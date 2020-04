Es ist bereits das dritte Verbot in diesem Jahr, diesmal hat es noch mehr Wucht und trifft Islamisten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat gegen die libanesische Terrormiliz Hisbollah (Partei Gottes) ein Betätigungsverbot in der Bundesrepublik ausgesprochen. Hauptgrund ist die Hetze der Vereinigung fundamentalistischer Schiiten gegen Israel. Für Seehofer richtet sich die Hisbollah eindeutig gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Die Verfügung zum Betätigungsverbot erging am 26. März, diesen Donnerstag wurde sie im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die 30-seitige Verbotsverfügung ging an den Generalsekretär der Hisbollah im Libanon, Hassan Nasrallah.

Razzien in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bremen

Die Polizei durchsuchte am Donnerstagmorgen in einer groß angelegten Razzia in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bremen mehrere Moscheen sowie Räumlichkeiten, die insgesamt vier Vereinen zugeordnet werden. Sie gelten als Teilorganisationen der Hisbollah, weil sie diese mit Geld und Propaganda unterstützen. Gegen die Vereine leitete Seehofer ein Ermittlungsverfahren nach dem Vereinsrecht ein.

Die tatsächliche Zahl der Vereine und Moscheen, die mit der Hisbollah in Verbindung stehen, dürfte allerdings größer sein. Sicherheitskreise sprechen von mehr als 30. Die jetzt bei der Razzia durchleuchteten und schon länger vom Verfassungsschutz beobachteten vier Vereine sind offenbar Knotenpunkte.

Hier führte die Polizei Razzien gegen die Hisbollah durch:

In Berlin rückte die Polizei im Bezirk Neukölln beim Verein Al Irschad an.

Das Imam-Mahdi-Zentrum in Münster-Hiltrup sei seit über 20 Jahren eine „Plattform und Begegnungsstätte für Hisbollah-Anhänger in Nordrhein-Westfalen und im Westen Deutschlands“, schrieb der Verfassungsschutz des Landes in seinem Jahresbericht 2018.

Der Bremer Verfassungsschutz bescheinigte für dasselbe Jahr der Al-Mustafa-Gemeinschaft, sie sei „in die finanzielle Unterstützung zugunsten der Hisbollah verwickelt“. Sollte sich bei dem jetzt eingeleiteten Ermittlungsverfahren nachweisen lassen, dass die vier Vereine zur Hisbollah-Struktur gehören, wären weitere Verbote die logische Konsequenz.

Die wichtigsten Hintergründe zur Hisbollah in Deutschland:

Die Terrorvereinigung hat in Deutschland nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz mehr als 1000 Mitglieder .

Das Betätigungsverbot hat somit auch eine außenpolitische Dimension, die konfliktträchtig sein könnte. Im Libanon ist die Hisbollah über zwei von ihr vorgeschlagene Minister zumindest indirekt an der Regierung beteiligt. Für den Iran ist die Hisbollah ein bedeutendes Instrument außenpolitischer Interessen. Im syrischen Bürgerkrieg kämpft die Miliz, auch im Auftrag des Iran, an der Seite von Diktator Baschar al Assad.

Bundestag stimmte für Hisbollah-Verbot

Das deutsche Betätigungsverbot gegen die Hisbollah zeichnete sich bereits ab. Im September 2019 erteilte das Bundesjustizministerium dem Generalbundesanwalt die Ermächtigung zu Terrorverfahren gegen die Hisbollah. Im Dezember stimmten im Bundestag die Fraktionen von Union, SPD und FDP sowie die Linken-Abgeordnete Evrim Sommer für ein Verbot des deutschen Ablegers. Sommer hatte mehrfach Gegendemonstrationen zum Al Quds Tag angemeldet. Die weiteren Linken sowie die Fraktionen von Grünen und AfD enthielten sich.

Das Betätigungsverbot ist auch nicht der erste Schlag gegen die Hisbollah in Deutschland. Im Oktober 2008 verfügte der damalige Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) dieselbe Sanktion gegen den Fernsehsender der Terrormiliz, „Al Manar TV“, wegen dessen Hetze gegen Juden und Israel. Im April 2014 traf es das „Waisenkinderprojekt Libanon“.

Anhänger der Hisbollah im Libanon Foto: Mahmoud Zayyat / AFP

Der damalige Innenminister Thomas de Maizière (CDU) verfügte allerdings ein Vereinsverbot. Das Waisenkinderprojekt hatte sich als „eingetragener Verein“ registrieren lassen. Anlass für das Verbot waren die vielen Spenden, die das Waisenkinderprojekt für die Hisbollah sammelte. Mit dem Geld wurde die in Libanon ansässige Shahid-Stiftung unterstützt. Sie betreut Kinder und Familien von Terroristen, die im Kampf gegen Israel starben.

Im November 2015 stellte das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil zum Verbot des Waisenkinderprojekts fest, die Hisbollah sei als „völkerverständigungswidrige Organisation“ anzusehen, weil sie das Existenzrecht Israels in Frage stelle und zu dessen gewaltsamer Beseitigung aufrufe. Die Einstufung gelte für die Hisbollah insgesamt - unabhängig davon, ob sie als politische, soziale oder terroristische Struktur in Erscheinung trete. Die Richter übertrugen damit ihre Rechtsprechung zur palästinensischen Terrororganisation Hamas auf die Hisbollah.

Weitere Hintergründe über die Hisbollah im Ausland:

Die Hisbollah wurde 1982 im Libanon gegründe t, sie hat dort und in anderen Staaten schwere Anschläge verübt.

Das jetzt von Seehofer verfügte Betätigungsverbot wirkt sich ähnlich aus wie das klassische Vereinsverbot. Bei ausländischen Organisationen kann die Bundesregierung statt eines Vereinsverbots ein Betätigungsverbot verfügen, wenn keine klassische Vereinsstruktur nachzuweisen ist. Bei der Hisbollah seien „Inseln in einem Geflecht“ zu erkennen, heißt es in Sicherheitskreisen. Ein Betätigungsverbot hat jedoch für die Anhänger der Organisation dieselben Konsequenzen wie ein Vereinsverbot. Wer gegen das Betätigungsverbot verstößt, macht sich strafbar.

Das erfuhr die kurdische Terrororganisation PKK, gegen die im November 1993 der damalige Bundesinnenminister Manfred Kanther (CDU) ein Betätigungsverbot verfügt hatte. Seitdem wurden zahlreiche Verfahren gegen PKK-Mitglieder und Funktionäre wegen des Zeigens von PKK-Symbolen und anderer illegaler Aktivitäten in Deutschland geführt. Im September 2014 folgte Thomas de Maizière (CDU) mit einem Betätigungsverbot gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“. Hier stehen allerdings Verfahren wegen geplanter Anschläge in Deutschland und der Teilnahme an Kämpfen in Syrien und Irak im Vordergrund.

Klassische Vereinsverbote trafen in diesem Jahr bereits zwei rechtsextreme Gruppierungen. Im Januar löste Seehofer den Neonazitrupp „Combat 18“ auf, im März war der Reichsbürgerverein „Geeinte deutsche Völker und Stämme“ an der Reihe.