Politologin über die Ampel „Das Koalitionsmanagement ist nicht sehr professionell“

Frau Kropp, das Erscheinungsbild der Ampel-Koalition könnte besser sein. Drei Viertel der Bevölkerung nehmen nach dem aktuellen ZDF-Politbarometer das Klima in der Koalition als schlecht wahr. Nur 40 Prozent sehen die Arbeit der Regierung positiv. Was läuft da gerade schief? Ist das Koalitionsmanagement schlecht?

Ich will es so sagen: Der Schwierigkeitsgrad ist höher als in der vorigen Koalition von Union und SPD und auch in vielen Regierungen davor. Nicht nur, weil die Ampel aus drei Parteien besteht. Vor allem liegt das unschöne Erscheinungsbild daran, dass die Arbeit dieser Regierung von einer außerordentlichen Krisensituation geprägt ist. Dazu kommt, dass die große Koalition interne Differenzen noch klären konnte, weil viel Geld im Etat war. Das ist jetzt auch vorbei.

Aber die Herausforderungen einer Krisensituation könnten eine Koalition ja auch zusammenschmieden, wenn sie wollte. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein.

Es besteht eine sehr hohe koalitionsinterne Polarisierung zwischen FDP und Grünen, die auf der sozioökonomischen Achse und bei den Ansichten über Staat und Markt weit auseinander liegen. Da ist es schwer, bei sich überschneidenden Problemlagen Lösungen zu finden. Und in solchen Krisen reichen die Probleme eben über mehrere Kabinettsressorts hinweg. Daher lässt sich nicht, wie anfangs angepeilt, die Balance herstellen, indem alle Beteiligten ihre Punkte setzen dürfen.

Grüne und FDP saßen lange nicht im Kabinett. Wirkt die Oppositionszeit nach?

Die Regierungsfähigkeit der kleineren Koalitionsparteien ist in der Tat noch nicht voll entwickelt. In ihren Ministerien mussten sich Grüne und FDP erst einmal sortieren. Das Handwerk der Koordinierung muss wieder erlernt werden. Das hat sicher eine Rolle gespielt.

Was sind aus Ihrer Sicht gravierende Probleme?

Die FDP hat sich von Beginn an auch als regierungsinterne Opposition verstanden. Einige ihrer Abgeordneten, zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann im Ukraine-Konflikt oder Frank Schäffler beim Heizungsgesetz, haben offen die eigene Regierung angegriffen und sogar direkt den Kanzler als führungsschwach hingestellt. Toni Hofreiter bei den Grünen spielte eine ähnliche Rolle.

Zur Person © FU Berlin Sabine Kropp, Jahrgang 1964, ist Politikwissenschaftlerin und lehrt seit 2013 als Professorin an der Freien Universität Berlin. Ihre Themenfelder: das Regierungssystem Deutschlands, Parlamentarismus, Bundesstaaten. „Regieren in Koalitionen“ war das Thema ihrer Habilitation.

Das sind nur einzelne Personen…

Die über die Medien aber eine starke Wirkung erzielen, die wiederum das Erscheinungsbild der Ampel mitprägt. Die Koalition wirkte daher früh als nicht sonderlich geschlossen. Ich sehe da eine besondere Verantwortung bei den Fraktionsführungen, hier frühzeitig darauf zu achten, dass alle Abgeordneten in Kompromisse eingebunden werden. Es wird in der Koalition zu wenig bedacht, dass in Krisensituationen die Verunsicherung in der Bevölkerung groß ist und deren Nachsichtigkeit gering.

Wie würden Sie das Koalitionsmanagement charakterisieren?

Als nicht sehr professionell. Der SPD kann man dabei vorwerfen, dass sie zu wenig tut, um FDP und Grüne zu integrieren und ihre eigenen sozialdemokratischen Positionen zu betonen. So bestimmen die Kräfte links und rechts in der Koalition das Bild, während die Mitte dieses Bündnisses, also nicht zuletzt die SPD, es zu wenig prägt.

Damit sind wir bei der Frage nach der Führung in der Koalition und bei Olaf Scholz.

Partei und Kanzler müssten ihren Führungsanspruch deutlicher formulieren.

Über das Geltendmachen der Richtlinienkompetenz?

Das ist bei drei Parteien in der Regierung schwierig. Die SPD könnte eigene Projekte einbringen, etwa in der Sozialpolitik. Der Vorschlag von Parteichef Lars Klingbeil zum Ehegattensplitting geht in diese Richtung. Das mag kurzfristig ein Aufregerthema sein, doch langfristig gehört das zu der Frage, wie man zu einer gerechten Aufteilung von Lasten in der Gesellschaft kommt. Dahinter steckt ein genuiner SPD-Ansatz.

Die Ampel sollte unbedingt die interne Polarisierung abbauen. Sabine Kropp, Politikwissenschaftlerin

Welche Schulnote würden Sie dem Kanzler geben?

Da halte ich mich lieber zurück. Aber es wäre weder ein „sehr gut“ noch ein „ungenügend“.

Er wirkt bisweilen doch zu nett und unverbindlich, oder?

Aber im Vergleich zum Politikstil von Friedrich Merz ist seine sachliche, nüchterne Art wiederum ein Gegenmodell, das durchaus noch von Vorteil für die SPD sein kann. Zudem hat ein Kanzler in einer Koalition auch seine Grenzen, die den Stil prägen. Das hat man auch bei Angela Merkel gesehen. Im Kabinett gilt nicht das Chefprinzip, sondern das Ressort- und Kollegialprinzip. Die Minister nehmen ihre Zuständigkeiten eigenverantwortlich wahr, daher ist es geraten, sie auch prominent in ihren Rollen auftreten zu lassen.

Aber muss es nicht zu einem guten Koalitionsmanagement gehören, dass der Kanzler als Dompteur der Truppe wahrgenommen wird? Hat Scholz nicht Finanzminister Christian Lindner zu lange gewähren lassen im Etatstreit, den der FDP-Chef ja erkennbar zur Eigenprofilierung genutzt hat? Den Grünen beim Heizungsgesetz-Drama zu lange zugeschaut?

Der Finanzminister hat eine Vetoposition, die nur mit Mehrheit des Kabinetts inklusive der Stimme des Kanzlers überstimmt werden kann. Daher hat Lindner eine sehr starke Position. Das weiß Scholz, und er kann einen Finanzminister auch nicht im Regen stehen lassen. Der FDP-Chef hat sich allerdings auch recht beweglich gezeigt bei der Verschuldung im laufenden Haushalt, bei der Finanzierung des Klimafonds, beim Sondervermögen für die Bundeswehr und bei einigen haushaltspolitischen Tricksereien. Selbst beim Heizungsgesetz, das ja handwerklich alles andere als gut war. Nun fordert er mehr FDP-Linie ein, was angesichts der Umfragewerte der FDP nachvollziehbar ist.

Wie sollten SPD und Grüne darauf reagieren?

Indem sie beispielsweise Forderungen nach mehr Steuergerechtigkeit stellen, ohne dabei die Haushaltsdisziplin infrage zu stellen. Lindner müsste dann dartun, warum dies oder das nicht geht.

Ihr Rat für die zweite Hälfte der Regierungszeit?

Die Ampel sollte unbedingt die interne Polarisierung abbauen, denn die nutzt allen drei Parteien nicht. Die Fraktionsführungen sollten den Regierenden den Rücken besser freihalten. Es müsste einfach mehr Geschlossenheit herrschen. FDP und Grünen wäre zu raten, mehr auf ihre Regierungsfähigkeit zu achten. Und der SPD, ihre Führungsfähigkeit auszubauen.