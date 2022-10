„Putin hat sich verrechnet“ Scholz sieht Deutschland in der Gaskrise gut für den Winter vorbereitet

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die jüngsten Drohnen-Angriffe Russlands auf zivile Ziele in der Ukraine als Kriegsverbrechen verurteilt, die keinen Erfolg haben werden.

„Auch eine solche Taktik der verbrannten Erde wird Russland nicht helfen, den Krieg zu gewinnen“, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. „Sie stärkt nur die Entschlossenheit und den Durchhaltewillen der Ukraine und ihrer Partner.“

„Am Ende ist Russlands Bomben- und Raketenterror eine Verzweiflungstat - genauso wie die Mobilisierung russischer Männer für den Krieg“, sagte Scholz weiter. Die Ukraine werde sich erfolgreich verteidigen. „Und wir werden sie unterstützen - so lange, wie das erforderlich ist.“

Kremlchef Wladimir Putin überziehe die Ukraine mit Terror. Er drohe der Welt unverhohlen und vollkommen verantwortungslos mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. „Er will Angst säen, spalten und einschüchtern. Er spekuliert auf unsere Schwäche. Aber er irrt sich. Wir sind nicht schwach.“ Deutschland stehe zusammen, Europa stehe zusammen, sagte Scholz. „Unsere weltweiten Allianzen sind stark und lebendig wie nie. Putin wird seine Kriegsziele nicht erreichen.“

Kanzler Scholz: Werden ganze ukrainische Brigade ausbilden

Deutschland will bis zum Frühjahr eine vollständige ukrainische Brigade mit bis zu 5000 Soldaten ausbilden. „Damit unterstreichen wir unsere Bereitschaft, uns dauerhaft am Aufbau starker ukrainischer Streitkräfte zu beteiligen - Hand in Hand mit unseren Partnern“, sagte Scholz (SPD) zudem.

Er verwies darauf, dass sich die EU-Außenminister am Montag auf eine neue Ausbildungsmission für etwa 15 000 ukrainische Soldaten geeinigt hatten. Eines der beiden Hauptquartiere dafür werde sich in Deutschland befinden, sagte Scholz. Er plädierte für eine engere europäische und internationale Koordinierung bei der militärischen Unterstützung der Ukraine.

Kanzler sieht Erreichen von Ziel bei Gasspeicherung als „große Leistung“

Den Versuch von Russlands Präsident Wladimir Putin hält Scholz für gescheitert, Deutschland und Europa im Ukraine-Krieg durch Einschränkungen bei Energielieferungen unter Druck zu setzen. „Putin hat gehofft, uns mit dem Abdrehen des Gashahns erpressen zu können“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Regierungserklärung zum EU-Gipfel im Bundestag. „Doch auch da hat er sich verrechnet.“

Denn Europa stehe zusammen, betonte Scholz. Und Deutschland habe in den vergangenen Wochen und Monaten sichergestellt, „dass wir voll Zuversicht sagen können: Gemeinsam kommen wir wohl durch diesen Winter.“ Es sei „eine große Leistung“, dass es Deutschland geschafft habe, die Gasspeicher schon vor dem gesetzten Termin am 1. November jetzt zu 95 Prozent zu füllen.

Scholz begrüßte, dass sich auch die EU auf ein Einsparziel von 15 Prozent beim Gasverbrauch geeinigt habe. Die sei „ein starkes Signal europäischer Solidarität“ auch gegenüber Deutschland, das bislang ganz besonders von russischem Gas abhängig gewesen sei. (dpa/AFP)

