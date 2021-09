Wie geht es in Zukunft für Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und CDU-Chef politisch weiter? Das "Handelsblatt" berichtet unter Berufung auf Teilnehmer einer Sitzung des CDU-Landesvorstands, er werde als Ministerpräsident zurücktreten. Nachfolger solle Verkehrsminister Hendrik Wüst werden. Die Runde sei sich in dieser Frage einig „wie sonst selten“ gewesen, heißt es.

Doch das Dementi folgt schnell: "Die Meldung ist falsch. Es bleibt bei dem gestern verabredeten Vorgehen und einer Entscheidung in den Gremien", heißt es aus der CDU-Spitze in Nordrhein-Westfalen mit Verweis auf die Landesvorstandsitzung am Montagabend.

Wüst selbst verweist in dem "Handelsblatt"-Bericht auf die anstehenden Gespräche unter Führung von Partei- und Landeschef Laschet. Am Montagabend war beschlossen worden, dass Laschet "in dieser und der kommenden Woche Gespräche in Partei und Fraktion führen soll".

Vorbereitungen für Sondierungsgespräche laufen

Weiter steht am Dienstag die Frage im Raum: Wie sieht die nächste Bundesregierung aus? Die Vorbereitungen für die Sondierungsgespräche laufen auf Hochtouren. Heute kommen die Fraktionen zu ersten Beratungen zusammen, um den weiteren Weg festzulegen.

Die wichtigsten Tagesspiegel-Artikel zur Bundestagswahl 2021:

Während die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz davon ausgeht, den nächsten Kanzler zu stellen, wächst in den Reihen der Union der Widerstand gegen die Strategie von Kanzlerkandidat Armin Laschet, trotz der historischen Niederlage bei der Bundestagswahl auf Sondierungen mit Grünen und FDP zu setzen.

Zum Showdown kommt es für Laschet am Dienstagnachmittag um 17 Uhr. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kommt zusammen und berät unter anderem über den Vorsitzenden der Unions-Bundestagsfraktion. Aktuell hat Ralph Brinkhaus das Amt inne. Am Dienstag stellt er sich erneut zur Wahl. (Tsp, Reuters)