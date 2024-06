„Die Ampel hat nicht geliefert“ Bauernpräsident Rukwied warnt vor weiteren Protesten – und wirbt für höhere Lebensmittelpreise

Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied schließt weitere Proteste gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung nicht aus. „Wir behalten uns weitere Protestaktionen vor“, sagte er am Mittwoch im ZDF-„Morgenmagazin“.

Zu Beginn des Jahres hatte es bundesweite Traktoren-Proteste von Landwirten gegeben, die sich allgemein gegen die Agrarpolitik der Ampel-Regierung und konkret hauptsächlich gegen das Auslaufen von Dieselvergünstigungen richteten.

Am Dienstag einigte sich die Koalition aus SPD, Grünen und FDP auf ein Entlastungspaket. Es sieht unter anderem steuerliche Erleichterungen und weniger Bürokratie vor.

Bauernpräsident Rukwied kritisierte das Agrarpaket im ZDF erneut als zu klein - es sei „längst überfällig, aber Lichtjahre von dem entfernt, was wir als Landwirte an Entlastungen brauchen“.

Zweitägiger Deutscher Bauerntag beginnt in Cottbus

Der Bauernverband trifft sich am Mittwoch und Donnerstag für seine Jahrestagung in Cottbus. Am ersten Tag geht es vornehmlich um die Wahl der Verbandsspitze. Bauernpräsident Joachim Rukwied stellt sich zur Wiederwahl für eine weitere vierjährige Amtszeit.

Am Donnerstag wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) in Cottbus erwartet. Rukwied hatte im Vorfeld des Bauerntages scharfe Kritik an der Bundesregierung geübt und einen „Neustart“ der Agrarpolitik gefordert.