Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) beharrt angesichts von Lügen-Vorwürfen der Opposition darauf, dass er die Betreiber für die geplante Pkw-Maut niemals aufgefordert hat, öffentlich zu erklären, dass sie die Verträge unbedingt vor einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) abschließen wollten. In einer dem Tagesspiegel vorliegenden Antwort des Parlamentarischen Verkehrsstaatssekretärs Steffen Bilger wird auf FDP-Anfrage betont, dass Scheuers Aussage Bestand habe, wonach er bei einem Treffen am 19. Juni 2019 keineswegs gefordert habe, sie mögen erklären, dass auch sie den Mautvertrag unbedingt bis Ende 2018 besiegelt haben wollten. Es werde hier auf die Beantwortung von Bundesminister Andreas Scheuer im Bundestag am 25. September verwiesen, betont Bilger.

Nach seinen Angaben nahmen an dem brisanten Treffen Scheuer, ein Staatssekretär und der Leiter der Leitungsabteilung teil, sowie André Laux vom mit der Maut-Kontrolle beauftragten Unternehmen Kapsch TraficCom, Klaus-Peter Schulenberg und Alexander Ruoff von CTS Eventim, die sich um die Maut-.Erhebung per Vignette kümmern sollten, sowie Michael Blum und Volker Schneble von autoTicket.

Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sagte dem Tagesspiegel: „Verkehrsminister Scheuer wiederholt nun schriftlich seine falschen Aussagen aus der Fragestunde im Bundestag.“ Gesprächsteilnehmer würden seiner Behauptung aber klar widersprechen. „Bis heute hat der Minister die Unterlagen zu den Treffen nicht an den Bundestag übermittelt, das ist vielsagend und ein Skandal.“ Stattdessen behaupte er, dass dazu keine Vermerke erstellt wurden. „Dieses Katz-und-Maus-Spiel zieht sich durch die bisherige Aufklärung der gescheiterten Pkw-Maut und wird von einem Untersuchungsausschuss detailliert aufgearbeitet werden müssen.“

Sollte Scheuers Antwort nicht stimmen, könnte dies den Minister das Amt kosten. Denn es gibt laut Opposition vertrauliche Hinweise, dass die Unternehmensseite angeboten haben, mit der Vertragsunterzeichnung bis zu einem EuGH-Urteil zu warten. Sie gingen in Vorleistung, das Scheitern der Maut-Pläne könnte zu Schadenersatzforderungen im dreistelligen Millionenbereich, sprich einem teuren Schaden für die Steuerzahler führen. Die Fraktionen von Grünen, FDP und Linken wollen wahrscheinlich nächste Woche im Bundestag einen Beschluss zur Einsetzung eines Untersuchungsausschuss fassen, sie haben zusammen genug Stimmen dafür.