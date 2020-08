Zwei starke Explosionen erschüttern die libanesische Hauptstadt Beirut am Dienstag. Sicherheitskreisen zufolge wurden dutzende Menschen verletzt. Die Detonation in der Hafengegend war in großen Teilen der Stadt zu spüren, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Örtliche Medien zeigten Bilder von Menschen, die unter Trümmern feststeckten. Einige waren blutverschmiert. Am Himmel stand eine riesige Rauchwolke, zahlreiche Fensterscheiben in angrenzenden Gebäuden zersprangen, teilweise wurden ganze Gebäude zerstört. Dutzende Autos wurden zudem beschädigt. Die libanesische Armee half dabei, die Verletzten in Krankenhäuser zu bringen.

Die staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, am Hafen sei in einem Lagerhaus in Nähe mehrerer Getreidespeicher ein Feuer ausgebrochen. „Starke Explosionen“ seien in Beirut und Vororten zu spüren gewesen. Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften gegen die Flammen. Der Hafen liegt nur wenige Kilometer von der Innenstadt Beiruts entfernt. (AFP, dpa)

Ein Video auf Twitter zeigt zudem, wie vor der zweiten, massiveren Explosion Feuerwerkskörper in einer Rauchwolke in die Luft gehen. Derzeit gibt es verschiedene Medienberichte zum genauen Ort und dem Ursprung der Explosion, die nicht miteinander übereinstimmen.