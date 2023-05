Was der Ukrainekrieg für Syrien bedeutet „Es droht eine ernsthafte regionale Eskalation“

Frau Asseburg, Russland hat durch sein Eingreifen in den Syrien-Konflikt das Regime von Baschar al-Assad gestützt. Nun aber kämpft es seit über einem Jahr einen militärisch auszehrenden Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wird Russland seinen Einfluss in Syrien noch lange ausüben können?

Was man sicher sagen kann: Auch für Russland ist der Syrien-Konflikt durch den Ukraine-Krieg in den Hintergrund getreten. Das heißt aber nicht, dass Russland Damaskus bald fallen lässt. Zwar hat es seine Truppenstärke, die ohnehin nicht groß ist, dort reduziert. Aber Moskau hat durchaus ausreichend militärische Kapazitäten, seine Stellung zu halten. Möglich ist das auch durch die Kooperation mit dem Iran, aus der Russland ja auch in der Ukraine Nutzen zieht, sowie einer Vielzahl von Milizen.