Scholz bleibt zuversichtlich Heizungsgesetz soll nächste Woche in Bundestag kommen

Bundeskanzler Olaf Scholz ist weiterhin zuversichtlich, dass das umstrittene Heizungsgesetz nächste Woche in den Bundestag eingebracht werden könne. Das sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin.

Der SPD-Politiker werde regelmäßig über die Verhandlungen der Ampel-Bundestagsfraktionen informiert, die nun am Zuge seien.

Bisher hat die FDP verhindert, dass der vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht werden kann. Vor allem die Grünen pochen darauf, ihn noch vor der Sommerpause im Parlament zu beschließen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass neue und ausgetauschte Heizungen ab 2024 mit mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden müssen. Es soll allerdings eine Vielzahl von Ausnahmen geben.

Die Koalition hatte beschlossen, dass das Gesetz zum 1. Januar 2024 in Kraft treten soll, möglicherweise mit erweiterten Übergangsfristen. Kritiker befürchten, dass viele Bürger finanziell überfordert werden und es eine zu starke Fokussierung auf Wärmepumpen gibt. (Reuters)