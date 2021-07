Was ist passiert?

• Impfkampagne stottert – Sachsen verabschiedet sich von Herdenimmunität: Während bundesweit rund 57 Prozent eine Erstimpfung erhalten haben, sind es in Sachsen nur 49 Prozent. Woran liegt das? Und können Geldanreize helfen?

• Jung, männlich – und infiziert: Eine Vergleichsstudie in England legt nahe, dass die Fußball-EM zum Anstieg der Infektionen auf der Insel beiträgt. Premier Johnson wagt ein Massenexperiment.

• „Es wurden Fehler gemacht, das ist offensichtlich“: Grünen-Wahlkampfchef Michael Kellner räumt Fehler ein im Umgang mit den Plagiatsvorwürfen gegen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock – und attackiert die Union.

• Zahlen zu Durchbruchinfektionen: Bislang sind knapp 4000 Menschen in Deutschland trotz eines vollständigen Impfschutzes an Covid-19 erkrankt – bei rund 975.000 registrierten Corona-Erkrankungen insgesamt im selben Zeitraum. Mehr dazu lesen Sie in unserem Corona-Newsblog.

• Neukölln lässt Zaun durch Anwesen des Remmo-Clans ziehen: Berlins bekanntester Clan hat am Donnerstag in aller Frühe Besuch von der Polizei bekommen. Das Bezirksamt trennt ein Grundstück vom konfiszierten Anwesen ab. Ein SEK durchsucht die Villa.

Die EU-Kommission hat keine Geduld mehr mit Victor Orban. Foto: dpa/Etienne Ansotte

Was wurde diskutiert?



• Falsche Versprechen der Coronapolitik: Die Wahlkämpfer stellen Normalität in Aussicht, um die Bürger bei Laune zu halten. Lieber sollten sie für den Corona-Herbst vorsorgen. Vor Delta warnen und Auflagen lockern – das passt nicht zusammen, kommentiert Christoph von Marschall.

• Keine Milliarden ohne Rechtsstaats-Garantien: Die EU-Kommission fühlt dem ungarischen Regierungschef Orbán an einer Stelle auf den Zahn, wo es wirklich wehtut – beim Geld. Ein Kommentar von Albrecht Meier.

• Der Fall Baerbock: Die Öffentlichkeit ist diverser und demokratischer geworden, aber auch skandalisierungsbereiter und stärker affektgetrieben. Das ist unumkehrbar, analysiert Malte Lehming.

• Ende der Hilfe für Millionen Syrer? Moskau will den letzten Grenzübergang für Syrienhilfe dichtmachen. Damaskus soll die Menschen in Idlib versorgen. Zynischer geht es kaum. Ein Kommentar von Christian Böhme.

Was können Abonnent:innen lesen?

• Geimpft - und trotzdem infiziert: Vor allem Ältere können sich trotz vollständiger Impfung erneut mit dem Erreger anstecken. Warum das so ist – und warum es trotzdem Hoffnung gibt, dass Senioren gut gegen das Virus geschützt werden können, erklärt Charité-Immunologe Hans-Dieter Volk.

• Drogenbanden, Encrochat und der Narco-Staat: Der prominente Kriminalreporter Peter R. de Vries wird in Amsterdam auf der Straße niedergeschossen. Wer steckt hinter dem Anschlag – und was bedeutet er für Deutschland und Europa?

• Diese Ärztin hat sämtliche Long-Covid-Therapien an sich ausprobiert: Nervenwasser-Untersuchungen, Therapie in der Tauchkammer – um ihre Symptome loszuwerden, versucht die Ärztin Brigitte Standke alles. Gelingt es ihr?

• So schützt man sich vor Zeckenstichen und erkennt Borreliose: Die Zahl der Borreliose-Erkrankungen ist in Berlin und Brandenburg hoch wie nie. Experten erklären, wie man sich schützt und was bei einem Zeckenstich zu tun ist.

Was können wir unternehmen?

Fernsehen: „Tatort“-Schauspieler Jan Josef Liefers assistiert Rechtsmediziner Michael Tsokos bei der ersten Autopsie im linearen TV-Programm. Um 22.15 Uhr bei RTL.

Essen gehen: Der Berliner Starkoch The Duc Ngo betreibt 14 Restaurants, nun will er sein allerbestes eröffnen: klein, individuell und exklusiv. Zuvor besuchte er Deutschlands Drei-Sterne-Küchen. Uns hat er erzählt, was ihn beeindruckte und was enttäuschte. (T+)

Was sollte ich für morgen wissen?

Digitaler Impfpass auch für Genesene: Bisher konnten sich nur diejenigen einen digitalen Impfpass ausstellen lassen, die doppelt geimpft sind. Das ändert sich nun: Auch Genesene mit einer einmaligen Impfung erhalten den Pass in Apotheken. Die Betroffenen müssen ein gültiges Ausweisdokument mit Lichtbild sowie Nachweise eines positiven PCR-Tests und einer einmaligen Corona-Impfung mitbringen.

U-Bahn-Station „Museumsinsel“ öffnet: Von diesem Freitag an können Fahrgäste auf der U-Bahn-Linie 5 in Berlin auch am Bahnhof Museumsinsel ein- und aussteigen. Unter anderen Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sowie die Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Eva Kreienkamp, nehmen die Station am Vormittag offiziell in Betrieb.

Zahl des Tages

Noch Ende Juni hieß es, Berlins Impfzentren sollten länger arbeiten, nun folgt die Wende: Bis Ende August macht die Gesundheitsverwaltung vier von sechs dicht. Den ausführlichen Text dazu lesen Sie hier.