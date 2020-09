Wie jeden Tag bringen wir Sie mit den Fragen des Tages auf den aktuellen Stand – natürlich mit den passenden Antworten. Sie können die „Fragen des Tages“ auch als kostenlosen Newsletter per Mail bestellen. Zur Anmeldung geht es hier.

Was ist heute passiert?

• Was wird aus Innensenator Andreas Geisel? Rechtsextreme auf der Reichstagstreppe, ungeklärte Brände in Neukölln – Andreas Geisel gerät unter Druck. Und die Berliner SPD stellt sich neu auf. Mit ihm?

• In der Hauptstadt gilt bei größeren Demos jetzt Maskenpflicht: Der Berliner Senat hat in seiner Sitzung am Dienstag die Infektions-Schutzverordnung verschärft. Sie enthält nun auch eine Maskenpflicht für Teilnehmende bei Demonstrationen mit mehr als 100 Personen. Bei Veranstaltungen unter 100 Personen muss eine Maske auch dann getragen werden, wenn Parolen skandiert oder Lieder gesungen werden. Mehr in unserem Corona-Newsblog für die Hauptstadt.

• Ein Flugzeug voller Gangster und „dunkle Mächte“, die Biden steuern: Der US-Wahlkampf zwischen Trump und Biden gewinnt verbal weiter an Schärfe. Jetzt sorgt vor allem Trump mit Verschwörungen in einem Fox-Interview für Aufsehen.

• Erneut illegales Rennen in Berlin? Auf einer Kreuzung am Kudamm prallt ein BMW in einen Ford, die unbekannten Insassen flüchten. Zwei Frauen, eine Mutter und ihre Tochter, werden schwer verletzt. Erste Informationen ließen darauf schließen, dass es sich um ein Autorennen gehandelt haben könnte. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

• Neuer Regierungschef nach Explosion: Mustapha Adib ist neuer Ministerpräsident im Libanon. Bisher vertrat er sein Land als Botschafter in Deutschland. Kann er jetzt den Wandel herbeiführen?

Was wurde diskutiert?

Karikatur: Klaus Stuttmann

• Die Corona-Demonstranten: Die Corona-Gegner hätten mit den Rechtsextremen gemeinsame Sache gemacht, heißt es. Das ist die Logik derer, die Dissens als Rebellion werten. Ein Kommentar von Malte Lehming

• Schutzgrabenpläne für den Reichstag: Der Bundestag ist auf Offenheit angewiesen. Wer nach dem Demo-Wochende von Berlin das Gebäude besser schützen will, muss sich mehr einfallen lassen als mittelalterliche Burgideen.

• Deutsch-chinesische Beziehungen: Außenminister Heiko Maas setzt nach dem Besuch seines chinesischen Kollegen auf ein einiges Europa. Endlich! Ein Kommentar von Hans Monath.

Wie läuft ein Kaiserschnitt ab? Foto: picture alliance / dpa

• Operation statt Wehen: Das passiert bei einem Kaiserschnitt. Eine Geburt nach Plan und ohne stundenlange Schmerzen - das klingt gut. Doch ein Kaiserschnitt auf Wunsch ist nicht frei von Risiken für Mutter und Kind. Deshalb ist er unter Ärzten umstritten. Mein Kollege Ingo Bach hat einen Eingriff begleitet und weiß jetzt, warum nicht alle Ärzte Fans dieses Eingriffes sind.

• „Jetzt lebe ich im Dunkeln. Licht wird überschätzt.“ Die Wohnungsnot in Berlin treibt inzwischen erstaunliche Blüten. Einer lebt ohne Fenster, der andere muss mit der Katze aufs Klo. Susanne Grautmann schreibt darüber, wie sich Hauptstädter mit neuen Lebenssituationen auf altem Platz arrangieren.

• Illegale Autorennen in Berlin: Sie fahren mit 160 km/h durch die Innenstadt. In aufgemotzten Autos. Am Ende oft: Tote. Wie ticken die Raser, die so viele Leben aufs Spiel setzen? Mein Kollege Sebastian Leber war unterwegs in einer Szene, in der Tempo alles ist.

Was könnten wir unternehmen?

Serien bingen: „Der junge Wallander“, „Rohwedder“, „Deutschland ’89“ – mit diesen Serien gehen die Streamingdienste in den September. Kurt Sagatz hat sie sich für Sie angesehen und weiß jetzt, was er Ihnen empfehlen kann.

Etwas Süßes verschicken: Der Tagesspiegel-Checkpoint empfiehlt die Versandboxen von „Sugar & Shit Talk“, wenn Sie mal wieder jemandem eine Überraschung bereiten wollen. Kleiner Wermutstropfen in den Zucker: Geliefert wird (bis jetzt) nur im Zentrum Berlins.

Selbst etwas backen: Temperaturmäßig macht der Sommer gerade Pause, meine Kollegin Susanne Leimstoll fängt deshalb jetzt kulinarisch etwas Sommersonne ein. Die Tarte mit Mirabellen schmeckt köstlich, die kleinen, gelben Pflaumen gibt es jetzt auch auf vielen Berliner Wochenmärkten.

Was sollte ich für morgen wissen?

In Paris beginnt an diesem Mittwoch der Prozess gegen mutmaßliche Helfer beim Anschlag auf die Redaktion des französischen Satire-Magazins „Charlie Hebdo“. Der Prozess sollte ursprünglich am 4. Mai beginnen, wurde aber wegen des Coronavirus auf die Zeitspanne vom 2. September bis 10. November verschoben. Die 14 Angeklagten werden verdächtigt, die Attentäter logistisch unterstützt zu haben. Bei den Anschlägen auf „Charlie Hebdo“ sowie eine Polizistin und einen jüdischen Supermarkt waren im Januar 2015 insgesamt 17 Menschen getötet worden. Polizisten erschossen die drei islamistischen Täter. Die gesamte Anschlagsserie zog sich über mehrere Tage hin.

Die Zahl des Tages: 5,8

Peter Altmaier erwartet einen Wirtschaftseinbruch in diesem Jahr von nur noch 5,8 Prozent statt der prognostizierten 6,3 - in diesen Zeiten ist das eine frohe Botschaft. Für 2021 hofft der Minister auf ein Wachstum von 4,4 Prozent. Was das bedeutet, erklärt hier Albert Funk.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik zu diesem neuen Newsletter haben, können Sie mir gerne mailen.

