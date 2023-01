Druck wächst Wirft die CDU Maaßen jetzt raus?

Hans-Georg Maaßen ist für die CDU schon lange eine Belastung. Immer wieder war der Ex-Verfassungsschutzchef mit radikalen Aussagen aufgefallen. Einen Parteiausschluss hatte er aber bislang nicht zu befürchten. Das ändert sich jetzt.

Der frühere Geheimdienstchef hatte sich am Montag in einem Interview zu Rassismus gegenüber weißen Menschen geäußert. Diesen nicht anzuerkennen, sei „Ausdruck einer grün-roten Rassenlehre, nach der Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse“, sagte Maaßen.

Wenige Tage zuvor hatte er zudem einen Tweet abgesetzt, in dem er behauptete, „die treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum“ hätten als „Stoßrichtung“ einen „eliminatorischen Rassismus gegen Weiße“. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, erklärte, mit der „Übernahme von Vokabular, das zur Beschreibung der nationalsozialistischen Verbrechen geprägt wurde“, relativiere Maaßen den Holocaust und verdrehe Täter- und Opferrollen.

Wer sich so äußert, hat in der CDU nichts mehr zu suchen. Berlins CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner

Nach Maaßens jüngster Aussage zur „rot-grünen Rassenlehre“, forderten führende Christdemokraten einen Parteiausschluss. „Jetzt muss Schluss sein. Wer sich so äußert, hat in der CDU nichts mehr zu suchen“, sagte der Berliner CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner dem Tagesspiegel. Karin Prien, die Vize-Chefin der CDU, erklärte, sie werde einen Antrag stellen, Maaßen auszuschließen, sollte er bei der nächsten Bundesvorstandssitzung am 13. Februar noch Mitglied der Partei sein. Aus der CDU in Mecklenburg-Vorpommern hieß es: „Die Relativierung des Holocaust, auch in der Wahl der Sprache, ist mit den Werten der CDU völlig unvereinbar.“

Die Causa Maaßen Hans-Georg Maaßen (60) war bis 2020 Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), bis er von Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Zur Bundestagswahl 2021 trat Maaßen für die CDU in Südthüringen als Direktkandidat an, unterlag aber einem SPD-Mann. Maaßen provoziert immer wieder mit Aussagen am rechten Rand. Ihm wird unter anderem das wiederholte Verwenden antisemitischer und verschwörungstheoretischer Codes und die Verharmlosung von Rassismus vorgeworfen.

Wie eine Sprecherin der CDU mitteilte, hat nun CDU-Generalsekretär Mario Czaja „die Prüfung von Parteiordnungsmaßnahmen bis hin zum Parteiausschluss“ von Maaßen in Auftrag gegeben. Man stehe dazu in engem Austausch mit dem zuständigen Landesverband Thüringen, in dem Maaßen Mitglied ist.

Die Thüringer CDU distanzierte sich am Dienstag von Maaßen, sprach aber nicht von Parteiausschluss. „Die Sprache von Antisemiten und Verschwörungsideologen hat keinen Platz in unserer Mitte“, erklärte der dortige Generalsekretär der Partei, Christian Herrgott. „Wenn unsere Weltanschauung und unsere Überzeugungen nicht mehr zu Herrn Maaßen passen, sollte er sich eine neue Heimat suchen.“

Maaßen selbst zeigt sich von alldem wenig beeindruckt. Der 60-Jährige spricht von einer „Schmutzkampagne“ gegen seine Person, mit der man seine Wahl zum Vorsitzenden der „Werteunion“ am kommenden Sonnabend verhindern wolle.

Die ultrakonservative Vereinigung mit Mitgliedern von CDU und CSU ist keine anerkannte Parteigliederung. Die Führung des Vereins ist vakant. Gegen den früheren Vorsitzenden Max Otte hatte die CDU ein Parteiausschlussverfahren angestrengt, weil er sich von der AfD für das Amt des Bundespräsidenten hatte aufstellen lassen.

Die „Werteunion“ stellte sich nun hinter Maaßen und erklärte, es habe zu keinem Zeitpunkt antisemitische Aussagen von Maaßen gegeben. Nach einem freiwilligen Austritt des Ex-Verfassungsschutzchefs sieht es bislang nicht aus.

