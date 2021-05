Der Facebook- und der Instagram-Account von Ex-US-Präsident Donald Trump bleiben eingefroren – so wie in den vergangenen knapp vier Monaten. Das entschied das sogenannte Facebook Oversight Board, ein unabhängiges 20-köpfiges Aufsichtsgremium. Allerdings forderte das Gremium Facebook auf, den Sachverhalt binnen sechs Monaten noch einmal zu prüfen.

Eine unbefristete Sperrung, wie sie im Falle von Trumps Accounts vorgenommen worden sei, tauche nicht in den Richtlinien des Unternehmens auf, so hieß es einer Mitteilung, die um 15 Uhr deutscher Zeit auf der Homepage des Gremiums veröffentlicht wurde. Facebook entziehe sich seiner Verantwortung, in dem es eine vage, standartlose Strafe verhänge und sich anschließend an das Aufsichtsgremium wende. Als Strafmaßnahmen bei Facebook sind die Löschung einzelner Inhalte, zeitweise Sperrungen oder die dauerhafte Verbannung vorgesehen.

Tagesspiegel Background Digitalisierung & KI Digitalpolitik, Regulierung, Künstliche Intelligenz: Das Briefing zu Digitalisierung & KI. Für Entscheider & Experten aus Wirtschaft, Politik, Verbänden, Wissenschaft und NGO. Jetzt kostenlos testen!

Der abgewählte Präsident war nach der gewaltsamen Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar von Facebook verbannt worden. Facebook-Chef Mark Zuckerberg erklärte damals zur Begründung, Trump habe den Online-Dienst genutzt, um „einen gewaltsamen Aufstand gegen eine demokratisch gewählte Regierung anzustiften".

Noch im Januar beauftragte Facebook das Oversight Board zu prüfen, ob die Sperre aufrechterhalten oder aufgehoben wird. Die Entscheidung gilt als Lackmustest für das Oversight Board, wird als Meilenstein in der Geschichte der Internet Governance diskutiert und erregt vieler Gemüter – darunter vor allem konservative bis rechte, die Facebooks Sperrung von Anfang an verurteilt haben.

Eigentlich hätte die Entscheidung schon nach 90 Tagen, am 20. April, verkündet werden sollen. Aber das Board aktualisierte seine Satzung später und gab sich die Möglichkeit, die 90-Tage-Frist unter „außergewöhnlichen Umständen“ zu verlängern. Am Montag verkündete das Board dann, die Entscheidung heute auf seiner Website zu verkünden.

Das Oversight Board entschied bislang in neun kontroversen Fällen, in denen es unter anderem um Nacktheit, Hassrede und Falschinformationen zu Covid-19 ging. Der Fall „Trump“ habe besonders eindrucksvoll vor Augen geführt, welche „editorische Macht“ von Facebook ausgeht, sagt Jeannette Hofmann, Gründungsdirektorin des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft (HIIG).

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Während seine Botschaften in den Online-Netzwerken früher Millionen von Menschen erreichten, finden seine Erklärungen, die per E-Mail an Medien verschickt werden, heute kaum Beachtung.

„Medien sind einfach unendlich mächtige Instrumente und die Regulierung von Medien schafft Macht auf der Seite derer, die sie regulieren. Und diese Macht drückt sich natürlich darin aus, wenn man dem Präsidenten den Hahn abdrehen kann. Aber auch schon vorher war eigentlich klar: Facebook ist längst zum Regulierer geworden und keineswegs neutral“, sagt sie.

Grundsätzliche Zustimmung, Kritik bei der Ausgestaltung

Mit der Einrichtung des Facebook Oversight Boards, das am 1. Dezember 2020 seine Arbeit aufnahm, reagierte Facebook auf den starken Druck der Presse, NGOs und Nutzer:innen, rechenschaftspflichtiger, transparenter und demokratischer zu werden. Zuvor wurde die private Macht des Unternehmens bei Fragen der Meinungsäußerung ausschließlich über die öffentlichen Gemeinschaftsstandards abgewickelt.

Im November 2018 kündigte Zuckerberg an, dass Facebook ein unabhängiges Aufsichtsgremium errichten wolle, dessen ausdrücklicher Zweck es sein sollte, als Prüfungssystem für Benutzer:inneninhalte zu dienen und Empfehlungen zur Inhaltemoderation an Facebook zu geben.

Mark Zuckerberg, Vorstandsvorsitzender von Facebook. Facebook ist in der Corona-Pandemie bisher ungebremst gewachsen. Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

Der Konstitution des Boards gingen unter anderem sieben Konsultationsrunden mit eingeladenen externen Experten:innen voraus. Eine von ihnen war Jillian York. Die US-Amerikanerin ist Direktorin für Meinungsfreiheit bei der Electronic Frontier Foundation und Fellow am Centre for Internet & Human Rights (CIHR) an der Viadrina.

Sie hält das Board grundsätzlich für einen Schritt in die richtige Richtung, die Ausgestaltung sieht sie aber noch kritisch. „Es macht mir Sorgen, dass Facebook die Auswahl der ersten Mitglieder getroffen hat. Es gibt eine Menge großartiger Leute im Board, aber mehr als 25 Prozent davon sind US-Amerikaner:innen und viele der Nicht-US-Bürger sind immer noch in den USA ansässig, sodass das Board auf US-amerikanischen Auffassungen von Sprache ausgerichtet ist. Außerdem sitzen im Board keine ‚lauten Kritiker‘ von Facebook. Sie haben die Leute wirklich sehr konservativ ausgewählt, zumal ich wusste, dass es auch andere kritische Leute gab, die ins Board gegangen wären.“

Das Board besteht derzeit aus 20 Jurist:innen, Bürgerrechtsexpert:innen und Journalist:innen, darunter die ehemalige dänische Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt, der frühere „Guardian“-Chefredakteur Alan Rusbridger oder die Friedensnobelpreisträgerin Tawakkol Karman.

Sechs Board-Treuhänder, darunter der Vorsitzende Paul G. Haaga, ehemaliger CEO des US-amerikanischen Rundfunk-Syndikats National Public Radio (NPR), sollen sicherstellen, dass das Gremium entsprechend seiner Satzung handelt.

Wie das Board zu seinen Entscheidungen kommt

Das Oversight Board wählt aus Fällen, die von Facebook und Nutzer:innen eingehen, solche aus, die „potenziell viele Nutzer auf der ganzen Welt betreffen, von entscheidender Bedeutung für den öffentlichen Diskurs sind oder wichtige Fragen zu den Richtlinien von Facebook aufwerfen“.

Pro Fall werden fünf Mitglieder des Gremiums zufällig ausgewählt, die dann zu prüfen haben, ob Inhalte gegen die Gemeinschaftsrichtlinien und internationale Menschenrechtsstandards verstoßen.

Dabei berücksichtigt das Panel Informationen über den jeweiligen Nutzer von Facebook, Empfehlungen außenstehender Expert:innen sowie öffentliche Kommentare, die über die Website des Boards eingesendet werden können. Allein im Fall „Trump“ gingen über 9000 öffentliche Kommentare ein.

Der Entwurf über die Entscheidung wird im Anschluss den anderen Mitgliedern des Boards vorgelegt. Damit eine Entscheidung gültig ist, muss eine Mehrheit den Entwurf unterschreiben. Diese betrachtet Facebook als bindend und muss sie innerhalb von sieben Tagen umsetzen.

Auch Internetforscherin Jeanette Hofmann gehört zu denjenigen, für die das Board ein Schritt in die richtige Richtung ist. „Man könnte salopp gesprochen sagen, es ist der Versuch so etwas wie ein Fernsehrat für das digitale Zeitalter zu entwickeln. Eine Aufsichtskompetenz, die zwischen Staat und Markt angesiedelt ist“.

Aufsicht zwischen Staat und Markt

Kritik fände sich beim Oversight Board noch zuhauf, doch sei es nachvollziehbar, dass Facebook den Ball erstmal niedrig halte. „Auf die Seite der Kritiker:innen würde ich mich dann schlagen, wenn es dauerhaft bei diesem kleinen Anwendungsbereich bleibt und die Kompetenzen des Oversight Board nicht ausgedehnt werden“.

Neben Entscheidungen kann das Gremium zum Beispiel auch Empfehlungen aussprechen, diese sind für Facebook aber nicht bindend. Das betrifft etwa die Frage, für wie viele andere Fälle die Entscheidung des Oversight Boards relevant ist. Wenn die Entscheidung des Oversight Boards etwa nur einen Fall betreffe, ist die Bedeutung oft marginal, sagt Hofmann.

„Wenn Facebook aber sagt, diese Entscheidung ist stellvertretend für sehr viele andere, die wir im Jahr treffen, dann ist die Entscheidung plötzlich sehr gewichtig.“ Diese Anwendbarkeit oder die Vergleichbarkeit behält sich Facebook allerdings selber vor.

In dieser Kerbe schlägt auch die Initiative „The Real Facebook Oversight Board“ (RFOB), ein Zusammenschluss unabhängiger Experten, die Facebook vorwerfen, ein eigenes Aufsichtsgremium einzurichten würde nicht reichen.

Mehr zum Thema Profil des Ex-Präsidenten auf dem Prüfstand Sperrt Facebook Donald Trump weiter aus?

„Das ‚echte‘ Oversight Board ist dafür da, darauf aufmerksam zu machen, wenn Facebook seine eigenen Policies missachtet“, sagte die ehemalige Europaabgeordnete Marietje Schaake gegenüber Tagesspiegel Background (Tagesspiegel Background berichtete). Das RTOB, dem Schaake angehört, hatte bereits am Montag auf Twitter angekündigt, anderthalb Stunden später öffentlich auf die Entscheidung des Oversight Boards zu reagieren.