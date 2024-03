Aufschub für Tesla-Baumbesetzer Protestcamp in Grünheide wird am Wochenende nicht geräumt

Ein paar Tage Aufschub, aber der Countdown läuft: Die Duldung des Tesla-Protestcamps durch rund fünfzig Klimaaktivisten aus Deutschland im Wald nahe der deutschen Fabrik des US-Elektroautobauers in Grünheide wird nach Informationen des Tagesspiegels und den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) verlängert – bis Mitte nächster Woche und mit deutlich strengeren Auflagen.

Dieser Tenor der Entscheidung der Versammlungsbehörde des Brandenburger Polizeipräsidiums verlautete am Freitag übereinstimmend aus dem Umfeld der Initiative „Tesla stoppen“ und Brandenburger Polizeikreisen. Sollten sich die Besetzer nicht an die Auflage, droht eine Räumung.

An diesem Wochenende wird es definitiv keine Räumung des Protestcamps geben. Es wird damit gerechnet, dass Innenminister Michael Stübgen (CDU) in Kürze weitere Einzelheiten nennt. Die bisherige Duldung des Protestcamps durch die Polizei läuft an diesem Freitag (15.3) um 24 Uhr ab.