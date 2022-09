„... und Crystal Mett“ Lauterbach macht sich über Söders Versprecher lustig

Mit einem Versprecher zum Thema Drogen hat CSU-Chef Markus Söder den Spott von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auf sich gezogen.

Söder hatte beim CDU-Parteitag in Hannover am Samstag die von der Ampel-Koalition geplante Legalisierung von Cannabis kritisiert und wollte hervorheben, dass anschließend womöglich auch härtere Drogen wie Crystal Meth freigegeben werden könnten.

Allerdings sprach er das englische „th“ nicht korrekt aus und sagte „Crystal Mett“, was Lauterbach und so manche Nutzer von sozialen Medien an den in einigen Regionen beliebten gehackten Fleischaufstrich erinnerte.

„Trotz dieser vernichtenden Kritik von @Markus_Soeder, die Legalisierung von Cannabis fördere den Chrystal-Mett Konsum, zögern wir nicht“, schrieb Lauterbach auf Twitter zur Entschlossenheit der Bundesregierung. „Zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet.“

Dabei unterlief Lauterbach selbst ein Rechtschreibfehler: Die synthetische Droge schreibt sich auf Englisch „Crystal“ und nicht „Chrystal“. Auch weitere Twitter-Nutzer spotteten über Söders Versprecher.

Der CSU-Chef zog sich zudem Zorn aus der Schwesterpartei CDU zu. Der Grund: ausgerechnet die Langhaar-Frisur von Grünen-Politiker Anton Hofreiter. Söder hatte in seiner Rede auf dem CDU-Parteitag gewitzelt, er halte Hofreiters Bekenntnis zur Bundeswehr erst dann für glaubwürdig, wenn der sich einen „ordentlichen, militärischen Haarschnitt“ zulege.

Prompt konterte Armin Laschet, Ex-Kanzlerkandidat der Union und heute einfacher CDU-Bundestagsabgeordneter, auf Twitter: „Wir erleben einen schrecklichen Krieg in Europa. Zeitenwende heißt Gemeinsamkeiten zu suchen über Parteigrenzen hinweg. Wenn @ToniHofreiter die Regierung kritisiert und sich für die Ukraine einsetzt, nehme ich ihm das ab, auch ohne „ordentlichen, militärischen Haarschnitt“.“ Pikant dabei der Hashtag: #stil.

Nicht wenige in der CDU geben Söder wegen dessen anhaltender Sticheleien gegen Laschet im Wahlkampf 2021 eine Mitverantwortung am Scheitern der Union bei der Bundestagswahl. Mit dem in Hannover beschworenen Zusammenhalt scheint es nicht allzu weit her zu sein. (mit dpa)

