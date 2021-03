Bund und Länder steuern auf eine Verlängerung des Lockdowns bis nach Ostern hin zu. Eine erste Beschlussvorlage für den Corona-Gipfel von Bund und Ländern lässt aber das genaue Datum noch offen. Sie liegt dem Tagesspiegel vor.

„Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum [XX. April 2021] verlängern“, heißt es in dem Papier. Da Ostern am 4./5. April stattfindet und vor allem zu viele Osterreisen wegen der steigenden Corona-Zahlen verhindert werden sollen, wird mit einer Verlängerung bis Ende der Osterferien gerechnet.

Am Montag kommen Angela Merkel und die Länderchefs per Videoschalte zusammen, um über die Coronamaßnahmen zu beraten.

Zudem sollen die Schnelltests gerade in Unternehmen schnell ausgeweitet werden. Bisher stemmt sich die Wirtschaft gegen Testpflichten.

Notbremse soll ab 100er-Inzidenz greifen

"Für einen umfassenden Infektionsschutz ist es gerade in der aktuellen Phase der Pandemie erforderlich, dass auch die Unternehmen in Deutschland als gesamtgesellschaftlichen Beitrag ihren in Präsenz Beschäftigten regelmäßige Testangebote machen. Diese sollen pro Woche das Angebot von mindestens zwei Schnelltests umfassen", heißt es in dem Papier.

Merkel und die Ministerpräsidenten appellieren, Büros am besten ganz geschlossen zu halten. "Um einen Fortgang des exponentiellen Anstiegs der Infektionszahlen entgegenzuwirken, ist es grundsätzlich notwendig, die epidemiologisch relevanten Kontakte am Arbeitsplatz und auf dem Weg zu Arbeit zu reduzieren."

Sicher ist, dass in Regionen mit über 100 Neuninfektionen je 100.000 Einwohnern in sieben Tagen die bei der vorherigen Schalte vereinbarte "Notbremse" greifen soll. Dann müssen Handel, Museen, Galerien, Zoos und botanische Gärten wieder schließen, zudem werden die Kontaktbeschränkungen wieder auf einen Haushalt plus eine weitere Person verschärft.

Frage der Osterurlaube ist strittig

Aber um mit mehr Schnelltests Öffnungen besser abzusichern und in eine Phase eines stärkeren Lebens mit dem Virus einzutreten, sollen im Rahmen von Modellprojekten einzelne Bereiche des öffentlichen Leben geöffnet werden. Rheinland-Pfalz plant das zum Beispiel für die Außengastronomie.

Zentrale Bedingungen dabei seien "negative Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und ggf. auch zum Testnachweis, räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen Ebene und eine enge Rückkopplung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst".

Noch strittig ist die große Frage der Osterurlaube, der Punkt ist geklammert. Ins Spiel kommt hier das Konzept des „kontaktarmen Urlaubs“. Dies umfasse Beherbergungen und Übernachtungen, bei denen eigene sanitäre Anlagen genutzt und Essen über Selbstversorgung organisiert werden könne.

"Dies trifft für Apartments und Ferienwohnungen oder für Wohnwagen und Wohnmobile auf entsprechenden Stellplätzen und Campingplätzen zu."

Es könnte hier aber nach den jüngsten Äußerungen von Ministerpräsidenten auch zu regionalen Lösungen kommen; zumindest dort, wo die Infektionszahlen niedrig sind. Eine Option ist dabei, nur Bürgern eines Bundeslandes Urlaub im eigenen Bundesland zu ermöglichen. Also für Schleswig-Holsteiner und Bürger aus Mecklenburg-Vorpommern Urlaub an Nord- und Ostseeküste.

