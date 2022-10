Melonis Kabinett in Rom steht Die rechteste Regierung seit Mussolini

Am Ende ging alles ganz schnell: Ganze sieben Minuten brauchte Staatspräsident Sergio Mattarella am Freitagvormittag für sein Gespräch mit der Frau, der er am Samstagmorgen den Eid auf die Verfassung abnahm. Es sei eben alles „einigermaßen klar“ gewesen, kommentierte Giorgia Meloni ihren Blitzbesuch auf dem Quirinialshügel, dem Sitz der Staatspräsidenten. Am frühen Freitagabend erhielt sie den Auftrag, eine Regierung zu bilden.

Dabei war bis zum Schluss nicht alles klar: Der kleinere ihrer beiden Bündnispartner - genaugenommen gehört auch eine vierte, die Kleinstpartei „Wir Gemäßigten“ dazu - hatte quasi bis zur letzten Minute Steine auf Melonis Weg zum Quirinalspalast gehäuft. Damit setzte Silvio Berlusconi ein doppeltes Signal: dass das Rechtsbündnis noch vor dem Start wackle und dass der ein oder andere mehr als nur etwas Verständnis für Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine habe.

Putin als „Freund des Friedens“

Noch kurz vor der Verabredung bei Mattarella zitierte der Corriere della sera aus dem „reizenden Brief“, den der Patriarch und Parteichef der „Forza Italia“ als Dank für Putins Geburtstagsglückwünsche und 20 Flaschen Wodka nach Moskau geschickt hatte und aus dem Russlands Staatsmedien zitierten - „ein Freund des Friedens“ sei der, soll es darin unter anderem geheißen haben.

Am Ende hatten wohl Melonis stets wiederholte, eindeutige Treueschwüre Richtung Europa und Nato und ihr ebenso klares Bekenntnis zur angegriffenen Ukraine den Ausschlag gegeben. Ja, man sei diesmal schnell gewesen, kommentierte Mattarella. Der neuen Regierung wünsche er „buon lavoro“, viel Erfolg.

Salvini wird wieder zuständig für die Küsten

Melonis Kabinett, für das sie - sehr zum Ärger von Berlusconi wie Matteo Salvinis Lega - ursprünglich einen starken Akzent auf Fachleute angekündigt hatte, ist nun doch weitgehend mit Köpfen aus der Politik besetzt. Die „Techniker“ sind fünf der 24 Minister, genau ein Viertel der Regierung machen die sechs Frauen aus. Statt eines gemäßigten Konservatismus, den Meloni im Wahlkampf sich oft zuschrieb, versprechen sowohl Aufgabenzuschnitt der Ministerien wie auch die Ressortchefs eine deutlich nach rechts verschobene Regierung.

So konnte zwar Matteo Salvini tatsächlich nicht wieder, wie gewünscht, ins Innenministerium einziehen. Sein neues Haus, das Ministerium für Infrastruktur, hat allerdings die Zuständigkeit für die Küstenwache zugeschlagen bekommen, womit Salvini sein Werk von 2018 und 2019 als Innenminister fortsetzen dürfte: Hafenblockaden für Seenotrettungsschiffe und einen Dauerplatz in den Nachrichten mit Reden gegen Migration im allgemeinen und Migrant:innen im besonderen.

Silvio Berlusconi durfte den Platz nicht besetzen, den er angesichts weiter laufender Korruptionsprozesse am dringendsten brauchte, das Justizministerium. Dafür bekam sein Parteikoordinator, der frühere EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, das Außenministerium - was wegen der Wodka-Connection des Chefs eine Zeitlang infrage stand.

Ein Ministerium für die Geburtenrate

Seine Favoritin für die Justiz hat das Reformministerium zugeteilt bekommen: Maria Elisabetta Alberti Casellati war in der vergangenen Legislaturperiode Präsidentin des Senats der zweiten Parlamentskammer. Sie steht im Kabinett für die Richtung, in die schon die Wahl des Lega-Manns Lorenzo Fontana an die Spitze des Abgeordnetenhauses zeigte. Auch sie ist Abtreibungsgegnerin und entschieden gegen die Gleichstellung von LGBTIQ* etwa was das Adoptionsrecht gleichgeschlechtlicher Paare angeht.

Zeichen setzen auch die neuen Aufgaben mancher Ministerien. Das Ministerium für Familie führe, noch vor „Gleichstellung“ jetzt auch die identitätspolitische Zuständigkeit für „Geburtenrate“ im Titel. Die Landwirtschaft - sie geht an Melonis Schwager und langjährigen politischen Weggefährten Francesco Lollobrigida -heißt jetzt „Ministerium für Landwirtschaft und Ernährungssouveränität“.

Aus dem Umweltministerium, das unter der Vorgängerregierung von Mario Draghi anderthalb Jahre lang eines „für ökologischen Wandel“ war, ist jetzt das „für Umwelt und Energiesicherheit“ geworden.

Zur Startseite