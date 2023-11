Erster Besuch seit drei Jahren Steinmeier empfängt Erdogan – danach geht’s weiter zu Scholz

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am Freitagnachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) gelandet. Es ist sein erster Besuch in Deutschland seit drei Jahren.

Die Maschine des türkischen Präsidenten Erdogan nach der Landung am BER © dpa/Christoph Soeder

Vor dem geplanten Abendessen mit Scholz stattete Erdogan Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Besuch ab. Auf Fotos ist zu sehen, wie Steinmeier seinen Staatsgast vor dem Schloss Bellevue begrüßt.

Erdogan wird in Berlin von einem Großaufgebot der Polizei geschützt. In umliegenden Häusern des Schloss Bellevue postierten sich so beispielsweise Scharfschützen.

Sein anschließendes Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt ist wegen der Verbalattacken Erdogans auf Israel und seiner Verteidigung der von der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas höchst umstritten. Scholz sieht ihn trotzdem als wichtigen Gesprächspartner zum Beispiel für die Steuerung der Zuwanderung nach Europa.

Zu Beginn des Treffens von Scholz und Erdogan wird es „eine Pressebegegnung geben, bei der es aber auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, geben wird“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag.

Noch am Freitagabend, nach dem Treffen mit Scholz, soll der türkische Präsident die Rückreise antreten.

Der Kanzler hatte Erdogan bereits nach dessen Wiederwahl als Präsident im Mai nach Berlin eingeladen. Nach dem Terrorangriff auf Israel mit rund 1200 Toten hatte der türkische Präsident mit mehreren Äußerungen zum Gaza-Konflikt für Empörung gesorgt. Die Hamas verteidigte er als „Befreiungsorganisation“ und Israel verurteilte er als „Terrorstaat“. Für Deutschland ist die Sicherheit Israels dagegen Staatsräson und die Hamas eine Terrororganisation.

Rund um den nur wenige Stunden dauernden Aufenthalt in Berlin sind mehrere Demonstrationen geplant. Die Polizei wird mit etwa 1500 Kräften im Einsatz sein. (dpa, Tsp)