Allein in die Mark Heute ist Charles’ Brandenburg-Tag

Brandenburg ist Männersache: Der britische König Charles III. hat am Donnerstag seinen Auftritt in der Mark. Der Monarch wird nach der Rede im Bundestag und dem Besuch einer Geflüchtetenunterkunft im ehemaligen Flughafen Tegel in Finowfurt und Brodowin erwartet – ohne Gattin Camilla. Sie absolviert das Damenprogramm in Berlin.

In Finowfurt soll Charles III. auf Angehörige des deutsch-britischen Pionierbrückenbataillons 130 treffen. Die im sachsen-anhaltinischen Havelberg stationierte binationale Militäreinheit gibt es seit zweieinhalb Jahren. Sie soll im Ernstfall den Weg für nachrückende Panzer freimachen. Die Soldatinnen und Soldaten schlagen Schneisen, überwinden Sperren und Gewässer – unter anderem mit einer Schwimmschnellbrücke namens Amphibie M3 oder einer Faltschwimmbrücke. Wie die Flussquerung funktioniert, davon soll sich Charles in Finowfurt ein Bild machen.

Im Ökodorf Brodowin wartet eine handwerkliche Herausforderung auf den Monarchen: Ein „Brodowiner Königskäse“ soll „mit Hilfe von seiner Majestät“ in der Molkerei hergestellt werden, wie der Betrieb von Ludolf und Katja von Maltzan ankündigt. Der Käse „wird ein Emblem in Form einer Krone tragen und täglich von Hand gepflegt werden“. Verfeinert mit Möhrensaft soll er zumindest farblich an den britischen Cheddar erinnern, wie Ökodorf-Sprecherin Franziska Rutscher dem Tagesspiegel sagte.

Mit einer Krone als Prägung: Anlässlich des Besuchs von König Charles wird ein Bauernkäse hergestellt. Mit Möhrensaft verfeinert wird er orange und „sieht dann aus wie ein britischer Cheddar“. © Foto: Brodowin Promo

Ein Herzenstermin

Im Hofladen ist der Käse nicht zu kaufen – der bleibt wegen des königlichen Besuchs mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen am Donnerstag sowieso geschlossen. Rund acht Wochen müssen die 150 Käseleiber reifen und sind dann exklusiv in den Biosupermärkten Alnatura zu erwerben, hieß es vorab. Alnatura-Chef Götz Rehn wird heute auch in Brodowin erwartet. Ihn verbindet seit Jahrzehnten eine Freundschaft mit dem König. 1997 besuchte Charles, damals noch Kronprinz, einen Alnatura-Markt in Kassel-Wilhelmshöhe.

So sieht sieht das Ökodorf Brodowin von oben aus. © Foto: Brodowin Promo

Für Charles dürfte es ein Herzenstermin ein, denn Fragen der nachhaltigen Landwirtschaft, für die Brodowin in Ostdeutschland als Pionier gilt, beschäftigen ihn schon mehrere Jahrzehnte. Die königlichen Ländereien der „Duchy Home Farm“ ließ der damalige Kronprinz bereits Mitte der 1990er Jahre ökologisch bestellen, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse vermarktete er als „Duchy Originals“, als herzogliche Originale. 1998 begann er sogar, die auf dem königlichen Acker geernteten Lebensmittel als Biokiste in einem 15 Kilometer großen Radius auszuliefern.

Auch das Ökodorf Brodowin setzt bis in die Logistik hinein auf Nachhaltigkeit. In Berlin und Potsdam wird der überwiegende Teil der Biokisten mit dem elektrischen Lastenrad bis zur Wohnungstür gebracht. Die sogenannte „Letzte Meile“ reisen die Biokisten also emissionsfrei und ohne zur Verstopfung der Straßen beizutragen.

Am Mittwoch gab Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier König Charles III. im Schloss Bellevue ein Staatsbankett. © dpa/Bernd von Jutrczenka

Neben dem Besuch der Molkerei soll Charles in Brodowin auch mit weiteren Gästen ins Gespräch kommen – nicht nur zu Fragen der grünen Landwirtschaft, sondern auch zum Feuchtgebietschutz in Brandenburg. Das Bundesland erhofft sich von der Wiedervernässung von Moorflächen, die für die Landwirtschaft trockengelegt wurden, die Senkung der klimaschädlichen CO2-Emissionen und damit einen entscheidenden Beitrag zur Klimaneutralität.

Am Freitag reist Charles III. im ICE nach Hamburg

Charles ist nicht zum ersten Mal in Brandenburg: Schon im September 1996 besuchte er die Landeshauptstadt Potsdam und tauschte sich mit jungen Architektinnen und Architekten über die Planungen für die Wiedergewinnung der Potsdamer Mitte aus, die mittlerweile zu großen Teilen Wirklichkeit geworden sind. Im Frühjahr 2009 machte er erneut einen Abstecher nach Potsdam – diesmal, um am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung einen Vorschlag zur Rettung der Regenwälder in berufener Runde zu besprechen. Camilla besuchte damals Schloss Sanssouci.

Am Freitag bewegt sich das Paar dann doch noch einmal gemeinsam durch die Mark: Mit dem ICE fahren Charles III. und Königingemahlin Camilla von Berlin zur letzten Station ihres Deutschlandbesuches in Hamburg. Und können den Ausblick aufs Havelland und die Prignitz genießen.

