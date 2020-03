Das neuartige Coronavirus stürzt die Welt in die Krise und Deutschland hat Mühe, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.

Währenddessen forschen Wissenschaftler und Mediziner weltweit an Impfstoffen und Medikamenten, die gegen Sars-CoV-2 helfen könnten. Die Liste der Forschungsprojekte und Tests ist lang. Wichtig dabei: Bisher gibt es keine Impfstoffe und Medikamente, die nachgewiesenermaßen gegen Covid-19 wirken. In diesem Newsblog halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen und Forschungsergebnisse auf diesem Feld auf dem Laufenden.

Auch die ersten Neugeborenen haben sich mit Covid-19 infiziert. Ob die Mütter das Virus während der Schwangerschaft oder der Geburt weitergegeben haben, müssen Forscher jetzt klären. Bisher geht das Robert Koch-Institut nur davon aus, dass sich Babys durch engen Kontakt und Tröpfcheninfektion anstecken können (mehr dazu weiter unten).

Freitag, 20. März: Zwei Neugeborene mit dem Coronavirus infiziert

Kann das Coronavirus über die Plazenta an ein ungeborenes Kind weitergegeben werden? Viele Schwangere fragen sich momentan, was die Ausbreitung des Coronavirus für ihr Baby bedeutet. Bislang gehen Forscher zwar nicht davon aus, dass das Virus während der Schwangerschaft oder der Geburt weitergegeben werden kann.

In London kam allerdings am Wochenende ein Baby zur Welt, das nur wenige Minuten nach der Geburt positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die Mutter war schon Tage vor der Geburt aufgrund einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie hatte sich mit dem Coronavirus angesteckt.

Einen ähnlichen Fall gab es bereits Anfang Februar in China: Ein 30-Stunden-alter Säugling hatte sich mit dem Coronavirus infiziert. Aus China gab es bisher nur Berichte von 20 Schwangeren, die allesamt mit dem Virus infiziert waren, aber gesunde Kinder auf die Welt gebracht hatten.

Forscher müssen jetzt herausfinden, ob sich die beiden infizierten Babys in Großbritannien und China vor oder nach der Geburt angesteckt hatten. Bisher gehen die Experten am Robert Koch-Institut nicht davon aus, dass das Virus während der Schwangerschaft auf das Baby übertragen werden kann. Die Datengrundlage sei allerdings gering, wirklich gesicherte Aussagen könne man noch nicht treffen. Laut Robert Koch-Institut ist die Übertragung erst nach der Geburt über engen Kontakt und Tröpfcheninfektion möglich.

Donnerstag, 19. März: Covid-19- Pandemie lässt sich nur mit mindestens 18 Monaten konsequenter Isolation unterdrücken, schätzen Forscher

Ein Forscherteam des Imperial College in London hat sich in einer Studie mit zwei möglichen Szenarien auseinandergesetzt, wie man auf die Coronavirus-Pandemie reagieren könnte. Ihre Vorhersagen beziehen sich auf Großbritannien und die USA und liegen offenbar den drastischen Maßnahmen in diesen beiden Ländern zugrunde.

Menschen gehen am 9. März über den fast leeren Markusplatz in Venedig. Italien hat eine Ausgangssperre verhängt. Foto: Anteo Marinoni/LaPresse/AP/dpa

Die Forscher untersuchten einerseits, was es bedeuten würde, die Ausbreitung des Virus abzubremsen und gleichzeitig Immunität in der Bevölkerung aufzubauen - und andererseits welche Folgen eine konsequente Unterdrückung der Pandemie hätte. Die Financial Times hat in verschiedenen Grafiken gezeigt, was die Szenarien bedeuten.

Bei der Abbremsung geht es darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, aber seine Ausbreitung nicht notwendigerweise zu stoppen. Dieses Szenario zielt darauf ab, das Gesundheitssystem zu entlasten und Risiko-Patienten zu schützen. Um das Virus abzubremsen kombinieren die Forscher in ihrer Modellrechnung eine Reihe von Maßnahmen: Symptomatisch Erkrankte würden isoliert, Haushaltsmitglieder sollten in freiwillige Quarantäne gehen. Außerdem sollte Abstand zu Personen, die älter als siebzig Jahre sind, gehalten werden.

Will man die Pandemie konsequent unterdrücken, muss die Zahl der Ansteckungen dabei langfristig niedrig gehalten werden. Das funktioniert nur, wenn sich die gesamte Bevölkerung isoliert - unabhängig davon, was das für die Wirtschaft und das Sozialleben der Menschen bedeutet.

Laut den Forschern gibt es bei beiden Szenarien Herausforderungen: Wenn es gelingt, die Ausbreitung von Covid-19 zu verlangsamen, rechnen die Wissenschaftler zwar mit halb so vielen Toten. Doch die - dann verlangsamte - Epidemie würde immer noch Hunderttausende Tote fordern.

Versucht man die Epidemie mit Isolationsmaßnahmen für die gesamte Bevölkerung zu unterdrücken, müssten diese Maßnahmen nach Einschätzung der Forscher 18 Monate oder länger durchgehalten werden. Denn: Würden die Maßnahmen ohne einen verfügbaren Impfstoff gelockert, würde die Zahl der Infizierten mangels Immunität in der Bevölkerung rasch wieder hochschnellen.

Ein großes Problem, dass bei der Simulation der Forscher deutlich wurde, ist die zu geringe Anzahl an Krankenhausbetten. Während sie in der Studie davon ausgehen, dass jeder Patient behandelt werden kann, sieht die Realität anders aus.

Wenn nichts gegen die Ausbreitung von Covid-19 unternommen wird, wären schon in der zweiten Aprilwoche alle verfügbaren Betten belegt. Am Höhepunkt der Epidemie könnte von 30 Patienten, die intensiv gepflegt werden müssen, nur einer angemessen behandelt werden.

Schafft man es, die Coronavirus-Pandemie abzubremsen, sinkt der Bedarf an Menschen, die Intensivpflege benötigen um zwei Drittel, zeigen die Forscher. Greifen die Länder zu noch drastischeren Maßnahmen, könnten Krankenhäuser sogar mit der Anzahl an Patienten umgehen.

Dazu müssten Personen mit Symptomen isoliert und Schulen und Universitäten für fünf Monate geschlossen werden. Zudem müsste jeder seine sozialen Kontakte um 75 Prozent einschränken. Die Forscher berechnen nicht, welchen Preis - wirtschaftlich, gesundheitlich und sozial - die Gesellschaft dafür zahlen müsste.

Mittwoch, 18. März: Wie sinnvoll ist eine Behandlung mit Malaria-Medikamenten bei einer Corona-Erkrankung?

In Tübingen soll kommende Woche das Medikament Chloroquin gegen die Lungenkrankheit Covid-19 getestet werden. Chloroquin wird seit Jahren für die Behandlung von Malaria eingesetzt – in China und Italien wird es schon seit Wochen an Covid-19-Patienten verabreicht. Der SWR hatte unter anderem darüber berichtet.

Ob das sinnvoll ist, will das Tübinger Institut für Tropenmedizin jetzt in einer Studie an Menschen herausfinden. Laut dem Institutsdirektor Peter Kremsner zeigten zwar Versuche im Reagenzglas, dass Chloroquin gegen viele Viren, auch Sars-CoV-2, wirke. Unklar sei aber, ob der Einsatz des Medikaments in China und Italien erfolgreich war.

Die Erkrankten hätten Chloroquin teils in sehr hoher Dosierung gemeinsam mit vielen weiteren Medikamenten bekommen. "Es kann auch sein, dass es nicht wirkt oder sogar schadet", sagt Kremsner. Die Tübinger Tropenmediziner wollen eine moderat an Covid-19 erkrankte Testgruppe behandeln. Der Antrag für die Studie soll am Mittwoch bei der Tübinger Ethikkommission eingereicht werden.

Derweil kritisiert der Virologe Christian Drosten im NDR-Podcast eine ähnliche Studie in Marseille und dämpft die Hoffnung auf ein baldiges Medikament, dass gegen das Coronavirus wirkt. Nur weil eine Substanz in der Zellkultur gegen das Virus wirke, verhalte sie sich beim Menschen nicht auch so, warnte Drosten.

Die Studie sei unter anderem deshalb problematisch, weil nur die Anzahl der Viren gemessen wurde. Dazu gibt es aber noch überhaupt keine verlässlichen Kriterien - Drosten empfiehlt deshalb den Behandlungserfolg am klinischen Ausgang zu messen. Anhand der Studie könne man nicht erkennen, ob Chloroquin gegen eine Corona-Erkrankung helfen würde.

Japanisches Grippemittel hilft offenbar bei einer Coronavirus-Infektion

Chinesische Gesundheitsbehörden berichten von einem japanischen Grippemittel, das gegen das Coronavirus wirken soll, schreibt der Guardian und beruft sich auf japanische Medienberichte. Das Medikament Favipiravir wurde entwickelt, um neue Stämme der Influenzaviren zu behandeln.

Bei einer klinischen Untersuchung an 340 Menschen in Wuhan und Shenzhen wurde das Mittel den Coronavirus-Infizierten verabreicht. Patienten, die Favipiravir eingenommen hatten, konnten vier Tage nach der Einnahme negativ auf das Coronavirus getestet werden. Im Vergleich: Bei denen, die nicht mit Favipiravir behandelt wurden, dauerte es elf Tage, bis sie Covid-19-negativ waren.

[Weitere Informationen über das Coronavirus in Deutschland und der Welt finden Sie hier im Newsblog]

Das bipharmazeutische Unternehmen CureVac entwickelt einen Impfstoff gegen das Coronavirus. Ein Angestellter demonstriert, wie die... Foto: Andreas Gebert/ REUTERS

Dienstag, 17. März: Coronaviren lassen sich stundenlang auf Oberflächen nachweisen

Der neuartige Coronavirus ist laut einer Studie auch noch nach Stunden auf Oberflächen nachweisbar. Eine Gruppe von Forschern unter anderem aus Princeton und der University of California in Los Angeles fanden das Virus auf Kupferoberflächen auch nach vier Stunden.

Auf Pappe überlebt Covid-19 demnach bis zu 24 Stunden, auf Plastik und Edelstahl zwei bis drei Tage. Die sogenannte Infektionsdosis der Viren reduzierte sich auf allen Oberflächen über diese Zeiträume deutlich. Laut dem Bundesministerium für Risikobewertung sei eine Schmierinfektion zwar möglich, aber "im Allgemeinen sind humane Coronaviren nicht besonders stabil auf trockenen Oberflächen."

Bislang gebe es noch keine Fälle, bei denen sich Menschen nachweislich durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen angesteckt haben.

Virologe entdeckt weiteres Symptom bei Covid-19-Patienten

Der Virologe Hendrik Streeck hat zahlreiche Coronavirus-Patienten in häuslicher Quarantäne untersucht und dabei ein weiteres Symptom entdeckt: „Fast alle Infizierten, die wir befragt haben, und das gilt für gut zwei Drittel, beschrieben einen mehrtägigen Geruchs- und Geschmacksverlust“, sagte er in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Dass diese Erkenntnis bei der Erst-Diagnose helfen wird, ist derweil nicht unbedingt wahrscheinlich. Denn Geruchs- und Geschmacksverlust ist ein auch bei anderen bei Atemwegsinfektionen vergleichsweise häufig auftretendes Symptom.

Ansonsten konnte der Virologe in seiner Untersuchung die bereits aus anderen Ländern bekannten Krankheitsverläufe auch für Deutschland bestätigen. 91 Prozent der Infizierten hätten nur milde bis moderate Symptome gezeigt, etwa trockenen Husten und Fieber. Zudem hätten 30 Prozent der Fälle Durchfall gehabt - „das ist häufiger, als bisher angenommen wurde“.

Blutentnahmeröhrchen mit Aufschrift Covid-19 und Spritze. Foto: imago images/Christian Ohde

Montag, 16.03.2020: Erste Tests für einen Corona-Impfstoff

In Seattle hat die erste Frau einen möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus injiziert bekommen. Sie hat sich freiwillig gemeldet und ist Teil der ersten Phase von klinischen Tests an einem Forschungsinstitut in Seattle. Insgesamt werden 45 Erwachsene zwischen 18 und 55 den Impfstoff testen. Die Tests werden circa sechs Wochen dauern.

Auf der ganzen Welt wird aktuell an Impfstoffen gegen Covid-19 geforscht. Um den Prozess zu beschleunigen, arbeiten Wissenschaftler mit innovativen Verfahren, wie der NDR berichtet. Es wird dabei nur die genetische Information des Virus benötigt und nicht wie bisher die Viren selbst.

Hintergrund über das Coronavirus:

Forscher in München und Marburg arbeiten beispielsweise mit sogenannten viralen Vektoren, die für den Menschen ungefährlich sind. Sie enthalten Teile der Erbinformationen des Virus und schleusen diese Information direkt in die Zellen ein, die daraufhin eine Hülle des Coronavirus produzieren. Das Immunsystem kann sich so auf das Auftauchen des echten Virus vorbereiten.

Das Pharma-Unternehmen CureVac arbeitet, so wie andere, mit einer vielversprechenden neuen Technologie und nutzt sogenannte Boten- oder Messenger-RNA (mRNA) als Werkzeug. Die mRNA soll den Körper zur Protein-Produktion anregen und so gezielt Infektionen oder auch Krebszellen bekämpfen.

Das Robert Koch-Institut hat Hoffnungen auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus allerdings gedämpft. „Ich persönlich schätze es als realistisch ein, dass es im Frühjahr 2021 sein wird“, sagte Präsident Lothar Wieler am Mittwoch. Alles, was bürokratisch machbar sei, müsse getan werden. Klinische Testphasen aber könne man nicht verkürzen. Denn die Impfstoffe müssten vor allem eins sein: sicher.

Könnte ein Ebola-Mittel Covid-Erkrankten helfen?

Das Ebola-Medikament Remdesivir wird derzeit in zwei Studien an Coronavirus-Patienten getestet. Der Wirkstoff des US-amerikanischen Herstellers Gilead ist bisher noch in keinem Land zugelassen. Vor Jahren testete man ihn an Ebola-Erkrankten. Er hatte sich dabei zwar als sicher, aber nicht als wirksam erwiesen.

Das Mittel habe sich allerdings in Laborversuchen wirksam gegen MERS- und SARS-Erreger gezeigt, schreibt Gilead auf seiner Website. Es gilt deshalb nun als vielversprechendes Mittel in der Behandlung von schwerwiegenden Corona-Erkrankungen.

Bei den Studien soll Remdesivir auch in Deutschland getestet werden. Ab Anfang April sollen Covid-19-Patienten an den Unikliniken Hamburg, Düsseldorf und München-Schwabing mit dem Ebola-Medikament behandelt werden.