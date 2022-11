Bereits mehr Einreisen als 2015 Wie Flüchtlinge nach Brandenburg gelangen – und woher sie kommen

Haben in diesem Jahr tatsächlich bereits mehr Flüchtlinge Deutschland erreicht als zum Höhepunkt der Migrationskrise 2015?

Laut einem aktuellen Bericht der „Neuen Zürcher Zeitung” wurden bis Ende Oktober in der Bundesrepublik bereits 20.000 mehr Einreisen als in den Jahren 2015 und 2016 registriert, in denen sich hunderttausende Flüchtlinge aus dem Nahen Osten auf dem Weg nach Europa machten. Allerdings ist 2022 eine deutliche Verschiebung der Nationalitäten bei den Geflüchteten zu beobachten. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben über eine Million ukrainische Flüchtlinge Deutschland erreicht. Damit stellen Ukrainer mit großem Abstand den größten Anteil der Flüchtlinge in diesem Jahr dar – auch in Brandenburg.

Auf welchen Routen erreichen Flüchtlinge aktuell Brandenburg?

Das Land Brandenburg als Endpunkt einer globalen Fluchtroute ist ein relativ junges Phänomen. Im Herbst 2021 verschob sich der Schwerpunkt von Bayern als Tor in die Bundesrepublik hin zu den ostdeutschen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen. Grund dafür war die Entstehung der neuen Route über Belarus. Auch 2022 gelangen viele Migranten aus dem arabischen Raum über das osteuropäische Land nach Brandenburg. Mit visafreien Flügen aus Beirut, Erbil oder anderen Städten im Nahen Osten landen die Flüchtlinge in Moskau oder Minsk. Von dort geht es mithilfe von Schleusern über Polen meist direkt bis nach Deutschland.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr hat sich die Route etwas nach Süden verschoben. Mehr und mehr Flüchtlinge erreichen über Sachsen die Bundesrepublik. Gleichzeitig ist auch die sogenannte „Balkanroute” über die Türkei, Griechenland oder Bulgarien und Serbien nach wie vor aktuell. Da der Kontrolldruck für Schleuser in Österreich und Bayern sehr viel größer ist als in Tschechien und Polen, entscheiden sich nicht wenige Schlepper für die Einreise über Sachsen oder Brandenburg.

15.957 Menschen türkischer Nationalität beantragten 2022 bereits Asyl in Deutschland

Aus welchen Herkunftsländern kommen die Flüchtlinge nach Brandenburg?

Abseits von ukrainischen Geflüchteten erreichen wie schon im Jahr 2021 vor allem Syrer, Afghanen und zahlenmäßig weit dahinter Iraker Brandenburg. Besonders bei einem Herkunftsland lassen sich große Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr feststellen: Stellten 2021 nur 151 Menschen aus der Türkei Asylanträge in Brandenburg, waren es 2022 bis zum Monat Oktober bereits 220. Das teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) dem Tagesspiegel mit. Deutschlandweit waren es Stand Oktober sogar fast 16.000 Menschen türkischer Nationalität, die einen Asylantrag in der Bundesrepublik stellten – eine Verdopplung zum Vorjahr. Über 80 Prozent davon sind Kurden.

Warum flüchten aktuell so viele türkische Kurden nach Deutschland?

Nach der Bombardierung des türkischen Militärs auf Stellungen kurdischer Milizen in Nordsyrien und dem Irak, droht der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan nun sogar mit dem Einsatz von Bodentruppen in den beiden Regionen. Nicht unmittelbar betroffen von der militärischen Auseinandersetzung sind türkische Kurden, dennoch wird die Minderheit, die vor allem im Südosten des Landes lebt, von Erdoğans Machtapparat systematisch unterdrückt und verfolgt. Lange war es Kurden in der Türkei verboten, ihre Sprache zu sprechen oder die kurdische Flagge öffentlich zu zeigen. Dazu kommt die nach wie vor verheerende ökonomische Lage des NATO-Staates Türkei.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge teilt zu den Fluchtursachen türkischer Kurden, die in Deutschland um Asyl bitten, mit: „Die Vorträge der Antragsteller sind so vielschichtig, dass es nicht möglich ist, diese auf eine statistische Komponente zu reduzieren.”

Wie stehen die Chancen auf Asyl für Kurden in der Bundesrepublik?

Während die Schutzquote für Türken, die sich nicht als Kurden bezeichnen, im laufenden Jahr laut BAMF bei 73,8 Prozent liegt, gibt es bei Kurden türkischer Nationalität gravierende Unterschiede. Von über 12.000 Asylanträgen in diesem Jahr wurden bisher weniger als die Hälfte bearbeitet. Die Schutzquote für türkische Kurden liegt lediglich bei 8,9 Prozent. Das bedeutet, dass ein Großteil der nach Deutschland geflüchteten Kurden statistisch gesehen keine Chance auf Asyl hat.

