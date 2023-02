Raffinerie in Schwedt nicht wie versprochen ausgelastet Woidke beruft Sondersitzung der PCK-Task-Force ein

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) macht Druck gegenüber der Bundesregierung, wie zugesagt eine verlässliche Ölversorgung der Raffinerie PCK Schwedt zu gewährleisten. Seit Jahresbeginn darf PCK wegen Russlands Ukraine-Krieg kein russisches Öl über die Pipeline „Drushba“ mehr beziehen. Aus Unzufriedenheit mit dem bisherigen Stand hat Woidke nach Tagesspiegel-Informationen für den 15. Februar 2023 eine Sondersitzung der Task Force „PCK Schwedt“ seiner Landesregierung anberaumt.

Die Task Force soll zusammenkommen, „um Gewissheit über die aktuelle Versorgungssituation herzustellen“, heißt es in dem dieser Zeitung vorliegenden Einladungsschreiben vom 6. Februar. Und weiter: „Einziger Tagesordnungspunkt soll dabei der Bericht der Bundesregierung über die Sicherstellung der Versorgung der PCK Raffinerie mit Rohöl sein.“

Woidke mahnt Zusagen des Bundes an

Erwartet wird, dass wie bisher Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium unter Minister Robert Habeck (beide Grüne), berichten wird. Ursprünglich war die nächste Sitzung der Brandenburger Regierungs-Task Force erst im März vorgesehen. Doch Woidke will angesichts der Lage in Schwedt und wachsender Unruhe in der Region nicht so lange warten.

In seiner Einladung erinnert Woidke daran, dass man sich auf der letzten Task Force Sitzung im Dezember 2022 „intensiv über die Vorkehrungen der Bundesregierung zu alternativen Bezugsquellen und die außerordentlichen Anstrengungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der PCK-Raffinerie ausgetauscht“ habe. „Dabei sind wir davon ausgegangen, dass bis Ende Januar 2023 über die Häfen in Rostock und Danzig sowie ggf. weiterer Lieferungen aus Kasachstan eine Auslastung der Raffiniere von 70 Prozent sichergestellt sein wird. Dies ist bislang so noch nicht erkennbar“, kritisiert Woidke in seinem Schreiben den Bund.

Mitglieder der Brandenburger Task Force sind neben Wirtschaftsminister Jörg Steinbach und Finanzministerin Katrin Lange (beide SPD) aus der Regierung auch Ralf Schairer, der Sprecher der PCK-Geschäftsführung, Uckermark-Landrätin Karina Dörk (CDU) und Schwedts Bürgermeisterin Annekathrin Hoppe (SPD); neu sind dem Vernehmen nach Vertreter der Gewerkschaft IGBCE dabei.

Unruhe um Rolle Polens

Seit Jahresbeginn 2023 kommt kein russisches Öl mehr über die Pipeline „Drushba“ in der Raffinerie an, die dem russischen Staatskonzern Rosneft gehört, aber im Zuge der Embargomaßnahmen gegen Russland unter Treuhandverwaltung des Bundes gestellt wurde. Nach PCK-Angaben der vergangenen Wochen, unter anderem auf der Parlamentarischen Konferenz der Parlamente Berlins und Brandenburgs, war die Raffinerie im Januar nur zu etwa 56 Prozent ausgelastet.

Am Montag hatten Presseberichte für Unruhe gesorgt, wonach Polen Öllieferungen an Schwedt blockiert, aber selbst Rohöl aus Russland einkauft. Das Bundeswirtschaftsministerium bemühte sich am Dienstagmorgen - einen Tag nach der Einladung Woidkes zur Sondersitzung der Task Force - um Entwarnung.

Bundeswirtschaftsministerium: Auslastung von 70 Prozent gesichert

Wie die Deutsche Presseagentur unter Berufung auf „Regierungskreise“ meldete, soll die Raffinerie „genug Öl“ für eine Auslastung von 70 Prozent bekommen, und zwar per Tanker über Rostock und den polnischen Hafen Danzig. Eine erste Lieferung für die PCK-Raffinerie sei am 20. Januar über Danzig angekommen, hieß es. Über zusätzliche Mengen aus Kasachstan seien die Anteilseigner der Raffinerie in Verhandlungen. Eine erste Lieferung von dort sei noch für Februar anvisiert.

Zwei weitere mindestens ebenso große Lieferungen über Danzig für Schwedt seien für Februar angemeldet. „Mit beiden Lieferwegen über Rostock und Danzig könne die Anlage derzeit zu 70 Prozent ausgelastet werden“, so meldet dpa. Das ist die Kapazität, die Wirtschaftsstaatssekretär Michael Kellner (Grüne) im Dezember im Bundestag für Januar zugesagt hatte.

Dass das PCK im Januar nur zur Hälfte ausgelastet war, schürt Sorge über etwaige Versorgungsengpässe und weiter steigende Kraftstoffpreise in Ostdeutschland. Aus Kasachstan könnten laut Bundeswirtschaftsministerium perspektivisch 1,2 Millionen Tonnen Rohöl pro Jahr kommen, womit die Auslastung weiter erhöht werden könnte. Das Problem: Für die Lieferung will Kasachstan die russische „Druschba“-Leitung nutzen, braucht also die Zustimmung aus Moskau. (mit dpa)

