EU-Empfehlungen werden umgesetzt Reisende aus China brauchen negativen Corona-Test

Deutschland wird den EU-Empfehlungen zum Umgang mit Einreisenden aus China Folge leisten. Reisende aus China würden künftig bei Reiseantritt nach Deutschland mindestens einen Antigen-Schnelltest benötigen, erklärte Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag. Dazu werde jetzt kurzfristig auch die deutsche Einreiseverordnung verändert, kündigte der SPD-Politiker weiter an.

Am Vortag hatten Gesundheits- und Innenexperten aus den 27 EU-Ländern über ein gemeinsames Vorgehen angesichts der Corona-Welle in China beraten. Einige Länder wie Frankreich, Spanien und Italien hatten zuvor auf nationaler Ebene Corona-Tests für Einreisende aus China eingeführt.

Wie Lauterbach weiter ankündigte, werde es bei Flugpassagieren aus China bei der Einreise in Deutschland zu Stichproben kommen, „um Virusvarianten zu erkennen“. Darüber hinaus werde es ergänzende Abwasserkontrollen für China-Reisen geben.

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hatte sich gegen flächendeckende Tests auf Flughäfen in der EU mit der Begründung ausgesprochen, dass die derzeit in China grassierenden Omikron-Varianten bereits in der EU verbreitet seien.

