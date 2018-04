Wenn wir heute von der Möglichkeit eines Kerneuropa in Abgrenzung zur Europäischen Union sprechen, greifen wir die These ja indirekt schon auf. Die Überdehnung freilich geschah nicht aus Selbstüberschätzung. Sie war unausweichlich. Das macht ihre Tragik aus. Die beiden Nato-Osterweiterungen von 1999 und 2004 waren die sicherheitspolitische Vorbedingung für die drei Osterweiterungen der Europäischen Union in den Jahren 2004, 2007 und 2013.

Die autonom gewordenen Staaten des ehemaligen sowjetischen Machtbereichs hatten geradezu panische Angst vor einem Wiedererstarken der Vormacht in Moskau. Jede propagandistische und militärische Aktion von Wladimir Putin seitdem ist der schlagende Beweis für die Berechtigung dieser Ängste.

Staaten des "Ostblocks" empfanden sich nie als "Osten"

Dass der militärischen Integration in die Nato die wirtschaftliche in die Europäische Union mit der Verzögerung von einigen Jahren folgte, war der logische zweite Schritt. Hinzu kam ein psychologisches Moment. Die Staaten des so genannten Ostblocks haben sich nie als "Osten" empfunden. Vehement und völlig zurecht weisen sie heute eine solche Einordnung zurück. Prag ist seit dem Mittelalter ein Zentrum europäischen Geisteslebens mit der traditionsreichsten Universität Mitteleuropas. Krakau, Warschau und Budapest sind schon allein durch die Bindungen des Christen- und des Judentums immer nach Europa und niemals gen Osten orientiert gewesen.

Was die Europäische Union in ihrer Selbstverpflichtung zur Integration all dieser Staaten übersah, waren die Folgen von Jahrzehnten der Diktatur. Länder, die endlich, nach Jahrzehnten der Beherrschung durch eine andere Macht, wieder aus eigenem Gestaltungswillen handeln können, wollen sich nicht einer übergeordneten Instanz im fernen Brüssel fügen, und vor allem nicht dem, was Deutschland für richtig hält.

Dieses Europa ist in der Tat dem „imperial overstretch“ nicht nur nahe, es leidet bereits unter ihm. Das gilt aber nicht nur für jene Staaten, die durch die Osterweiterungen Mitglied der EU wurden. Tatsächlich gibt es in kaum einem Mitgliedsland Begeisterung für das supra-nationale Konstrukt, von dem die Kommission immer noch zu träumen scheint und in dem immer mehr Kompetenzen an eine Zentralgewalt in Brüssel delegiert würden. Auch wenn die gemeinsame Währung dringend eine weiter gehende Koordination der Wirtschaftspolitik erfordert – das Europa der Nationen, de Gaulle nannte es das Europa der Vaterländer, dürfte weit eher das Europa der Zukunft sein.

Das Europa der Vaterländer ließe mehr Individualität zu

Dieses Europa ließe eine größere Bandbreite der Individualität zu und wäre alleine dadurch viel leichter zusammen zu halten und weit weniger der Gefahr der Überdehnung ausgesetzt. Es wäre im großen Maßstab eine ähnliche staatliche Konstruktion wie das föderale Gebilde Bundesrepublik Deutschland. Das hat uns dank seiner – oft beklagten – Vielfalt Konflikte erspart, unter denen europäische Zentralstaaten so leiden.

Wenn es eine deutsche Rolle in dem Versuch gibt, diese Union zusammen zu halten, dann liegt sie in der dienenden Funktion als Brückenbauer zwischen dem alten und dem neuen Europa. Vor diesem Hintergrund ist das Weimarer Dreieck von Frankreich, Polen und Deutschland keine zufällige oder beiläufige Anleihe der Diplomatie bei der Geometrie, sondern die Beschreibung der historischen Verbindung dreier Völker und Nationen. Der französische Präsident Emmanuel Macron versucht zwar unverdrossen, europäische Aufbruchstimmung zu vermitteln, aber er konzentriert sich dabei zu stark auf die Euro-Zone.

Die deutsche Politik täte gut daran, das französische Drängen nach einer stärkeren finanziellen und wirtschaftlichen Verschränkung nicht nur einfach aus Angst vor dem Griff in die deutsche Kasse zu blockieren, sondern gleichzeitig den Blick Richtung Polen zu weiten. Das nähme der vor allem von der CSU und dem rechten CDU-Flügel verfochtenen Abwehrhaltung den Geruch des Egozentrischen. Die deutsche Angst, alle wollten „uns“ nur ans Geld, scheint stärker zu sein als jede Einsicht in die Notwendigkeit einer stärkeren Kooperation.

Dabei könnten diese drei Länder Deutschland, Frankreich und Polen gemeinsam die Kraft des Zusammenhalts entwickeln, eine Bindewirkung, die keiner von ihnen allein entfalten könnte. Thomas Baggers „Nie wieder allein“ hätte damit eine europäische Dimension bekommen. Und den wenig schmeichelhaften Ruf des Trittbrettfahrers wären wir auch los.