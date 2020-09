Im überfüllten Flüchtlingslager von Moria auf der Insel Lesbos ist offenbar Feuer aufgebrochen. Das war am Abend auf Videos auf Twitter zu sehen, etwa von der Hilfsorganisation "medico international". Diese schrieb: "Ein Alptraum für 13.000 Menschen wird wahr - ein Alptraum, der so lange hätte vermieden werden können." Weitere Augenzeugen berichteten übereinstimmend. Die Umstände sind aktuell noch unklar.

In dem Lager wurden jüngst 35 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte das griechische Migrationsministerium am Dienstag in Athen mit. Vorausgegangen waren 2000 Tests, seit das Virus vergangene Woche bei einem der Lagerbewohner entdeckt worden war. Die Betroffenen seien isoliert worden, nur einer von ihnen zeige Symptome, hieß es. Das gesamte Lager bleibe bis zum 15. September unter Quarantäne. (Tsp)