Bündnis 90/Die Grünen wollen eine führende Rolle Deutschlands in der Umsetzung des neuerdings umstrittenen und von rechts bekämpften UN-Migrationspakts. In die Bundestagsdebatte am morgigen Donnerstag, die die AfD beantragt hatte, geht die Grüne Fraktion mit einem eigenen Antrag, der dem Tagesspiegel vorliegt. Darin wird nicht nur gefordert, dass die Bundesregierung den "Globalen Pakt (englisch Global Compact) für sichere, geordnete und reguläre Migration" (GCM) im Dezember in Marrakesch unterschreibt. Die Grünen wollen auch eine Mehrheit des Parlaments zusammenbringen, die die Bundesregierung verpflichtet, "bei der Umsetzung von GCM und GCR eine führende und verlässliche Rolle einzunehmen – d.h. einen der Wirtschaftskraft und Rolle Deutschlands innerhalb der EU entsprechenden Einsatz technischer, finanzieller und personeller Ressourcen einzuplanen". Der Text der Grünen, über den der Bundestag morgen abstimmen wird, enthält auch ein klares Bekenntnis zum Inhalt des Pakts - und des ebenfalls von den UN erarbeiteten Weltflüchtlingspakts: "Der Deutsche Bundestag begrüßt nicht nur den erfolgreichen Abschluss der Arbeiten an diesen beiden Übereinkommen. Er zeigt sich zufrieden mit den dort vereinbarten Inhalten. Der GCM ist eine wichtige Absichtserklärung für globale Standards für die Rechte und den Schutz von Migrantinnen und Migranten."

Filiz Polat, die Sprecherin der Grünen-Fraktion für Migrations- und Integrationspolitik sagte dem Tagesspiegel: "Fakt ist, dass für Millionen Migranten, insbesondere für Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter, die universellen Menschenrechte nicht gelten. Menschenhandel und Zwangsarbeit gibt es noch immer. Weltweit müssen schätzungsweise fast 46 Millionen Menschen als moderne Sklaven ackern. Millionen Menschen leisten ausbeuterische Zwangsarbeit im Privatsektor, beispielsweise als Hausangestellte, auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder erfahren sexuelle Ausbeutung. Der Migrationspakt ist daher inhaltlich ein wichtiger Schritt für die Stärkung des Schutzes von Migrantinnen und Migranten. Es ist vor allem in diesen Zeiten wichtig und richtig, dass globale Standards geschaffen werden."

Der Weltmigrationspakt erhielt im Sommer nach monatelangen Arbeiten am Text die Zustimmung zunächst aller Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen - außer den USA. Obwohl er keinen der Unterzeichnerstaaten rechtlich bindet, laufen seit Wochen Teile des rechten politischen Lagers in mehreren Ländern Sturm dagegen. Nach der US-Regierung, erklärten auch Ungarn, Australien, Tschechien, Polen und Österreich, sie würden ihn nicht unterschreiben.