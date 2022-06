Selenskyj: Russland will „jede Stadt wie Mariupol“ im ostukrainischen Donbass verwüsten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, „jede Stadt“ in der ostukrainischen Donbass-Region zerstören zu wollen. „Russland will jede Stadt im Donbass verwüsten, jede einzelne, ohne Übertreibung. Wie Wolnowacha, wie Mariupol“, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Freitagabend mit Blick auf zwei kriegszerstörte Städte im südlichen Donbass. Das ukrainische Militär tue aber alles, „um die Angriffe der Besatzer zu stoppen“.



Vor allem im östlichen Donbass wurde am Freitag weiter heftig gekämpft, insbesondere in der umkämpften Stadt Sjewjerodonezk in der Region Luhansk. Der Gouverneur Serhij Hajdaj bestätigte, dass die Russen am Freitag eine wichtige Sporthalle in der Stadt zerstört hätten: „Eines der Wahrzeichen von Sjewjerodonezk wurde zerstört. Der Eispalast ist abgebrannt.“