraktionen des Bundestags zusammen, um in ersten Beratungen den weiteren Weg zu Sondierungen für die nächste Bundesregierung festzulegen.

Zum Showdown kommt es für Laschet am Dienstagnachmittag um 17 Uhr. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kommt zusammen und berät unter anderem über den Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion. Aktuell hat Ralph Brinkhaus das Amt inne. Laschet ist es nach Tagesspiegel-Informationen nicht gelungen, ihn von einer Kandidatur für den Fraktionsvorsitz abzuhalten. Laschet muss damit im unionsinternen Machtkampf eine erste Niederlage einstecken.