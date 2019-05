Wenn man die existenzbedrohende Krise der SPD verstehen will, reicht eine Zahl: 1887: Damals holte die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAP), der Vorläufer der SPD, bei der Reichstagswahl 10,1 Prozent. Nun hat die SPD bei einer bundesweiten, freien Wahl am Sonntag das schlechteste Ergebnis seither eingefahren, dramatische 15,8 Prozent. Bei den unter 30-Jährigen kommen die Sozialdemokraten von Parteichefin Andrea Nahles nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen auf 9 Prozent – genauso viel wie die Satire-Partei „Die Partei“. Auch die Union kommt hier nur auf 13 Prozent, klarer kann ein Befund nicht sein – die Koalitionsparteien haben die Jugend verloren.

Erst waren es die „Wutbürger“, die sich ab- und der AfD zuwandten, nun sind es die jungen Leute, die in Scharen zu den Grünen überlaufen, bei den unter 30-Jährigen liegen die Grünen bei 29 Prozent. Bei der Europawahlparty von Zeit und Tagesspiegel im Berliner Szene-Restaurant Borchardt ist ein Auftritt von SPD-Vizekanzler Olaf Scholz bezeichnend. Er gibt sich gern als Stratege, der für alles einen Plan hat.

Er muss zugeben, dass er das über 11 Millionen Mal geklickte Video des Youtube-Stars Rezo, der Union und SPD die Leviten liest, nicht angesehen hat. Seine Essenz dazu: Man muss mehr reden. Die „Masche“, vertraut uns, wir regeln das schon, funktioniere nicht mehr. Die Profis sind ratlos. Juso-Chef Kevin Kühnert twittert zu einer Grafik mit dem klaren Erfolg der Grünen bei der Generation U30: „Think about it“.

Die jungen Influencer haben sich vor allem auf die CDU eingeschossen, deren Kanzlerin Angela Merkel sie eine verfehlte Klimapolitik vorwerfen, da Deutschland seine selbst gesteckten Klimaziele von 40 Prozent CO2 bis 2020 im Vergleich zu 1990 meilenweit verfehlt. So sagt der Youtuber Le Floid, der schon mal Angela Merkel interviewen durfte, nun: „Jetzt schwafeln Spitzenpolitiker der @CDU allen Ernstes darüber, dass die "jünger & cooler" werden müssen.“ Er sei „sehr stolz auf alle, die solche Wendehälse abgestraft haben & NEIN! Es geht nicht um jünger und cooler. Es geht um Respekt, Anerkennung & POLITIK.“

Wenn die CDU die Vorwürfe einer verfehlten Energie- und Klimapolitik übrigens kontert mit der Aussage, sie hätten doch den Wunsch „Atomkraft? Nein Danke“ Realität werden lassen, ist das schon bemerkenswert. Erst wurde der rot-grüne Ausstieg kassiert, dann die Laufzeiten verlängert und nur wegen dem Gau in Fukushima und einer bevorstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg wurde dann ein hastiger Atomausstieg beschlossen. Der war handwerklich so unsauber, dass er anders als der rot-grüne Ausstieg nun die Steuerzahler Milliarden an Entschädigungen kostet.

Die CDU wird angegriffen, die SPD gar nicht mehr von der Jugend wahrgenommen. Man kann sich fragen, was schlimmer ist. Dazu wurde erstmals noch Bremen verloren, die Partei implodiert langsam vor sich hin. Das auf Sichtfahren, die Politik des Abwartens und Ringens um die x-te Rentenreform scheint irgendwie den Kern nicht mehr zu treffen. Es ist eine alte Koalition – und wenn SPD-Chefin Nahles nun ein Klimaschutzgesetz in diesem Jahr angekündigt, ist das nichts neues. Und wer schon das Zerstreiten über eine CO2-Bepreisung erlebt hat, dem schwant nichts Gutes.

Nahles' schwerste Krise

Am Willy-Brandt-Haus werden am Montagmorgen zahlreiche Kameras aufgebaut – Nahles ist in der schwersten Krise ihrer auch erst 14-monatigen Amtszeit. Wie ausgezehrt die SPD ist, zeigt schon, dass es schlicht an personellen Alternativen fehlt. Und Sigmar Gabriel schafft wieder das Kunststück, dass sich sogar die Reihen um Nahles eher noch schließen. „Niemand, der Verantwortung für die SPD trägt, kann ab morgen einfach zur Tagesordnung übergehen. Alles und alle gehören auf den Prüfstand“, sagte er dem Tagesspiegel. „Es geht um mehr als eine Wahlniederlage, es geht jetzt um die Existenz der SPD als politische Kraft in Deutschland.“

Nahles und Scholz waren es, die ihm das Amt des Außenministers nahmen und ihn durch den unerfahrenen Heiko Maas ersetzten, der eine unglückliche Figur abgibt. In der ARD-Sendung „Anne Will“ bestätigte er dann auch offiziell seinen Rückzug aus der Politik, er will 2021 nicht wieder für den Bundestag kandidieren. Bei „Anne Will“ sagte er zu möglichen personellen Konsequenzen: „Ich will mit diesem Theater nichts mehr zu tun haben.“ Gabriel hat auch nicht verwunden, wie in einem von der neuen SPD-Führung in Auftrag gegebenen Gutachten zur Pleite bei der Bundestagswahl 2017 (20,5 Prozent) fast alle Schuld ihm in die Schuhe geschoben wurde.

Er hatte damals Martin Schulz den Vorsitz und die Kanzlerkandidatur überlassen, so wie er 2012 Peer Steinbrück die Kanzlerkandidatur antrug. „Das Drama von 2012 wiederholte sich 2016. Ursache ist das in keinem Statut vorgeschriebene, aber faktisch vorhandene Erstzugriffsrecht des Parteivorsitzenden auf die Kanzlerkandidatur.

„Dieses Erstzugriffsrecht wurde von Sigmar Gabriel zwei Mal missbraucht und damit die gesamte Partei Geisel seiner Launen, Selbstzweifel und taktischen Manöver“, heißt es in der Analyse. Und mit Blick auf seinen Führungsstil im Willy-Brandt-Haus hieß es: „Zu keinem Zeitpunkt der Ära Gabriel gab es ein belastbares Vertrauensverhältnis zwischen dem Parteivorsitz und dem Generalsekretariat. Sowohl zu Andrea Nahles als auch zu Yasmin Fahimi und Katarina Barley war Gabriels Verhältnis nach kürzester Zeit zerrüttet.“

Einer der Autoren war der Wahlkampfexperte Frank Stauss, ein anderer der frühere Leiter der Landesvertretung Niedersachsen, Michael Rüter. Beide holte Nahles, um die Europawahlkampagne zu machen, überall lächelte Spitzenkandidatin Katarina Barley einen an – „Europa ist die Antwort“. Gezündet hat das scheinbar nicht, besser geworden, wie Nahles und Scholz es immer versprachen und ihre Spin Doktoren erzählen ließen, ist es jedenfalls nicht. Und eine Antwort auf das, was da passiert ist, hat die SPD bisher nicht.