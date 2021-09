Grüne pochen auf rasche Sondierungsgespräche

Die Grünen wollen die bevorstehenden Sondierungsgespräche über eine Regierungsbildung nach der Bundestagswahl möglichst schnell abschließen. Alle Beteiligten wollten, „dass sich das nicht ewig lange hinzieht“, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nach der konstituierenden Sitzung der Bundestagsfraktion „Wir wollen möglichst schnelle Sondierungen, um herauszufinden, kann das was werden. Und dann soll in die Tiefe verhandelt werden.“

Zugleich betonte Göring-Eckardt, dass die Übereinstimmungen mit der SPD am größten seien. Aber auch mit der FDP gebe es Schnittmengen zum Beispiel beim Thema Bürgerrechte. Zu den internen Diskussionen in der Union sagte Co-Fraktionschef Anton Hofreiter: „Es ist nicht unsere Aufgabe, uns um die Machtverhältnisse in der Union zu kümmern.“

Die Partei will am Freitag mit der FDP, am Sonntag mit der SPD und am Dienstag mit der Union über eine mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen sprechen. Die Grünen gehen mit einem zehnköpfigen Team in die Gespräche. Ihm gehören neben Vertretern der Partei- und Fraktionsführung Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, die bisherige Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth sowie der Europaabgeordnete Sven Giegold an. (dpa)