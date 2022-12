Der Krieg und die Kirche Was Pfarrer in Deutschland an Weihnachten predigen wollen

Vor Weihnachten geht es hektisch zu bei Pfarrer Justus Geilhufe. Man erreicht ihn unterwegs. Eine politische Botschaft? Wolle er in seiner Predigt an Heiligabend nicht senden. „Ich predige so gut wie nie politisch“, sagt der evangelische Pfarrer aus dem sächsischen Großschirma. Er wolle in seiner Predigt darüber sprechen, dass sich die Welt düsterer und kälter anfühle als sonst.

„Aber Gott kommt in diese Welt, weil sie dunkel ist. Und in dieser Nacht spüren wir etwas von dem, was er für uns tut“, sagt Geilhufe. Er merke, wie sehr die Menschen in seiner Gemeinde zurzeit so eine Botschaft bräuchten.

Doch spricht man Geilhufe auf den Krieg in der Ukraine und die Debatte innerhalb seiner Kirche an, wird der junge Pfarrer sehr deutlich. „Natürlich werden Deutsche Waffen in der Ukraine Leben kosten. Aber wir können doch nicht einfach zusehen, wie dieses Land grauenhaft überfallen wird“, sagt der 32-Jährige.

Die deutsche Geschichte habe gezeigt, dass es manchmal Waffen brauche, um Frieden zu schaffen. „Der Nationalsozialismus ist nicht durch Gutzureden besiegt worden.“

Zwischen Friedensbotschaft und christlicher Nächstenliebe: Der Krieg in der Ukraine und speziell die Frage der Waffenlieferungen stürzt die Kirchen in Deutschland in ein Dilemma. Besonders in der evangelischen Kirche gibt es Spannungen - auch nach zehn Monaten Krieg sind sie noch deutlich zu spüren. Eine gemeinsame Linie zum Thema Waffenlieferungen gibt es nicht.

An Heiligabend zieht es nach zwei Corona-Weihnachten wieder viele Menschen in die Kirche. Wie gehen Pfarrinnen und Pfarrer in ganz Deutschland in ihren Predigten mit dem Krieg in der Ukraine um? Der Tagesspiegel hat vor Weihnachten mit vielen von ihnen gesprochen.

In der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hatte es monatelang einen öffentlichen Streit um den Umgang mit der russischen Invasion in der Ukraine gegeben. Vor allem der mitteldeutsche Landesbischof Friedrich Kramer sorgte als Friedensbeauftragter der EKD mit einer strikt pazifistischen Position für Aufsehen: Noch im Eröffnungsgottesdienst der EKD-Synode im November in Magdeburg sprach er sich gegen Waffenlieferungen an die um ihr Überleben kämpfende Ukraine aus.

Auch im Gespräch mit dem Tagesspiegel bekräftigt er diese Position. „Die Frage der Waffenlieferungen ist für Christen ein Dilemma. Auf der einen Seite steht das Ideal der Gewaltlosigkeit, das uns auch Jesus Christus lehrt. Auf der anderen Seite die Forderung und der Wunsch, den Nächsten zu schützen“, sagt Kramer. Er vertrete klar pazifistische Positionen.

„Ich komme aus der Friedensbewegung. Deswegen bin ich auch nach wie vor dagegen, dass Deutschland Waffen an die Ukraine liefert.“ Die Risiken einer Eskalation seien enorm und Waffen beförderten den Ausnahmezustand des Krieges nur weiter. „Ich plädiere für einen Waffenstillstand.“

Ähnlich argumentiert die frühere EKD-Ratsvorsitzende und Theologin Margot Käßmann. Für ihre Äußerungen in den vergangenen Monaten wurde sie scharf in der Öffentlichkeit kritisiert. Frieden schaffen ohne Waffen – angesichts der Kriegsverbrechen, die Russland in besetzten Gebieten verübte, erschien das vielen auch in der evangelischen Kirche als frommer, aber unrealistischer Wunsch.

Doch Käßmann ist weiter gegen Waffenlieferungen. „,Frieden auf Erden‘ singen die Engel im Lukasevangelium. Wenn wir die Bibel ernstnehmen, müssen wir jetzt die Frage diskutieren, wie Frieden werden kann“, sagt sie am Telefon. Es könne doch nicht das Ziel sein, „den so genannten Blutzoll immer weiter zu erhöhen“, um die Verhandlungsposition zu verbessern.

Auch sie beschreibt die Frage als ein „gigantisches ethisches Dilemma“, bei dem man nie auf der Gewinnerseite stehen könne. „Waffen schützen Menschenleben, aber sie töten auch“, sagt sie. „Ich persönlich bin dagegen – weil ich aus meiner christlichen Überzeugung heraus Pazifistin bin.“

Für andere in der evangelischen Kirche sind die Positionen von Käßmann und Kramer nur schwer zu ertragen. „Käßmann und Kramer sind in dieser Diskussion sehr präsent – das wird als die Haltung der evangelischen Kirche wahrgenommen. Das ärgert mich sehr“, sagt zum Beispiel der 32-jährige Pfarrer Geilhufe.

Weihnachten, die Predigt und der Krieg

Maximilian Bode ist evangelischer Pastor in der Emmaus-Gemeinde in Bremerhaven. Er hat sich dazu entschieden, den Krieg in der Ukraine in seiner Predigt zu Weihnachten nicht zu thematisieren. „Für mich hat der Alltag an Weihnachten Pause. Da steht das Besondere im Fokus, nicht das alltägliche. Ich glaube, politisches und tagesaktuelles würden das torpedieren.“

Diederik Noordveld ist evangelischer Pfarrer in der St. Johannis-Gemeinde in Lüneburg. Wer Frieden will, muss auch etwas dafür tun, sagt er im Hinblick auf die Waffenlieferungen in die Ukraine. Zu glauben, dass es auch ohne Waffen gehen könnte, sei naiv. „Ich sehe mich als Pazifisten. Aber wer bin ich auf einer deutschen Kanzel zu sagen: Seid friedlich. Das ist ein Angriffskrieg, gegen den die Ukraine sich wehren muss. Und das spricht nicht gegen die Friedensbotschaft der Kirche.“

Das Pastoren-Ehepaar Ina und Benjamin Jäckel ist gemeinsam für zwei Gemeinden im ostfriesischen Leer zuständig. Der Krieg und die Krisen dieses Jahres werden in ihrer Weihnachtspredigt eine Rolle spielen, aber gleichzeitig nicht das alles überlagernde Thema sein. „Das Jahr ist uns allen tief in die Seele und ins Herz gebrannt. Das Elend, die Not, der Krieg, die vielen Geflüchteten, eine schlimme Nachricht nach der nächsten“, sagt Ina Jäckel. Aber Weihnachten sei auch das Fest der Unterbrechung. „Das Fest der Heiligen Nacht, in der alles für einen Moment stillstand. Ich wünsche mir, dass wir es an Heiligabend im Gottesdienst schaffen können, das auch so zu machen: Gott zu Wort kommen lassen mit seiner Botschaft ,Hab keine Angst’ und ,Friede ist möglich.’“

Meik-Peter Schirpenbach ist Pfarrer von 21 Gemeinden im Städtedreieck zwischen Köln, Düsseldorf und Mönchengladbach in NRW. „Weihnachten ist nicht die Verheißung einer heilen Welt“, sagt er. „Weihnachten ist das, was man heute mit Resilienz bezeichnet: Was können wir dieser Ohnmacht, die wir angesichts dieser Wirklichkeit spüren, entgegensetzen?“ Waffenlieferungen an die Ukraine hält er für legitim, sagt er. Vor Ort beschäftigen ihn aber ganz andere Fragen. Die Braunkohle-Region befinde sich im Umbruch, das sein ein großes Thema. In seiner Arbeit versucht er die Menschen auch für den Klimawandel zu sensibilisieren. In seiner Predigt will er aber nicht moralisieren, sondern Gemeinschaft stiften. „Mir geht es klar zu machen: Die Heilige Familie ist heimatlos, wir alle sind heimatlos und fühlen uns manchmal verloren. Weihnachten zeigt, wie tief wir alle verbunden sind. Wir haben alle die gleichen Sehnsüchte und die gleichen Nöte.“