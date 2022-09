„Das ist der Stand heute“ Habeck hält Einsatz von zwei Atomkraftwerken über das Jahresende hinaus für nötig

Die beiden süddeutschen Atomkraftwerke in Baden-Württemberg und Bayern müssten nach Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck nach derzeitigem Stand über das Jahresende hinaus laufen. „Isar 2 und Neckarwestheim werden im ersten Quartal 2023 wohl am Netz bleiben. Das ist der Stand heute“, sagte Vizekanzler am Dienstagabend in Berlin.

Die angespannte Lage vor allem wegen der fehlenden französischen Atom-Leistung würde den Einsatz als Reserve dann notwendig machen. „Die Lage in Frankreich ist nicht gut und hat sich in den vergangenen Wochen deutlich schlechter entwickelt als prognostiziert“, sagte Habeck und verwies auf einen französischen Stresstest aus der vergangenen Woche.

Die Entscheidung muss spätestens im Dezember getroffen werden. Robert Habeck

In Frankreich, das traditionell auf Atomkraftwerke bei der Stromversorgung setzt, sind seit Wochen mehr als die Hälfte der Meiler nicht im Einsatz. Dies werde sich auch in den kommenden Monaten nicht signifikant ändern. Die französischen Behörden gehen nicht mehr von einer Leistung von 50 Gigawatt im Winter aus, sondern nur noch von 45 Gigawatt Anfang Januar. Bis in den Februar sinke die Leistung der dortigen Atomkraftwerke auf nur noch 40 Gigawatt.

Der Grünen-Politiker machte aber deutlich, dass damit noch keine endgültige Entscheidung über einen Weiterbetrieb gefallen sei. „Die Entscheidung muss spätestens im Dezember getroffen werden“, sagte Habeck. Das dritte verbliebene Kernkraftwerk im Emsland in Niedersachsen soll weiterhin wie geplant zum Jahreswechsel endgültig vom Netz gehen.

Zuvor hatte die FDP Habeck wiederholt gedrängt, alle drei Atomkraftwerke über den Jahreswechsel weiterzubetreiben. Im Gegenzug hatten die Liberalen den Grünen ihre Zustimmung zu einer Gaspreisbremse in Aussicht gestellt. Die FDP-Bundestagsfraktion sei bereit, eine solche Gaspreisbremse mitzutragen, sagte Fraktionschef Christian Dürr am Dienstag.

„Umgekehrt erwarten wir jetzt aber auch von den Grünen Bewegung bei der Frage der Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke.“ Es gehe darum, „national alles dafür zu tun, dass die Energieknappheit gemildert wird“. Die FDP verweist darauf, dass so weniger Gas zur Stromerzeugung eingesetzt werden müsste, zudem treibe der hohe Gaspreis auch den Strompreis.

Es habe keinen Deal gegeben, versicherte Habeck. „Wir sollten keine politischen Koppelgeschäfte machen“, sagte Habeck. Jedes Problem müsse für sich gelöst werden.

Sollten die beiden süddeutschen AKW über den Jahreswechsel am Netz bleiben, könnten sie im Streckbetrieb mit den alten Brennstäben nicht mehr die volle Leistung erreichen. Isar 2 könne laut Betreiber den Betrieb bis Anfang März fortsetzen. „Dabei können nach Betreiberangaben zwischen anfänglich etwa 95 Prozent der Leistung bis etwa 50 Prozent der Leistung zum Ende bereitgestellt“ werden, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Damit das Kraftwerk in einen Streckbetrieb gehen kann, müssen aber bis spätestens Ende Oktober systeminternen Druckhalter-Leckagen beseitigt werden.

Das AKW Neckarwestheim könne im Januar noch rund 70 Prozent seiner ursprünglichen Leistung abrufen. Bis Mitte April werde die Leistung dann auf etwa 55 Prozent sinken.

