Ein Gruppenbild, im Hintergrund sind Schilder mit arabischer Schrift zu sehen, ein anderes Foto zeigt den Mittagsverkehr in Damaskus: Mehrere AfD-Abgeordnete aus dem Bundestag und dem Landtag in Nordrhein-Westfalen sind nach Syrien gereist. Das geht unter anderem aus Tweets der Landtagsabgeordneten Christian Blex und Thomas Röckemann hervor. Nach Tagesspiegel-Informationen war die Reise seit mehreren Wochen geplant.

Neben Regierungsvertretern will sich die AfD-Delegation auch mit Repräsentanten verschiedener Glaubensrichtungen treffen und Bildungseinrichtungen besichtigen. Es gehe darum, sich ein Bild von der Situation vor Ort und dem Fortschritt des Wiederaufbaus zu machen. Hauptmotivation der Reise ist aber offenbar, die AfD-Forderung zu untermauern, wonach Syrien als sicheres Herkunftsland eingestuft werden müsse und Syrer dorthin zurückkehren können. Derzeit gilt in Deutschland ein Abschiebestopp nach Syrien. Die AfD hatte im vergangenen Jahr einen Antrag im Bundestag eingebracht, in dem die Bundesregierung aufgefordert wurde, mit der syrischen Regierung über Rückführungsabkommen für Syrer in Deutschland zu verhandeln. Die USA, so heißt es in der AfD immer wieder, hätten Syrien mittlerweile ja auch als sicheres Herkunftsland eingestuft.

Botschaft in Damaskus geschlossen

Das Auswärtige Amt warnt allerdings weiterhin vor Reisen nach Syrien. „Alle Deutschen, die das Land noch nicht verlassen haben, werden zur Ausreise aus Syrien aufgefordert“, heißt es in der Reisewarnung des AA. „Die deutsche Botschaft in Damaskus ist derzeit geschlossen und kann im Notfall keine konsularische Hilfe vor Ort leisten.“ Die Türkei geht seit Januar im syrischen Afrin gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) vor, die sie wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Bedrohung empfindet. Zudem rücken die von Russland unterstützten regierungstreuen Kräfte in Dörfer der von Rebellen gehaltenen Provinz Ost-Ghouta vor. Dort sind nach Angaben der UN seit Mitte Februar fast 600 Menschen getötet worden.

In der Spitze der AfD-Bundestagsfraktion war das Vorhaben der Abgeordneten bekannt. Zu den Reisenden gehören etwa der thüringische Bundestagsabgeordnete Jürgen Pohl, der zum Kreis des thüringischen Landeschefs Björn Höcke zählt, sowie Frank Pasemann, der auch im Bundesvorstand der AfD sitzt.

Ärger über Krim-Reise

Zuvor war laut „Spiegel“-Informationen ein Vorstoß der Fraktionsspitze gescheitert, Auslandskontakte der Abgeordneten zu reglementieren. Auslandsreisen hätten demnach beim außenpolitischen Sprecher Armin Paul Hampel angemeldet werden müssen.

Anlass für den Vorstoß war die Reise mehrerer AfD-Landtagsabgeordneter auf die von Russland annektierte Krim gewesen. Auch hier war der Abgeordnete Blex dabei. Mit der Anreise über Moskau hatte die Gruppe gegen Gesetze verstoßen. Völkerrechtlich gehört die Krim nach wie vor zur Ukraine. Wer über Russland auf die Krim reist, macht sich nach ukrainischem Recht strafbar. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hatte das Verhalten der Abgeordneten verurteilt.

Nach Syrien sind die AfD-Abgeordneten nun offenbar über den Libanon eingereist. In einem Selfie-Video steht der AfD-Landtagsabgeordnete Röckemann an einer vielbefahrenen Straße und erzählt von einem „erstklassigen Eindruck – alles sauber“ am Flughafen der libanesischen Hauptstadt Beirut, das Wetter sei super und die Geschäfte und Café hätten alle offen. Auch aus Damaskus soll ein Bild der Normalität vermittelt werden.

Nach eigenen Angaben will die Delegation nach dem Stopp in Damaskus weiter nach Aleppo und Homs. Beide Städte sind unter der Kontrolle der syrischen Regierung, aber stark zerstört.