Triumph für die Regierungsparteien Grüne und SPD in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, historisches Debakel für die CDU: Das wegweisende Wahljahr 2021 hat nach dem Maskenskandal um Provisionszahlungen an Unions-Bundestagsabgeordnete mit politischen Paukenschlägen begonnen, die Signalwirkung für die Bundestagswahl Ende September haben können.

Die Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann kommen in Baden-Württemberg auf das wohl beste Ergebnis ihrer Geschichte und erzielen laut ZDF-Hochrechnung 30,9 Prozent (2016: 30,3 Prozent). Die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann fährt laut Hochrechnung mit 23,1 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte im einstigen schwarzen Stammland ein (2016: 27 Prozent).

Damit könnte die CDU auch aus der Regierung fliegen, Kretschmann könnte statt mit der CDU nun auch mit SPD (Hochrechnung: 10,8 Prozent – 2016: 12,7 Prozent) und FDP (11,4 Prozent – 2016: 8,3 Prozent) weiter regieren. Die AfD, die der Verfassungsschutz wegen rechtsextremer Tendenzen bundesweit beobachten will, kam auf 12,5 Prozent (2016: 15,1 Prozent).

Ein Erfolgsrezept der Grünen im „Ländle“ ist ein Kurs, der etwa in der Abschiebungs- und Industriepolitik deutlich konservativer ist, als der der Grünen im Bund. So warnt Kretschmann auch vor einem Verteufeln des Verbrennungsmotors. Dominiert wurde der Wahlkampf hier wie in Reinland-Pfalz von der Corona-Krise und zum Beispiel der Frage, wann und wie Schulen, Kitas, Handel, Gastronomie und Tourismusbetriebe wieder öffnen dürfen.

Kretschmann ist seit 2011 der einzige grüne Ministerpräsident in Deutschland. Allerdings waren wegen der vielen Briefwahlstimmen die ersten Prognosen dieses Mal mit mehr Unsicherheiten als sonst behaftet.

Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz am wahrscheinlichsten

In dem stark von Pharma- und Chemieindustrie sowie dem Weinanbau geprägten Rheinland-Pfalz kann die seit 2013 regierende SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf eine Fortsetzung des bislang einzigen Ampel-Bündnisses auf Landesebene hoffen, während die CDU auch hier das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte einfuhr.

Es wiederholte sich dabei eine Dramaturgie des Wahlkampfes von 2016. Wieder führte die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Christian Baldauf lange in den Umfragen, in den Wochen vor der Wahl wendete sich aber das Blatt deutlich.

Die SPD kommt laut ZDF-Hochrechnung auf 34,2 Prozent (2016: 36,2 Prozent), die CDU auf 26 (2016: 31,8 Prozent), die Grünen legten auf 8,9 Prozent der Stimmen deutlich zu (2016: 5,3 Prozent), die FDP kam laut Prognose auf 6,4 Prozent (2016: 6,2 Prozent). Die AfD erhielt 10,2 Prozent (2016: 12,6 Prozent). Auch die Freien Wähler könnten mit 5,9 Prozent der Stimmen in den Landtag einziehen.

Es war zuvor bereits erwartet worden, dass die Corona-Krise und der fast komplett digital geführte Wahlkampf den Amtsinhabern helfen könnte, echte Wechselstimmung konnte nicht konstatiert werden.

Besonders Dreyer hatte sich zuletzt für schrittweise Öffnungen eingesetzt, während Kretschmann explizit den vorsichtigen Kurs von Kanzlerin Merkel unterstützte. Allerdings liegt auch Rheinland-Pfalz inzwischen wieder bei 52 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, dem Grenzwert etwa für größere Öffnungen etwa des Handels.

Die bundesweit wieder auf 79 gestiegene 7-Tage-Inzidenz zeigt das Risiko der beschlossenen Lockerungen und könnte angesichts der instabilen Lage noch zu wochenlangen „Jojo-Effekten“ mit neuen Öffnungen und Schließungen führen.

In beiden Bundesländern kam es wegen der Corona-Pandemie zu Rekorden bei den Briefwählern. Insgesamt waren 7,7 Millionen Bürger in Baden-Württemberg aufgerufen, den neuen Landtag zu wählen, in Rheinland-Pfalz 3,1 Millionen.

Auch in Sachsen-Anhalt (6.Juni) sowie parallel zur Bundestagswahl am 26. September in Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werden die Landesparlamente in diesem Jahr neu gewählt. Der jüngste Korruptionsskandal hat die Lage für die Christdemokraten im Superwahljahr 2021 verschlechtert.

Damit wird auch ungewisser, ob die Union nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel im September im Bund die Macht verteidigen kann. Wo lange mit einer möglichen schwarz-grünen Koalition gerechnet worden war, wird nun auch eine Ampel-Koalition – entweder unter Führung der Grünen oder der SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz – eine zunehmend denkbarere Option.

Maskenaffäre hat CDU massiv geschadet

Die Union hat neben dem schlechten Impfmanagement vor allem Vertrauen eingebüßt, nachdem bekannt wurde, wie mehrere Bundestagsabgeordnete bei Geschäften mit Schutzmasken mitverdient hatten.

Dass inmitten dieser Phase der CDU-Abgeordnete Philipp Amthor trotz einer eigenen Lobbyismus-Affäre als Spitzenkandidat der CDU Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl aufgestellt wurde, sorgte auch in der Union teils für Kopfschütteln. Hinzu kommen Verquickungen mehrerer CDU-Abgeordnete in Geschäfte mit dem autoritären Regime in Aserbaidschan.

Drei Abgeordnete - Georg Nüsslein, Nikolas Löbel und Mark Hauptmann - haben inzwischen die Union-Bundestagsfraktion verlassen, es ist auch intern von der wohl schwersten Krise seit dem CDU-Spendenskandal vor über 20 Jahren die Rede.

Die Fraktionsspitze hatte alle Abgeordneten aufgefordert, zu erklären, dass sie keine finanziellen Vorteile bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie erzielt haben. Alle gut 240 CDU/CSU-Abgeordneten unterzeichneten die Erklärung. In Umfragen ist die Union bundesweit zuletzt auf rund 31 Prozent gefallen.

Für den neuen CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder werden die Affären zunehmend zur Belastung. Zwischen ihnen soll in den nächsten Wochen die Kanzlerkandidatur der Union entschieden werden.

Wo diese bisher auf Laschet zuzulaufen schien, könnte angesichts der Wahlniederlagen der interne Druck wachsen, diese Söder zu überlassen, dem laut Umfragen deutlich mehr Bürger zutrauen, das Land als Kanzler aus der Coronakrise herausführen zu können.

Laschet hat bisher Probleme, ein bei vielen Bürgern verhaftetes Image des unsteten Politikers abzulegen. Er versucht vor allem durch Moderieren und eine Politik des Ausgleichs und Abwägens die Coronakrise zu meistern.

Bisher soll die K-Frage zwischen April und Mai entschieden werden. Da schon wenige Prozentpunkte an Verschiebungen die Union auch in die Opposition befördern könnten, wächst nach der langen Kanzlerschaft Merkels spürbar die Nervosität.