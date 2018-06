Bundesinnenminister Horst Seehofer will am 10. Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt nicht teilnehmen und zieht damit Kritik auf sich. Ein Sprecher seines Ministeriums erklärte am Dienstag, Seehofer werde bei der Veranstaltung am Mittwoch vom Parlamentarischen Staatssekretär Marco Wanderwitz (CDU) vertreten. Seehofer soll ihn schon Anfang Juni gebeten haben, den Termin für ihn wahrzunehmen.

Dass Seehofer an dem Gipfel unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht teilnimmt, weil er mit der Kanzlerin aktuell Meinungsverschiedenheiten in der Asylpolitik hat, wäre damit ausgeschlossen. Über Seehofers Absage hatte zuerst das ARD-Magazin „Kontraste“ berichtet.

Grünen-Chef Robert Habeck griff Seehofer an. „Das ist ein Affront für alle Ehrenamtler, Kommunalpolitiker, Lehrerinnen und Lehrer, alle, die dieser Bundesregierung den Allerwertesten retten, indem sie täglich an der Integration arbeiten“„, schrieb er auf Twitter. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), zeigte sich „Spiegel Online“ zufolge enttäuscht über die Absage des Innenministers: „Ich bedaure, dass Horst Seehofer aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen kann und freue mich auf die enge Zusammenarbeit im Rahmen des Nationalen Aktionsplans Integration.“

Die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles ermahnte CDU und CSU, ihren Konflikt um die Flüchtlingspolitik zu klären. „Wir fordern die Union auf, dass sie die unionsinternen Streitigkeiten möglichst bald beilegt“, sagte Nahles am Dienstag in Berlin. Man würde auch gerne wissen, was eigentlich in dem von Innenminister Horst Seehofer (CSU) groß angekündigten Masterplan Migration drinstehen soll.

Die Präsentation war abgesagt worden, weil es Differenzen zwischen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Seehofer über dessen Plan gibt, bereits in anderen EU-Staaten registrierte Asylbewerber an der Grenze abzuweisen. Die SPD lehnt das wie Merkel ab und pocht auf die Asyl-Vereinbarungen des Koalitionsvertrags. (dpa)