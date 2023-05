Organisation kauft Waldgebiete Wo in Brandenburg „moderne Urwälder“ entstehen

Inmitten der Brandenburger Wälder entstehen Urwälder. Die Flächen sollen Jahrhunderte lang nicht angefasst und vor Abholzung sowie menschlichem Eingriff geschützt werden. Die gemeinnützige Organisation „Green Forest Fund“ mit Sitz in Heidelberg kauft durch Spendengelder Äcker, Wiesen, Brachland und Waldgebiete in ganz Deutschland und möchte so die „Urwälder von morgen“ schaffen, wie Thorsten Walter dem Tagesspiegel bei einem Spaziergang durch die neuen Areale im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg erzählt.