Erster Besuch seit fast vier Jahren Steinmeier empfängt Erdogan – danach geht’s weiter zu Scholz

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist am Freitagnachmittag auf dem militärischen Teil des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) gelandet. Es ist sein erster Besuch in Deutschland seit fast vier Jahren.

Die Maschine des türkischen Präsidenten Erdogan nach der Landung am BER © dpa/Christoph Soeder

Vor dem geplanten Abendessen mit Scholz stattete Erdogan Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen Besuch ab. Steinmeier und Erdogan begrüßten sich mit Handschlag, danach trug sich der türkische Präsident in das Gästebuch von Schloss Bellevue ein.

Sein anschließendes Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt ist wegen der Verbalattacken Erdogans auf Israel und seiner Verteidigung der von der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas höchst umstritten. Scholz sieht ihn trotzdem als wichtigen Gesprächspartner zum Beispiel für die Steuerung der Zuwanderung nach Europa.

Zu Beginn des Treffens von Scholz und Erdogan wird es „eine Pressebegegnung geben, bei der es aber auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, geben wird“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag. Noch am Freitagabend, nach dem Treffen mit Scholz, soll der türkische Präsident die Rückreise antreten.

Der Kanzler hatte Erdogan bereits nach dessen Wiederwahl als Präsident im Mai nach Berlin eingeladen. Nach dem Terrorangriff auf Israel mit rund 1200 Toten hatte der türkische Präsident mit mehreren Äußerungen zum Gaza-Konflikt für Empörung gesorgt. Die Hamas verteidigte er als „Befreiungsorganisation“ und Israel verurteilte er als „Terrorstaat“. Für Deutschland ist die Sicherheit Israels dagegen Staatsräson und die Hamas eine Terrororganisation.

In der Hauptstadt waren wegen des türkischen Gasts rund 2800 Polizisten im Einsatz, wie es von der Polizei hieß. Diese hatte die Anzahl kurzfristig deutlich erhöht. In umliegenden Häusern des Schloss Bellevue postierten sich so beispielsweise Scharfschützen.

Während Erdogans Besuch gab es nur vereinzelt Proteste. Mitglieder der Gesellschaft für bedrohte Völker standen am Mittag nahe dem Schloss Bellevue und zeigten ein Transparent mit der Aufschrift: „Kein roter Teppich für den Islamisten Erdogan“. Einige von ihnen trugen Masken mit den Gesichtern von Steinmeier, Scholz und Erdogan. Eine große Demonstration von Kurden ist erst für Samstag angemeldet. (dpa, Tsp)