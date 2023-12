„Russische Waffenproduktion läuft auf Hochtouren“ Scholz warnt in Regierungserklärung vor Nachlassen der Ukraine-Hilfe

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist an diesem Mittwoch ein gefragter Mann. Nach der Einigung im Haushaltsstreit und anschließenden Statement eilte er weiter in den Bundestag. Mit leichter Verspätung begann Scholz dann seine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Gipfel – und beglückwünschte gleich mal den frisch gewählten polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk.

Scholz sprach von der wichtigen Rolle Polens im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und davon, dass er die Zusammenarbeit intensivieren wolle. „Uns eint das Ziel, die Ukraine weiter beim Wiederaufbau und Fragen der Sicherheit zu unterstützen.“ Der Krieg in der Ukraine sei die zentrale sicherheitspolitische Herausforderung für diesen Kontinent, so Scholz.

Genau deswegen sei er auch Thema beim anstehenden europäischen Rat. Er werde für eine nachhaltige, verlässliche Unterstützung der Ukraine eintreten. „Denn es geht um die Sicherheit Europas“, sagt Scholz. „Das hat für Deutschland Priorität.“

Deutschland werde 2024 „acht Milliarden Euro für Waffenlieferungen, Finanzhilfen für den ukrainischen Haushalt und voraussichtlich sechs Millionen Euro ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland“ zur Verfügung stellen.

Gleichzeitig stellt er mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen klar: Sollte sich die Lage in der Ukraine verschärfen, werde man darauf reagieren müssen. „Heute weiß niemand, ob es dazu kommt. Um eine solche Entwicklung zu betrachten, haben wir bereits beschlossen, einen Überschreitungsbeschluss im Bundestag vorzuschlagen.“

Putin sei nach wie vor fest entschlossen, die Ukraine militärisch in die Knie zu zwingen, sagte er in einer Regierungserklärung. Der russische Präsident setze darauf, dass die internationale Unterstützung der Ukraine nachlasse. Der Bundeskanzler warnte: „Die Gefahr, dass dieses Kalkül aufgehen könnte, ist nicht von der Hand zu weisen.“

Russland hat seine Wirtschaft inzwischen ganz in den Dienst dieses Krieges gestellt. Olaf Scholz, Bundeskanzler (SPD)

Scholz verwies auch darauf, wie US-Präsident Joe Biden in seinem Land um die Bewilligung neuer Gelder zur Unterstützung der Ukraine ringe. In der EU bestehe noch kein Einvernehmen darüber, wie der Haushalt der Ukraine auch in den kommenden Jahren mit insgesamt 50 Milliarden Euro stabilisiert werden könne. Scholz wies darauf hin: „Vor allem Ungarn hat noch nicht zugestimmt.“

Gebessert habe sich immerhin die Fähigkeit der Ukraine zur Verteidigung gegen Schwärme russischer Drohnen und Raketen. Das zweite aus Deutschland bereitgestellte Luftverteidigungssystem vom Typ Patriot werde in der Ukraine in diesem Jahr in den Einsatz gehen. Hinzu kämen gepanzerte Fahrzeuge, Munition und Winterschutzkleidung für die ukrainischen Streitkräfte sowie Stromgeneratoren, um Energieengpässe zu überbrücken.

Scholz sagte: „Das alles ist dringend nötig. Denn Russland hat seine Wirtschaft inzwischen ganz in den Dienst dieses Krieges gestellt. Die russische Waffenproduktion läuft auf Hochtouren.“

Scholz will Orban im Ukraine-Streit überzeugen

Bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Donnerstag und Freitag in Brüssel wird es vor allem auch um die Erweiterung der Staatengemeinschaft gehen. Auf dem Gipfel soll unter anderem entschieden werden, ob Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau aufgenommen werden sollen.

Mit Blick darauf erklärte Scholz, dass Deutschland die Beitrittverhandlungen „ganz ausdrücklich befürwortet“. Dagegen sperrt sich Ungarn bisher. Vorgeschaltet ist am Mittwoch ein Treffen mit den Staaten des westlichen Balkans, die der EU beitreten wollen.

Aus Regierungskreisen war vorab zu hören, dass sich die Bundesregierung für einstimmige Beschlüsse zugunsten der Ukraine starkmachen will. Zur Veto-Drohung des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban hieß es am Dienstag in Berlin, es sei klares Ziel, diesen „noch zu überzeugen“. Dies gelte insbesondere für die geplanten Wirtschaftshilfen von 50 Milliarden Euro für die Ukraine.

Deutschland verwende zudem seine ganze Kraft darauf, dass Orban dem geplanten Beginn der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine zustimme. Es sei aber „schwer zu sagen“, ob dies möglich sei. Plan A sei in beiden Fällen ein Konsens der 27 Mitgliedsländer. „Wir setzen ganz klar auf den Plan A, und alles andere zeigen dann die Verhandlungen“, hieß es aus den Regierungskreisen.

Zur aktuellen Einigung der Ampel-Regierung über den Bundeshaushalt 2024 hat sich Scholz nur am Rande geäußert. „Wir haben uns darüber verständigt, Ausgaben zu priorisieren“, sagte der Kanzler. Es dabei auch immer um die Folgen der Zeitenwende gegangen und darum, wie man Deutschlands und Europas Sicherheit in unruhigen Zeiten gewährleisten könne. (Tsp, dpa, AFP)