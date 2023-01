Neuer EU-Schuldenfonds? Gentiloni auf Werbetour in Berlin

In der Brüsseler Kommission wird über neue gemeinsame EU-Schulden nachgedacht. Ein solcher Schritt soll dazu dienen, den wirtschaftlichen Schock angesichts der hohen Energiepreise abzufedern, US-Subventionen für klimafreundliche Industrien zu kontern und ganz allgemein die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gegenüber den USA und China zu sichern. Am Montag und Dienstag wirbt EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni in Berlin für die Idee. Doch vor allem von Finanzminister Christian Lindner (FDP) kommt Gegenwind.

Die Wirtschaft in der EU ist unter Zugzwang, seit US-Präsident Joe Biden den milliardenschweren „Inflation Reduction Act“ aufgelegt hat. Angesichts des Volumens des Programms in Höhe von 369 Milliarden US-Dollar besteht die Sorge, dass grüne Technologien von Europa in die USA abwandern. Wie Gentiloni vor seinem Besuch in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ erläuterte, sollen zunächst einmal die EU-Beihilferegeln gelockert werden, um den Standort Europa attraktiver zu machen. Anders gesagt: Die EU-Staaten sollen einfacher als bisher Subventionen an Firmen im Bereich der grünen Technologien vergeben können.

EU-Krisenhilfe Der Corona-Wiederaufbaufonds der Gemeinschaft umfasst insgesamt 750 Milliarden Euro. Davon sind derzeit rund 200 Milliarden Euro noch nicht ausgegeben. Bei einem Sondergipfel am 9. und 10. Februar wollen die Staats- und Regierungschefs der EU darüber beraten, welche Antwort sie auf den „Inflation Reduction Act“ der USA geben und wie sie ihrerseits grüne Technologien verstärkt fördern können.

Aber auch eine gemeinsame Schuldenaufnahme durch die EU schloss Gentiloni nicht aus. Die EU brauche „angesichts der Herausforderungen, die es unbestritten gibt, neues Geld“, sagte er. Die EU hat mit der Aufnahme gemeinsamer Schulden bereits Erfahrungen gesammelt: Während der Corona-Pandemie beschlossen die 27 Mitgliedstaaten einen Wiederaufbaufonds mit einem Volumen von 750 Milliarden Euro. Der Fonds wird durch die Ausgabe neuer Anleihen durch die EU finanziert. Jedes Land haftet dabei bis zum eigenen Anteil am EU-Haushalt.

Die Ampel-Koalition in Berlin sieht aber bislang keinen Anlass, um auf die Forderung des Wirtschaftskommissars nach einem weiteren EU-Schuldenprogramm einzugehen. Finanzminister Lindner hatte sich auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gegen großflächige Investitionen als mögliche Antwort auf den „Inflation Reduction Act“ ausgesprochen. An dieser Haltung will Lindner bei dem Gespräch mit Gentiloni an diesem Montag festhalten. Am Dienstag stehen für den Italiener zudem Gesprächstermine mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt an.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits im vergangenen Jahr deutlich gemacht, dass er von der Idee, neue EU-Schulden aufzunehmen, nichts hält. Im vergangenen Oktober sprach er sich angesichts der Energiekrise vielmehr dafür aus, noch nicht verbrauchte Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds umzuwidmen. Doch davon hält Gentiloni auf lange Sicht nichts. „Wir müssen – auch als Signal an die Finanzmärkte – den Eindruck vermeiden, wir schöben nur bestehendes Geld hin und her“, sagte er.

Nach den Vorstellungen des EU-Binnenmarktkommissars Thierry Breton könnte ein neuer EU-Fonds insgesamt 350 Milliarden Euro umfassen. Das letzte Wort sprechen dabei aber die EU-Mitgliedstaaten – und da ist Deutschland in seiner Abwehrhaltung gegenüber neuen Schulden keineswegs isoliert. Eine ganze Reihe weiterer Länder, darunter die Niederlande, Finnland und Österreich, lehnen einen weiteren schuldenfinanzierten Fonds ebenfalls ab.

