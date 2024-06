Skandale schaden der Partei kaum AfD wird in Ostdeutschland deutlich stärkste Kraft

Nach ihrem skandalumwitterten Wahlkampf hatten viele Beobachter einen deutlichen Dämpfer für die AfD bei der Europawahl erwartet. Vor diesem Hintergrund verbucht die Partei ihr Ergebnis von rund 16 Prozent als klaren Erfolg. Die Partei wird den Hochrechnungen zufolge zweitstärkste deutsche Kraft hinter der Union und fährt ihr bisher mit großem Abstand bestes Europawahlergebnis ein. In den ostdeutschen Bundesländern wurde sie Hochrechnung der ARD zufolge sogar stärkste Partei.

Demnach kommt die AfD in den ostdeutschen Bundesländern inklusive Berlin auf 27,1 Prozent der Stimmen (plus 7,5), die CDU (minus 0,4) folgt auf Platz zwei mit 20,7 Prozent.

Drittstärkste Partei im Osten ist demnach das BSW, das aus dem Stand 13,1 Prozent erreichte. Die SPD mit 11,4 Prozent (minus 1,2) folgt erst auf Rang vier. Die Grünen verloren der Hochrechnung zufolge 7,4 Punkte und kommen nur noch auf 6,4 Prozent, auch die Linke verlor deutlich und kommt auf 5,5 Prozent (minus 7,2). Die FDP erhält drei Prozent, die anderen Parteien 12,8. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg finden im September Landtagswahlen statt.

Dass sie am Sonntag in Ostdeutschland stärkste Kraft wurde, verbucht die Partei als Auftrieb für die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September, bei denen sie sich hohe Gewinne ausrechnet. (AFP)