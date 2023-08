Kommt Bewegung in die Taurus-Debatte? Bundesregierung prüft offenbar Lieferung an die Ukraine

Die Taurus-Diskussion geht weiter: Wie der „Spiegel“ am Donnerstagabend berichtet, prüft die Bundesregierung offenbar, ob sie die Marschflugkörper in den kommenden Monaten an die Ukraine liefern kann. Dafür würden Gespräche mit der deutschen Rüstungsindustrie geführt.

Zuvor hatte „t-online“ aus SPD-Kreisen erfahren, dass die Bundesregierung angeblich bald die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine verkünden wolle.

Währenddessen hat sich die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine ausgesprochen. „Wir haben genug Taurus. Ein guter Teil ist sofort einsatzbereit. Die Ukraine braucht sie dringend. Und es wäre an der Zeit, grünes Licht zu geben“, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses am Donnerstag dem Fernsehsender Phoenix.

„Ich glaube, das Problem sitzt erneut im Kanzleramt, wo man versucht, das Thema nicht hochploppen zu lassen. Ich finde es sehr ärgerlich, dass wir wieder eine Diskussion führen, die mich sehr an die Diskussion erinnert, Panzer zu liefern.“ Die Ukraine fordert von Berlin Marschflugkörper vom Typ Taurus, um auch Stellungen der russischen Streitkräfte weit hinter der Frontlinie angreifen zu können.

Deutsche Bedenken: Reichweite von Taurus zu groß

Die Bundesregierung ist dabei zurückhaltend, weil die Geschosse auch russisches Territorium erreichen können. Wie der „Spiegel“ berichtet, werde aktuell geprüft, ob die Marschflugkörper auch derartig technisch modifiziert werden können, sodass sie von der Ukraine aus russisches Territorium nicht erreichen können. Nur dann soll Kanzler Olaf Scholz (SPD) offenbar bereit für eine Zusage sein, heißt es in dem Bericht. Nicht mehr maßgeblich für die Entscheidung der Bundesregierung sei dem Bericht zufolge, ob die USA sich dazu entschließen, ballistische Raketen vom Typ ATACMS zu liefern.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die Taurus-Marschflugkörper aktuell nicht liefern, schließt es aber nicht kategorisch aus: „Der Zeitpunkt für eine Entscheidung ist für uns noch nicht gekommen“, sagte er Anfang August. In den vorherigen Tagen hatten sich allerdings die ersten SPD-Mitglieder für eine Lieferung ausgesprochen. Das strickte „Nein“ aus der Kanzler-Partei begann zu bröckeln. Politiker von FDP und Grüne hatten zuvor bereits eine Lieferung von Taurus-Flugkörpern an die Ukraine gefordert. (Tsp mit dpa)