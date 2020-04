Schichtbetrieb ist Marcin Jaworski als Kardiologe gewohnt, seit zehn Jahren arbeitet der 42-Jährige aus Niederschlesien in der Asklepios Klinik in Schwedt an der deutsch-polnischen Grenze. Die zurückliegenden Wochen aber waren auch für ihn ungewöhnlich.

Denn Polen hat im Zuge der Corona-Maßnahmen seine Grenzen geschlossen.

Seit Ende März gilt zudem für polnische Berufspendler eine strenge Quarantäne: für zwei Wochen muss sich jeder Rückkehrer aus dem Ausland in Isolation begeben. Viele Menschen standen vor der Entscheidung: in Deutschland weiterarbeiten, getrennt von der Familie. Oder nach Polen zurückkehren, aber den Jobverlust zu riskieren.

Bis zu 70.000 Berufspendler gibt es deutschlandweit. Allein in Brandenburg sind es fast 15.000. Jaworski ist einer davon. Im Asklepios Klinikum Uckermark in Schwedt ist jeder dritte Arzt aus Polen – insgesamt fast 40 Mitarbeiter.

Als Polen die Berufspendler in Quarantäne schickte, entschied sich die Klinik für einen ungewöhnlichen Schichtbetrieb: Eine Hälfte der polnischen Belegschaft arbeitet, während die andere zu Hause bei ihren Familien ist. Nach 14 Tagen tauschten sie die Seiten. Es ist eine von vielen Auswirkungen der strikten Regelung.

Seit zehn Jahren arbeitet Kardiologe Marcin Jaworski in Schwedt an der deutsch-polnischen Grenze. Foto: Oliver Bilger

„Anders ist es schwierig, den Betrieb der Klinik aufrechtzuerhalten“, erklärte Jaworski erst vor kurzem im Gespräch mit dem Tagesspiegel. Und ohne die polnischen Ärzte, warnte er, wäre die Uckermark unterversorgt.

Quarantäne-Pflicht endet am 4. Mai

Jetzt heißt es: Polen lockert die strengen Auflagen für Pendler. Ab dem 4. Mai müssten polnische Bürger, die in Deutschland oder anderen Ländern arbeiten oder studieren, bei einer Rückkehr nach Polen nicht mehr für 14 Tage in Quarantäne, schrieb Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Donnerstag auf Facebook. Eine entsprechende Regelung habe man in Absprachen mit den Nachbarländern getroffen.

Zuletzt hatte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) um eine Lockerung gebeten. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte, er blicke mit Sorge auf die geschlossene Grenze. In mehreren Grenzstädten hatte es vergangene Woche Proteste gegeben. Bereits seit Wochen fordern Initiativen in Briefen und Online-Petitionen eine Erleichterung für Pendler. Viele Unternehmen auf deutscher Seite stellte es vor Probleme, wenn Mitarbeiter nicht mehr zur Arbeit kamen.

„Region längst zusammengewachsen“

In den am Donnerstag verkündeten Plänen sollen Pendler aus medizinischen Berufen allerdings zunächst ausgenommen sein. Dabei hatte Jaworksi schon vor der Bekanntgabe nicht verstehen können, dass bislang als einzige Berufsgruppe Fahrer von Warentransporte die Grenze problemlos passieren können. Dabei verstünden doch gerade Mediziner, wie sie sich im Umgang mit dem Virus zu verhalten hätten. Er fühle sich deshalb von der polnischen Regierung im Stich gelassen, sagte der Kardiologe. „Warschau versteht nicht, wie das Leben hier seit vielen Jahren funktioniert.“

Allein im Team des leitenden Oberarztes lebt die Hälfte jenseits der Grenze. Jaworski war zuletzt vor Ostern zu Hause in Stettin, bei seiner Frau und den beiden Töchtern. Der Kardiologe hatte sich gemeinsam mit Kollegen schriftlich an das Gesundheitsministerium in Warschau gewandt, um für Erleichterungen einzutreten.

Zuvor hatte es bereits der ärztliche Leiter des Klinikums, Rüdiger Heicappell, versucht, mit einem offenen Brief eine Verbesserung einzusetzen. „Deutschland und Polen sind in der Region Uckermark/Westpommern längst zusammengewachsen – durch die Beziehungen der Bürger, die sich Grenzen nicht mehr vorstellen können und wollen“, schrieb er gemeinsam mit dem Dekan der medizinischen Universität im nahen Stettin, Leszek Domanski, an den polnischen Präsidenten und die deutsche Kanzlerin. „In unserer Region leben wir, die Bürger, Europa und wir wollen es auch nicht mehr anders.“

„Bewiesen, wie gut unsere Region zusammenhält“

Marta Szuster aus dem Ort Mescherin hatte vergangenen Freitag eine Demonstration an der Grenze organisiert. Foto: Oliver Bilger

Umso größer dürfte nun die Erleichterung entlang der gesamten Grenze sein. „Ich weiß es seit einigen Stunden, kann es aber noch nicht glauben“, kommentierte Marta Szuster am Donnerstagabend die Entscheidung der nationalkonservativen Regierung. Szuster war eine der Organisatorinnen von Protesten in der vergangenen Woche. Am Grenzübergang Rosow, nördlich von Schwedt, waren am Freitag Dutzende Menschen dem Aufruf gefolgt.

„Das ist eine sehr gute Nachricht für viele Tausende Beschäftigte beiderseits der Oder und ihre Betriebe“, erklärte Brandenburgs Landeschef Woidke. Es sei eine gute Lösung gefunden worden in Zeiten mit schwierigen Rahmenbedingungen.

„Wir haben bewiesen, wie gut unsere Region zusammenhält“, sagte Szuster, Gemeindevertreterin aus Mescherin an der Oder, am Donnerstagabend dem Tagesspiegel. Die Zusammenarbeit vieler Menschen auf verschiedenen Ebenen in beiden Ländern habe zu diesem Erfolg geführt. Und sie ist überzeugt: „Die Grenzregion, wird dadurch noch ein Stück zusammenwachsen.“

Die Recherche wurde mit Mitteln des WPK-Recherchefonds Covid-19 gefördert.