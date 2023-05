Berliner Schüler in Ferienlager rassistisch beleidigt Bundesinnenministerin Faeser fordert genaue Aufarbeitung der Anfeindungen in Brandenburg

Nach mutmaßlich rassistischen Anfeindungen gegen Schülerinnen und Schüler in einem Ferienlager in Brandenburg hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) eine gründliche Aufarbeitung gefordert. Der Vorfall sei „furchtbar“, sagte Faeser am Dienstag vor Journalisten in Berlin. Die Vorgänge müssten Politik und Behörden nun „sehr genau aufarbeiten“. Ziel müsse es sein zu verhindern, „dass so etwas noch einmal passiert“.

Schülerinnen und Schüler einer zehnten Klasse der Berliner Lina-Morgenstern-Schule, überwiegend mit Migrationshintergrund, wollten am Wochenende im Ferienlager „KiEZ Frauensee“ in Heidesee (Kreis Dahme-Spreewald) ein Mathe-Camp durchführen. In der Nacht zum Sonntag wurden sie von anderen Gästen der Einrichtung rassistisch beleidigt. Der Lehrer alarmierte die Polizei und entschied sich noch nachts, mit der Klasse nach Berlin zurückzufahren. Der Staatsschutz übernahm Ermittlungen wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Bedrohung.

Rechtsextremismus „die größte Bedrohung für Demokratie in unserem Land“

Sie finde an dem Fall „auch sehr schrecklich, dass quasi diejenigen weichen mussten, die angegriffen wurden“, sagte Faeser. Sie verwies darauf, dass sie schon zu Beginn ihrer Amtszeit gesagt habe, dass Rechtsextremismus „die größte Bedrohung für Demokratie in unserem Land“ sei.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). © dpa/Jörg Carstensen

Die Bundesregierung habe deshalb das Disziplinarrecht für extremistische Staatsbedienstete verschärft, gehe mit ihren Sicherheitsbehörden härter vor und habe die Prävention verstärkt. „Ich hoffe, dass die Bundesländer ähnliche Prioritäten auch setzen“, sagte Faeser.

SPD-Abgeordneter fordert Konsequenzen

Der Berliner SPD-Abgeordnete Marcel Hopp warnt davor, zur Tagesordnung überzugehen. „Natürlich ist sowas inakzeptabel für die betroffenen Schülerinnen und Schüler mit Migrationsgeschichte, aber auch für die gesamte Klassengemeinschaft“ sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

„In dem Fall musste die Klasse vorzeitig unter Polizeischutz abreisen. Da ist ja eine Menge pädagogischer Schaden entstanden“, so der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. „Es ist einfach wichtig, dass Klassenfahrten in einem geschützten Raum möglich sind.“

Hopp sieht den Vorgang in einem größeren Zusammenhang. „Ich würde nicht von einem Einzelfall sprechen. Das findet ja nicht im luftleeren Raum statt“, sagte er auch mit Hinweis auf den sogenannten Brandbrief von Lehrkräften an einer Schule in Burg zum Thema Rechtsextremismus. „Wir haben eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung in Brandenburg und in Gesamt-Ostdeutschland, ein Erstarken der AfD“, sagte er. „Das ist schon besorgniserregend.“

Betreibern des Ferienlagers macht Hopp keine Vorwürfe

Den Betreibern des Ferienlagers wolle er keinen Vorwurf machen. „Die haben sich ja an öffentlicher Stelle ganz klar gegen solche rassistischen Übergriffe positioniert.“

Die Einrichtung zeigte sich bestürzt über den Vorfall. © dpa/Michael Bahlo

Das muss aus Hopps Sicht auch so sein: „Ich glaube, dass viel zu oft solche Vorfälle wenig Konsequenzen haben und gar keine Positionierung stattfindet“, sagte er. „Es ist wichtig, dass dann auf allen Ebenen gezeigt wird, dass man sich gegen solche rassistischen Äußerungen und Vorfälle wehrt.“ Dann sei so eine Region auch weiterhin als Klassenfahrtziel in Betracht zu ziehen. „Aber ich finde, es ist aus Berliner Sicht schon so, dass wir gucken, wo kann man hinfahren und wo nicht.“

Schüler sollen diese Woche befragt werden

Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sollen noch in dieser Woche von der Polizei befragt werden. Der Staatsschutz der Brandenburger Polizisten würde dazu in die Hauptstadt fahren, sagte Ines Filohn, Sprecherin der Polizeidirektion Süd.

Zunächst bräuchten die Schüler der zehnten Klasse aber Ruhe, um ihre Matheprüfung bewältigen zu können. Nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung für Bildung konnten die Lernenden die heutige Mathe-Klausur ohne Attest verschieben und dann den Nachschreibe-Termin Anfang Juni wahrnehmen.

Filohn sagte, die Ermittlungen sind aufgrund der Vielzahl an Beteiligten sehr „kompliziert“. Von den 28 Personen, bei denen die Identitäten festgestellt worden waren, waren laut der Sprecherin vier bis fünf Jugendliche „aktiv“ geworden, „also die konkret beleidigt, die konkret bedroht haben“, sagte sie. Die feiernden Jugendlichen seien noch nicht vernommen worden. Dafür müsse erst geklärt werden, ob sie Zeugen sind oder Beschuldigte, also selbst aktiv wurden. Auch sollen weiterer Gäste des Camps sowie Mitarbeitende und die Geschäftsleitung laut Polizei befragt werden.

Betrieb im Camp geht weiter

Nora Runneck, Geschäftsführerin des Ferienlagers, sagte am Dienstag dieser Zeitung, man wolle darauf achten, dass die Gruppe nicht noch einmal in der Einrichtung übernachte. Die Mutter eines Mädchens aus der Gruppe, die die Übernachtung in dem Camp gebucht hatte, habe ein Hausverbot. „Es steht leider niemandem auf der Stirn geschrieben, ob er oder sie eine rassistische Einstellung hat“, sagte Runneck. Die Einrichtung stehe mit der Kreuzberger Schule in Kontakt. Es soll auch noch ein Treffen in Berlin stattfinden.

Es herrscht kein Klima der Angst. Nora Runneck, Geschäftsführerin des Ferienlagers

Währenddessen geht der Betrieb in dem Camp „normal“ weiter, so Runneck. Man habe viele Gäste. „Es herrscht kein Klima der Angst.“ Runneck sprach von einem „sehr speziellen Vorfall“, den es so in den 30 Jahren zuvor noch nie gegeben habe.

Einige der Betroffenen seien erkennbar muslimischen Glaubens und hätten Kopftücher getragen. Eine körperliche Auseinandersetzung konnte die Polizei nach eigenen Angaben verhindern. (AFP, dpa)