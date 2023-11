Regierungserklärung im Bundestag Scholz kündigt Ende der Strom- und Gaspreisbremsen zu Jahresbeginn an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat ein Ende der Strom- und Gaspreisbremsen zum Beginn kommenden Jahres angekündigt.

Dies sei möglich, weil deutschlandweit wieder Strom- und Gastarife verfügbar seien, die unterhalb der Obergrenzen der Preisbremsen lägen, sagte Scholz am Dienstag in einer Regierungserklärung zur Haushaltslage im Bundestag. Zudem seien die Gasspeicher „so gut gefüllt, dass wir nicht mit plötzlichen Preissprüngen rechnen.“

Der Kanzler erinnerte an die Krisen Covid und Ukraine-Krieg

Scholz stellte seiner Erklärung „aus aktuellem Anlass“ einige Worte zur Freilassung der israelischen Geiseln durch die Hamas vor. Darunter seien auch deutsche Staatsbürger. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass immer noch sehr viele Menschen in den Händen der Terrororganisation sind.

Zum Umgang mit der Schuldenbremse sagte Scholz, dass rechtlich vieles nicht geklärt gewesen sei. Mit dem heutigen Wissen hätte die Ampel-Koalition in der Vergangenheit andere Politik betrieben, so der Kanzler. Im Übrigen betreffe das Haushaltsurteil rückwirkend auch die Haushaltspolitik anderer Regierungen. Er dankte Friedrich Merz’ Union für die politische Zusammenarbeit bei den politischen Großthemen Corona und Krieg in der Ukraine.

Mit seiner Bemerkung in der Haushaltspolitik gehe „Sorgfalt vor Schnelligkeit“ sorgte der Kanzler für Lacher im Parlament.

Die Grünen wollen die CDU mit ins Boot holen, um die Haushaltskrise zu lösen

Der auf 25 Minuten angesetzten Rede des Kanzlers schließt sich im Plenum eine zweistündige Aussprache an, in der die Opposition hart mit der Haushaltspolitik von Scholz' Regierung ins Gericht gehen will. Das Bundesverfassungsgericht hatte Teile des Bundeshaushalts 2023 für verfassungswidrig erklärt.

Am Montag hatte das Bundeskabinett einen Nachtragshaushalt verabschiedet, der die Finanzplanung für das laufende Jahr nachträglich auf eine grundgesetzkonforme Grundlage stellen soll. Über diesen Entwurf soll der Bundestag erstmals am Freitag beraten.

Die Grünen wollen die Schuldenbremse reformieren und dafür die CDU mit ins Boot holen. „Wir wollen die Schuldenbremse modernisieren“, sagte die Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen, Katharina Dröge, am Dienstag im ZDF: „Es gibt jetzt viele Ministerpräsidenten der Union, die signalisiert haben, dass sie sich solch ein Reform vorstellen können, und dann sollten wir miteinander darüber sprechen, ob wir hier nicht zu einer Lösung kommen können.“

Die Opposition rief Scholz auf, seine Regierungserklärung für einen Kurswechsel zu nutzen. „Der Bundeskanzler muss eine grundlegende Wende seiner Politik ankündigen“, forderte Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU). „Ich erwarte eine zweite Zeitenwende-Rede mit wesentlichen Korrekturen.“

Die AfD im Bundestag will an der Schuldenbremse festhalten und die Haushaltskrise unter anderem mit weniger Unterstützung für die Ukraine lösen. Ein wesentlicher Posten bei den Ausgaben, die reduziert werden müssten, seien „unsägliche Aufrüstungskosten - in Kriegsgebiete, die uns nichts angehen“, sagte Peter Boehringer, haushaltspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag, am Dienstagmorgen im ZDF-„Morgenmagazin“. Er betonte, dass es seiner Partei dabei um militärische Unterstützung, aber auch um Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine ginge.

Ein weiterer Punkt, der Sparpotenzial biete, seien die Gas- und Strompreissubventionen, meinte Boehringer. Die Subventionen seien überflüssig, wenn die Preise gesenkt werden könnten - durch eine andere Energiepolitik. (Mit Agenturen)