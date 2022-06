Vor einem entscheidenden Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg dauerten auch am Montag die Gespräche innerhalb der Ampel-Koalition über das geplante Aus von Verbrenner-Motoren ab dem Jahr 2035 an. Nach einem Bericht des „Handelsblatts“ unterstützt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) inzwischen den Kurs der FDP, die gegen den Willen des Umweltministeriums und der Grünen auf eine Verschiebung des Datums drängt.

Am Montag blieb damit zunächst unklar, wie sich Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bei der Abstimmung in Luxemburg verhalten würde. Eine Enthaltung Lemkes, das wie ein Nein gewertet würde, könnte dazu führen, dass das geplante Verbrenner-Aus ab 2035 im Rat der EU-Umweltminister gekippt würde. Denn Italien und vier weitere Staaten verfügen über die nötige Sperrminorität, um den geplanten Beschluss zu Fall zu bringen. Die Regierung in Rom setzt sich gemeinsam mit Bulgarien, Portugal, Rumänien und der Slowakei dafür ein, ein komplettes Verbot für Verbrennungsmotoren auf 2040 zu verschieben.

2017 löste CSU-Minister mit EU-Votum Eklat aus

Wenn die Bundesregierung intern zu bestimmten Themen keine Einigkeit erreichen kann, ist auf EU-Ebene eine Enthaltung vorgesehen. Alles andere gilt als politisch heikel: 2017 hatte der damalige Agrarminister Christian Schmidt (CSU) einen Eklat ausgelöst, als er gegen den Willen des SPD-Koalitionspartners einer weiteren Zulassung des umstrittenen Unkrautgifts Glyphosat zustimmte.

Die EU-Kommission hatte in ihrem Klimapaket „Fit for 55“, das eine Senkung der Kohlendioxid-Emissionen in der EU um 55 Prozent bis 2030 vorsieht, den vollständigen Umstieg auf E-Autos bei den Neuwagen bis 2035 vorgeschlagen. Das EU-Parlament hat mittlerweile auch dafür gestimmt. Zustimmen müssen allerdings auch die Mitgliedstaaten.

Lindner will E-Fuels auch für Standard-Pkws

In dieser Situation hat FDP-Chef Christian Lindner dafür plädiert, Standard-Pkws auch über 2035 hinaus mit klimafreundlichen Flüssigkraftstoffen, so genannten E-Fuels, zu betanken. Im jetzigen Regelungsvorschlag spiele dies keinerlei Rolle, hatte Lindner kritisiert. Derweil pochte Grünen-Chefin Ricarda Lang am Montag darauf, dass im Koalitionsvertrag eine „sehr klare Position“ zum Ende des Verbrenners ab 2035 vereinbart worden sei.

Laut dem Bericht des „Handelsblatts“ sei am Rande des Koalitionsausschusses in der vergangenen Woche verabredet worden, noch einmal Druck auf Brüssel auszuüben, um Verbrennungsmotoren zumindest mit synthetisch erzeugten Kraftstoffen aus Ökoenergie noch eine Chance zu geben.

Wirtschaftsminister Robert Habeck deutet in Luxemburg Kompromissbereitschaft an. Foto: Christian Mang/REUTERS

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) deutete am Montag in Luxemburg nach einem Treffen der EU-Energieminister Kompromissbereitschaft an. Europa sei eine „lebende Kompromissmaschine“, sagte er. Er hoffe, man werde „gute Lösungen finden, die dem Klimaschutz Genüge tun werden“, so Habeck.

Zwar wies auch der Wirtschaftsminister darauf hin, dass der Koalitionsvertrag der Ampel das Verbrenner-Aus bis zum Jahr 2035 vorsieht. Für viele Länder mit einer starken Automobilindustrie sei die Absenkung auf Null beim Ausstoß von Kohlendioxid bis 2035 „durchaus ein anspruchsvolles Ziel“. Dies gelte auch für Deutschland, sagte Habeck weiter. Allerdings gehe die Dynamik in der Automobilindustrie in Deutschland inzwischen voll in die Richtung eines Endes für Verbrenner-Motoren bis 2035.