Frau Kipping, im Bundestagswahlkampf 1998 hat Ihre Vorgängerpartei PDS Plakate geklebt, auf denen sie sich als „cool“ und „geil“ anpries. Wollen Sie das 2021 wiederholen?

Wir sind natürlich immer auf der Suche nach neuen, provokanten Begriffen. Aber die Jugendsprache hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Diese Begriffe, die Sie zitieren, würden heute doch etwas verstaubt wirken.

Es wäre für die Linkspartei aber doch ganz lohnend, wieder junge Leute zu erreichen, wie die jüngsten Wahlen gezeigt haben. Denn die älteren Wähler sterben Ihnen ja auch weg…

Widerspruch! Wir schneiden bei jungen Leuten überproportional gut ab. Aber natürlich wollen wir in allen Altersgruppen zulegen, auch deshalb werten wir nach der Thüringen-Wahl die fünf Wahlen dieses Jahres in der Summe kritisch aus. Uns interessiert, was überhaupt nicht funktioniert hat – und womit wir erfolgreich waren. Daraus müssen wir für die Bundestagswahl 2021 lernen.

Was waren denn die Kardinalfehler der Linkspartei bei den bisherigen Wahlen des Jahres 2019?

Wir haben ein Grundproblem überall dort, wo unsere Funktion unklar ist. Wo eine Stimme für die Linken als vielleicht richtig aber irrelevant gilt. Wir haben zu wenig polarisiert und galten in zentralen Fragen als unentschieden. Zudem muss ich sagen: Unsere Probleme sind nicht alle hausgemacht. Bei der Europawahl war der Klimaschutz das entscheidende Thema, und das zahlt bei den Grünen ein - noch. Bei den beiden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben viele taktisch gewählt und die Ministerpräsidenten von CDU und SPD unterstützt, um einen AfD-Durchmarsch zu verhindern. Das ging auch zu unseren Lasten.

Was folgt daraus?

In einigen Ländern und im Bundestag müssen wir stärker die Gegenspielerin der Regierung werden, also die Oppositionsführerschaft praktisch machen. Außerdem reicht es nicht mehr, die richtigen Forderungen zu vertreten. Die Wählerinnen und Wähler wollen wissen, wie diese Forderungen realisiert werden können. Darauf müssen wir eine Antwort geben. Auch bei den Bundestagswahlen.

Nach den enttäuschenden Ergebnissen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sagten sie, jetzt müsse alles auf den Prüfstand …

Das meine ich sehr ernst. Wir müssen uns alles sehr genau anschauen, denn wir sind in einer Umbruchsituation. Die Parteienlandschaft verändert sich, das Wählerverhalten verändert sich auch.

Wenn Sie wirklich alles auf den Prüfstand stellen wollen: Werden Sie dann auch Themen überprüfen, die in Ihrer Partei sehr umstritten sind, etwa die Migrations- und Flüchtlingspolitik?

Was wir auf keinen Fall brauchen können, ist ein weiterer Streit über diese Frage. Auf dem Parteitag im Frühjahr in Bonn haben unsere Delegierten der Seenotrettungs-Kapitänin Pia Klemp ihr Herz zu Füßen gelegt, weil sie für die Unteilbarkeit von Menschenrechten eintritt.

Die Frage ist doch: Sehen das ihre potenziellen Wähler genauso? Würden die nicht womöglich eine robustere Flüchtlings- und Migrationspolitik honorieren?

Wenn die öffentliche Debatte in den Frames und Themensetzungen bleibt, die von rechts vorgegeben werden, befördert das eher den Rechtsruck. Aufgabe der Linken ist es, den Populismus im linken Sinne zu begreifen und wegzukommen von einem Treten nach unten hin zu einer Frontstellung Mitte-Unten gegen oben.. Wir werden etwa die Konfliktlinie stark machen zwischen Mieterinnen und Mietern auf der einen Seite, den Miethaien auf der anderen Seite.

Was meinen Sie mit „Frames“?

Um ein Beispiel zu nennen: wenn den Leuten erzählt wird, die zentrale Spaltung verlaufe zwischen Kosmopoliten und urbanen Hipsters auf der einen Seite und den wütenden Abgehängten und Armen auf der anderen Seite. Dann wird mitkommuniziert: Wer antirassistisch engagiert ist, gehöre nicht zur Arbeiterklasse. Das ist doch absurd. Es gibt auch Leute, die sich aus einer tiefsten Armutssituation heraus für Weltoffenheit entscheiden.

Sahra Wagenknecht war ja mega-sauer, als Sie nach der Landtagswahl 2016 in Sachsen-Anhalt vor einer „AfD light“ warnten ...

Der Begriff „AfD light“ bezog sich auf den Kurs des CDU-Ministerpräsidenten Reiner Haseloff, denn der hat das ja in Sachsen-Anhalt probiert. Ich habe ausdrücklich eine Strategie der CDU beschrieben.

Sie kennen sich in Europa aus. In Dänemark haben die Sozialdemokraten bei der letzten Wahl mit linker Sozialpolitik und einer robusten Migrationspolitik die Rechtspopulisten mehr als halbiert. Vor solchen Erfolgen verschließen Sie die Augen?

Ich halte diese Deutung für falsch, da waren andere Faktoren wichtiger, zum Beispiel Zersplitterungen innerhalb des rechten Lagers. Wer will, dass Die Linke den Weg der dänischen Sozialdemokraten geht, will unseren Charakter grundlegend ändern. Ich werbe für einen anderen Kurs, den einer verbindenden sozialistischen Partei in Bewegung. Opportunismus wird mittelfristig niemals belohnt.

Ist der innerparteiliche Konflikt in der Linkspartei um diese Frage gelöst?

In der Sache ist das klar entschieden. Es gilt, was ich bereits mehrmals angeregt habe: Sahra Wagenknecht und ich stehen in der Pflicht, immer wieder Signale der Gemeinsamkeit zu senden – etwa indem wir beide morgens gemeinsam zum Job-Center gehen und mit Hartz-IV-Betroffenen reden oder ein Schiff besuchen, das Geflüchtete an Bord hat. Die Linke hat eine Verantwortung für die, die unter Armut, niedrigen Löhnen, Ausgrenzung oder Rassismus leiden.