Die Grünen wollen im Falle eines Wahlsiegs ein Klimaschutzministerium mit Veto-Recht gegenüber anderen Ministerien installieren. Das geht aus dem Klimaschutz-Sofortprogramm hervor, das die beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck am Dienstag präsentiert haben.

Das Veto-Recht solle demnach dann greifen, wenn andere Ministerien Gesetze verabschieden, die nicht mit Pariser Klimavertrag vereinbar seien. Zudem soll das Klimaschutzministerium federführend eine "Klima-Task-Force" leiten, die wöchentlich in einer Bundesregierung tage und Abstimmungsprozesse beschleunigen soll.

In dem Papier, das die Klimaschutz-Sofortmaßnahmen der Grünen für die ersten 100 Tage einer Regierung skizziert, betonen die Grünen die Dringlichkeit eines umfassenden Klimaschutzes. "Wir werden im Kabinett das größte Klimaschutzpaket beschließen, das es jemals gegeben hat", heißt es. Man wolle Förderprogramme aufstocken, Gesetze und Vorordnungen novellieren und steuerliche Anreize auf Klimaneutralität ausrichten.

Konkret schlagen die Grünen zehn Sofortmaßnahmen vor. So sollen die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut werden, indem unter anderem eine Solarpflicht für Neubauten von öffentlichen Gebäuden und Gewerbegebäuden im Gebäudeenergiegesetz verankert wird. Für Windkraft wollen die Grünen, dass zwei Prozent der Landesfläche für Windanlagen bereitgestellt wird. Auch der Ausbau der Offshore-Windenergie in Nord- und Ostsee soll beschleunigt werden, sodass bis 2035 35 Gigawatt installierte Leitungen zur Verfügung stehen.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Den Kohleausstieg wollen die Grünen von 2038 auf 2030 vorziehen. Mit einer Reform des Bundesberggesetzes soll zudem erreicht werden, dass keine Dörfer mehr für die Kohle abgebaggert werden dürfen.

Zusätzlich 2,5 Milliarden für ÖPNV, Rad und Schiene

Auch die Mobilitätswende soll nach dem Willen der Grünen beschleunigt werden. Dafür soll noch für den Bundeshaushalt 2022 die Finanzmittel für die Verkehrsinfrastruktur neu priorisiert werden. "Wir erhöhen die Investitionen für Schiene, ÖPNV und Rad um weitere 2,5 Milliarden Euro", schreiben die Grünen. Zudem werde das "Sicherheitstempo" von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen etwa zwei Millionen Tonnen Co2 einsparen.

Auch im Bausektor sehen die Grünen noch Potenzial, um Co2 einzusparen. "Das wollen wir endlich ausschöpfen", heißt es in dem 10-Punkte-Plan. Konkret will die Partei ein Förderprogramm für "hocheffiziente Wärmepumpen" in Höhe von zwei Millionen Euro bis 2025 aufsetzen. Wie viele Wärmepumpen damit finanziert werden können, geht nicht aus dem Papier hervor. Die Grünen wollen zudem, dass der Co2-Preis beim Heizen von den Hauseigentümern getragen wird - und nicht von den Mietern.

Die letzten drei Punkte in dem Grünen-Papier sind keine direkten Klimaschutz-Maßnahmen. Darin werden die sozialen, finanziellen und außenpolitischen Vorhaben der Partei beschrieben. So will man den Mindestlohn auf zwölf Euro anheben, damit Menschen mit geringem Einkommen durch steigende Preise nicht vom Klimaschutz überfordert werden.

Zudem schreiben die Grünen von einem "Klimaschutzhaushalt". Demnach will man für Investitionen in den Klimaschutz 15 Milliarden Euro zusätzlich in die Hand nehmen. Damit sollen Ladesäulen für E-Autos, Infrastruktur für Fuß- und Radverkehr, Energiespeichertechnologien und moderne Stadtentwicklung finanziert werden. Dafür müsste aber die Schuldenbremse überarbeitet werden, wie das die Grünen in ihrem Wahlprogramm vorschlagen. "Nichthandeln wird am Ende für uns teurer, als wenn wir jetzt in Klimaschutz investieren."

Mehr zum Thema Neue Dimension durch Flutkatastrophe Aufholjagd bei den Grünen – Klimaschutz soll das Ruder rumreißen

Um den Klimaschutz voranzubringen wollen die Grünen auch international aktiv werden. Der Partei schwebt eine "transatlantische Klimapartnerschaft" zwischen EU und USA vor, um unter anderem einen gemeinsamen Co2-Mindestpreis festzulegen. Innerhalb der EU wolle man vom "Bremser zum Treiber für mehr Klimaschutz" werden.