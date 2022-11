Der Raketeneinschlag in Polen und die Folgen „Nichts deutet auf absichtlichen Angriff Russlands hin“

Zum ersten Mal seit dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar hat der Krieg direkte tödliche Auswirkungen auf das Nachbarland Polen. Die Nachricht vom Einschlag einer Rakete auf polnischem Territorium schreckte am Dienstagabend die Teilnehmer des G20-Gipfels auf und ebenso Politiker in europäischen Hauptstädten.

