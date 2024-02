Spitzenpolitiker warnen vor Dava-Partei „Verlängerter Arm des Erdogan-Regimes“

Spitzenpolitiker warnen vor der Etablierung eines Ablegers der türkischen Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. „Der Versuch, eine Partei für eine ethnische Gruppe zu etablieren, ist sehr, sehr gefährlich“, sagte Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, dem Tagesspiegel. Die neu gegründete politische Vereinigung Dava will bei der Europawahl im Juni antreten und erwägt dies für die Bundestagswahl 2025.

„Bei der Dava-Gruppierung geht es nur auf den ersten Blick darum, die Interessen von Menschen mit türkischen Wurzeln zu vertreten“, sagte Roth: „In Wahrheit will Dava Erdogan-Politik in Deutschland und Europa machen. Seine autoritäre Ideologie gefährdet damit den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland. Deutschen mit türkischem Hintergrund würde man damit einen Bärendienst erweisen.“ Die Vorstellungen Erdogans „sind mit unserem Verständnis von Demokratie und unserem Grundgesetz nicht zu vereinbaren“.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sieht in Dava eine klare Lobby-Gruppe Erdogans. „Dava birgt als AKP-Ableger die Gefahr, verlängerter Arm des nationalistischen, islamistischen und antisemitischen Regimes von Erdogan in Deutschland und in der EU zu werden. Das darf nicht sein“, sagte er dem Tagesspiegel.

Dava müsse „streng beobachtet werden und der Rechtsstaat muss hier sehr wachsam sein“. Dava-Gründungsmitglieder sollen früher entweder direkt für die AKP oder für ihre Vorfeldorganisationen gearbeitet haben, sagte Djir-Sarai. Allein vor diesem Hintergrund sind die Beteuerungen, dass Dava nichts mit der AKP zu tun zu habe, extrem unglaubwürdig.

Dava-Chef Teyfik Özcan hatte zuvor den RND-Zeitungen gesagt, seine Partei wolle sich „bundesweit etablieren“. Er fügte hinzu: „Wir gehen momentan davon aus, dass wir zur Bundestagswahl im kommenden Jahr antreten werden.“ Dava wies zudem die Kritik zurück, ein Ableger der AKP zu sein. „Wir haben weder vor der Gründung und auch nicht nach der Gründung Kontakt gehabt mit Vertretern von ausländischen Regierungen“, sagte Özcan der Deutschen Presse-Agentur.